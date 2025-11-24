УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7949 відвідувачів онлайн
Новини Зловживання у сфері оборони
751 1

Директор компанії привласнив 20 мільйонів на будівництві укриттів — справу скеровано до суду. ФОТОрепортаж

Справа щодо привласнення коштів на модульних укриттях

Прокурори Київщини скерували до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства.

Йому закидають заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі слідства

За даними слідства, директор компанії-підрядника, зловживаючи своїм службовим становищем, в червні 2024 року привласнив 20,5 мільйона гривень бюджетних коштів, які виділили для побудови модульних укриттів на території освітнього закладу однієї з громад Бучанського району.

Слідством підтверджено: встановлені підрядником модульні укриття не відповідають вимогам державним будівельним нормам, тож їхнє використання може створити загрозу життю та здоров’ю.

Нагадуємо, що протиправну діяльність викрили викрили і припинили прокурори Київської обласної прокуратури спільно з поліцією. На початку жовтня директору повідомлено про підозру.

Читайте: ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО

Автор: 

Київська область (4623) корупція (5081) Офіс Генпрокурора (3913) укриття (367)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці!
Так в Україні і заробляються нові жк та авто. А ще салон краси дружині
показати весь коментар
24.11.2025 17:10 Відповісти
 
 