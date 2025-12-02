Прикордонник на Одещині відмовився від хабаря і допоміг викрити організаторів незаконного переправлення. ФОТОрепортаж

Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Подільському прикордонному загону ГВЗВВБ "Південь" Державної прикордонної служби України затримали двох місцевих жителів, які намагались незаконного переправити чоловіка призовного віку через придністровську частину українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Деталі розслідування

Оперативники встановили, що 23-річний та 19-річний організатори знайшли свого потенційного "клієнта" через знайомих. Задля реалізації задуму, правопорушники вирішили домовитись з прикордонником, запропонувавши йому 1000 доларів США за надання інформації щодо розміщення нарядів та допомоги у доставці особи призовного віку.

Військовослужбовець Держприкордонслужби повідомив своє керівництво про пропозицію неправомірної вигоди та відмовився допомагати.

Зловмисників затримано на гарячому, під час отримання 6000 доларів США від клієнта.

Правоохоронцями вилучено грошові кошти та мобільні термінали.

За спробу незаконного переправлення чоловіка через державний кордон України та пропозицію надання неправомірної вигоди прикордоннику організаторам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів.

19-річному фігуранту ще у вересні обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а 23-річному ділку в листопаді - одразу після доведення його участі у протиправній діяльності.

Останнім обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.









Також читайте: Прикордонники на Волині викрили схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. ФОТОрепортаж