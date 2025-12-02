Прикордонники на Волині викрили схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. ФОТОрепортаж

Оперативні співробітники ВВВБ по 6 прикордонному загону ГВЗ ВВБ "Захід" викрили та припинили діяльність організованої групи, яка займалася незаконним переправленням чоловіків призовного віку через кордон.

За даними оперативників, двоє жителів Ковельського району налагодили схему нелегального перетину держрубежу військовозобов’язаними громадянами поза межами пунктів пропуску, інформує Цензор.НЕТ.

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Організував протиправну діяльність 32-річний колишній військовий, який влітку цього року звільнився зі служби за сімейними обставинами, без права носити військову форму.

За свої послуги зловмисники вимагали по 6 000 доларів США з кожного клієнта

Нещодавно на околиці міста Ковель міжвідомчою групою організатора та його спільника правоохоронці затримали під час отримання 24 000 доларів США за незаконне переправлення чотирьох осіб.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці провели огляд місця події та обшук транспортного засобу, вилучивши кошти, отримані за незаконну оборудку.

Фігурантам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів у складі групи.

Суд обрав одному з них запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобово домашнього арешту, іншому - у нічний час.

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