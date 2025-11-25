СБУ и Нацполиция разоблачили еще 4 "уклонистские схемы" в столице и западных регионах Украины. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали четыре новые схемы уклонения от мобилизации и разоблачили семерых организаторов махинаций в столице и западных регионах Украины.
За суммы от 2 до 13 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска, информирует Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Так, в Киеве подозрение получил 44-летний дельцом, который через знакомого врача оформлял призывникам фиктивную опеку над пожилыми людьми. Правоохранители задержали фигуранта и его сообщника во время получения денег от клиента.
На Закарпатье разоблачили еще двух фигурантов, продававших уклонистам фиктивные справки о наличии "тяжелых болезней". "Схему" организовал рецидивист, который уже имел судимость за наркопреступление, а также его сообщник – врач-инфекционист, который подделывал диагнозы.
На Львовщине задержана член экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которая за взятки способствовала продлению группы инвалидности для выезда за границу.
Также в регионе задержаны два дельца, которые организовали призывникам "трансфер" в ЕС вне пунктов пропуска. Задержание произошло "на горячем", когда злоумышленники получали деньги за организацию побега.
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- незаконная переправка лиц через государственную границу;
- служебный подлог;
- принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом;
- злоупотребление влиянием.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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