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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів Викрили переправників ухилянтів
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Прикордонники на Волині викрили схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. ФОТОрепортаж

Оперативні співробітники ВВВБ по 6 прикордонному загону ГВЗ ВВБ "Захід" викрили та припинили діяльність організованої групи, яка займалася незаконним переправленням чоловіків призовного віку через кордон.

За даними оперативників, двоє жителів Ковельського району налагодили схему нелегального перетину держрубежу військовозобов’язаними громадянами поза межами пунктів пропуску, інформує Цензор.НЕТ.

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Організував протиправну діяльність 32-річний колишній військовий, який влітку цього року звільнився зі служби за сімейними обставинами, без права носити військову форму.

За свої послуги зловмисники вимагали по 6 000 доларів США з кожного клієнта

Нещодавно на околиці міста Ковель міжвідомчою групою організатора та його спільника правоохоронці затримали під час отримання 24 000 доларів США за незаконне переправлення чотирьох осіб.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці провели огляд місця події та обшук транспортного засобу, вилучивши кошти, отримані за незаконну оборудку.

Фігурантам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів у складі групи.

Суд обрав одному з них запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобово домашнього арешту, іншому - у нічний час.

Читайте: Військовий у СЗЧ зі спільниками переправляли осіб через кордон: викрито угруповання на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Волинь
Волинь
Волинь

Також читайте: На Волині затримали переправника військовозобов’язаних через кордон разом з "клієнтами". ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6759) Волинська область (978) Ковельський район (9)
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Ублюдок, допомагає росії! Одні мають віддавати власне життя, а інші бабло косити.
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02.12.2025 11:16 Відповісти
10 млн українців чогось виїхали, а іншим ніззя?
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02.12.2025 11:36 Відповісти
Мене завжди бісить коли беруть "на гарячому" і відпускають. В нормальній країні такі постають перед судом і отримують вирок протягом 72 годин.
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02.12.2025 11:22 Відповісти
УВАГА!
НБ каже: колапс підоросії - не за горами!
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02.12.2025 11:32 Відповісти
Є попит. Буде й пропозиція.
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02.12.2025 11:31 Відповісти
Я до цього часу не розумію, куди і навіщо втікають виборці "зеленого раю", прихильники Зеленського і його партії уродів "слуг"? Ви ж створили тут в Україні те, що бажали в 2019-му році, то куди ж ви? Вас попереджали, що так буде і ви цього бажали, то марш на фронт захищати свій вибір. Кожного дня читаю новини, що там, чи там викрили "канал чи схему переправлення військовозобовязаних через кордон" То скільки їх в Україні? Чомусь здається, що за кордон переправляють більше, чим в навчальні центри ЗСУ. Мабуть беруть приклад з чотирижди ухилянта, який і дня не служив, сидів підщ спідницею мами, а сьогодні одягнув військовий одяг і карає генералів.
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02.12.2025 11:34 Відповісти
Я шось запам'ятав, який Закон України (номер та дата прийняття ВР) забороняє виїзд з України чоловікам 23-60?
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02.12.2025 13:31 Відповісти
 
 