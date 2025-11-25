РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию Уклонение от мобилизации
1 617 4

СБУ и Нацполиция разоблачили еще 4 "уклонистские схемы" в столице и западных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали четыре новые схемы уклонения от мобилизации и разоблачили семерых организаторов махинаций в столице и западных регионах Украины.

За суммы от 2 до 13 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали расследования

Так, в Киеве подозрение получил 44-летний дельцом, который через знакомого врача оформлял призывникам фиктивную опеку над пожилыми людьми. Правоохранители задержали фигуранта и его сообщника во время получения денег от клиента.

На Закарпатье разоблачили еще двух фигурантов, продававших уклонистам фиктивные справки о наличии "тяжелых болезней". "Схему" организовал рецидивист, который уже имел судимость за наркопреступление, а также его сообщник – врач-инфекционист, который подделывал диагнозы.

На Львовщине задержана член экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которая за взятки способствовала продлению группы инвалидности для выезда за границу.

Также в регионе задержаны два дельца, которые организовали призывникам "трансфер" в ЕС вне пунктов пропуска. Задержание произошло "на горячем", когда злоумышленники получали деньги за организацию побега.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • незаконная переправка лиц через государственную границу;
  • служебный подлог;
  • принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом;
  • злоупотребление влиянием.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За $3 тыс. на лодке через Тису: задержаны организаторы незаконного пересечения границы, среди которых - военнослужащий

полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

Читайте также: "20 000 долларов - и ты непригоден к службе": в Днепре задержаны организатор схемы и его сообщник. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26429) Нацполиция (16969) СБУ (20744) Закарпатская область (2763) Львовская область (3204)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ухилянтів не існує. Воювати має захід за те що вкрав нашу ядерну зброю.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:16 Ответить
Лол. Ваша ядерна зброя поки ще у вас. Хоча і навряд працює. Вам не вдасться здолати Україну. Ідіть зразу на захід.
показать весь комментарий
26.11.2025 10:44 Ответить
От тільки корупціцні сземи ці ж в першу чергу ухилянти і не бачать...
показать весь комментарий
25.11.2025 18:11 Ответить
"Эту срану прогубіт корупція" (с)
показать весь комментарий
26.11.2025 13:07 Ответить
 
 