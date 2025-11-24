Директор компании присвоил 20 миллионов на строительстве укрытий — дело направлено в суд. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прокуроры Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия.
Ему вменяют завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали следствия
По данным следствия, директор компании-подрядчика, злоупотребляя своим служебным положением, в июне 2024 года присвоил 20,5 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных для строительства модульных укрытий на территории образовательного учреждения одной из общин Бучанского района.
Следствием подтверждено: установленные подрядчиком модульные укрытия не соответствуют требованиям государственных строительных норм, поэтому их использование может создать угрозу жизни и здоровью.
Напоминаем, что противоправную деятельность разоблачили и пресекли прокуроры Киевской областной прокуратуры совместно с полицией. В начале октября директору было сообщено о подозрении.
