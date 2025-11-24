Директор компанії привласнив 20 мільйонів на будівництві укриттів — справу скеровано до суду. ФОТОрепортаж

Прокурори Київщини скерували до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства.

Йому закидають заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі слідства

За даними слідства, директор компанії-підрядника, зловживаючи своїм службовим становищем, в червні 2024 року привласнив 20,5 мільйона гривень бюджетних коштів, які виділили для побудови модульних укриттів на території освітнього закладу однієї з громад Бучанського району.

Слідством підтверджено: встановлені підрядником модульні укриття не відповідають вимогам державним будівельним нормам, тож їхнє використання може створити загрозу життю та здоров’ю.

Нагадуємо, що протиправну діяльність викрили викрили і припинили прокурори Київської обласної прокуратури спільно з поліцією. На початку жовтня директору повідомлено про підозру.

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