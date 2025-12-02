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Новости Фото Незаконное пересечение границы
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Пограничники обнаружили трех мужчин, которые пытались обойти контроль на границе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда разоблачили сразу трех нарушителей, которые пытались пересечь государственную границу Украины незаконно.

В пункте пропуска "Шегини" 25-летний украинец решил обойти контроль, спрятавшись в багажном отделении автомобиля, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности неудачного побега

Перед началом осмотра автомобиля молодой человек выскочил из машины, пытаясь спрятаться за одним из зданий. Однако его обнаружили, когда он хотел вернуться и сесть в автомобиль уже после прохождения контроля.

Еще два случая зафиксировали на железнодорожной станции "Мостиска"

Иностранец попытался сесть в поезд в ЕС без каких-либо документов, необходимых для пересечения границы. Его обнаружили во время проверки.

Другой случай - попытка 23-летнего украинца спрятаться в нише для матрасов в поезде "Запорожье-Перемышль" и избежать пограничного контроля. Юноша присоединился к семье, матери и сестре, в одном из купе, надеясь таким образом остаться незамеченным.

Во всех трех случаях пограничники передали информацию в Национальную полицию для дальнейших правовых действий.

Читайте: Пограничник в Одесской области отказался от взятки и помог разоблачить организаторов незаконной переправки. ФОТОрепортаж

пограничники
пограничники
пограничники

Читайте: Двое закарпатцев "погорели" на переправке мужчин через границу в Румынию. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (7168) граница (5394) уклонисты (1359)
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Топ комментарии
+5
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02.12.2025 15:44 Ответить
+4
Еще раз незаконно, это когда запрещает Закон, а не постанова КМУ не опирающаяся ни на что. Но я о своем. Я законно прошел все стадии пути и жду 6 месяцев ответа, мне 59 лет, я офицер и не боюсь бусификации ( меня проще убить чем доказать что все законно), но пол года в моем случае рассматривает центральная ВЛК! И у них все законно! Они могут на меня Хер забить! Ответьте, почему мне не позволено Хер забить на ********* которым на меня похер? Да, много тавтологий, но? Ответьте! "Если вы такие умные и строем не ходите"!
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02.12.2025 15:49 Ответить
+2
Більш там нікого не побачили, наприклад Люсю чи Міндіча?
Не впустіть Єрмака, бо це буде останнє що ви зробите.
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02.12.2025 15:39 Ответить
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невже миндичі??
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02.12.2025 15:38 Ответить
Більш там нікого не побачили, наприклад Люсю чи Міндіча?
Не впустіть Єрмака, бо це буде останнє що ви зробите.
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02.12.2025 15:39 Ответить
Він вже https://youtu.be/6TQGnSE7Y8o перетнув кордон
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02.12.2025 15:43 Ответить
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02.12.2025 15:44 Ответить
бідолахи прикордонники!!!!)
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02.12.2025 15:46 Ответить
Еще раз незаконно, это когда запрещает Закон, а не постанова КМУ не опирающаяся ни на что. Но я о своем. Я законно прошел все стадии пути и жду 6 месяцев ответа, мне 59 лет, я офицер и не боюсь бусификации ( меня проще убить чем доказать что все законно), но пол года в моем случае рассматривает центральная ВЛК! И у них все законно! Они могут на меня Хер забить! Ответьте, почему мне не позволено Хер забить на ********* которым на меня похер? Да, много тавтологий, но? Ответьте! "Если вы такие умные и строем не ходите"!
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02.12.2025 15:49 Ответить
Що не заплатили?
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02.12.2025 16:15 Ответить
І знову ж, я шось запам'ятав, який Закон України (номер та дата прийняття ВР) забороняє виїзд з України чоловікам 23-60? Ніякий? То виходить що ДПСУ виконує приступні накази, а хлопчина лише намагався скористуватись своїми конституційними правами?
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02.12.2025 16:30 Ответить
А есть закон который разрешает выезд из Украины мужикам 23-60, или вообще кому либо? Ещё такой момент. Права, любые, это выдумка, они все высосаны из пальца. Хорошая выдумка, не спорю, но тем не менее. Для того что бы они существовали, нужно что бы кто то платил за них потом и кровью. И почему вы решили что кто то другой должен оплачивать ваши права?
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02.12.2025 16:45 Ответить
Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто законно перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, а також право вільно залишати країну. Обмеження встановлюються законом, але громадянин України не може бути позбавлений права повернутися до своєї країни в будь-який час.

Станом на зараз не існує жодного закону який би вводив таке обмеження. Є лише постанова Кабміна, але за Конституцією таке обмеження може бути встановлено тільки законом, то ж постанова Кабміна є антиконституційною та привішує повноваження Кабміна.
Чом не прийняли закон? А тут все дуже просто - бо якщо заборонити ЗАКОНОМ виїзжати саме чоловікам 23-60 то це теж буде порушення Конституції, бо ст. 24 Конституція України гарантує рівні права для всіх громадян, а такий закон буде містити пряму дискримінацію за ознакою статі та віку, і не зможе пройти перевірку на відповідність Конституції та попасти на розгляд.
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02.12.2025 16:59 Ответить
Кто платить должен тем кто определит законность вашего пребывания в Украине, и в случае отсутствия оного будет будет ценой риска для жизни и здоровья задерживать вас и отправлять в тюрьму? Кто должен оплачивать ваше пребывание в тюрьме тоже?
Ещё раз говорю вам что права не существуют сами по себе, за них кто то должен платить, кровью в том числе.
У вас вся жизнь была что бы уехать из страны где защищать страну есть ваша конституционная обязанность. Но вы не захотели ехать нелегалом на стройку в условной Португалии или клубнику собирать в Польше. А когда, благодаря Путину, у вас появилась возможность сесть на шею европейскому бюргеру, у вас чемоданы зачесались.
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02.12.2025 18:15 Ответить
не бачу сенса навіть відповідати на цей потік несумітниці от чергового нафронтника з американським IP. Просто їди нах потвора.
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05.12.2025 11:26 Ответить
"А есть закон который разрешает выезд из Украины мужикам 23-60" Есть! Более того, согласно действующему законодательству Украины, те кто нарушают этот закон, могут быть приравнены к военным преступникам, это по действующему на данный момент времени законодательству. А выдумки выдумывать и кто кому чего должен, это оценочные суждения.
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02.12.2025 17:58 Ответить
Раз есть то берите распечатку и с вещами на выход на ближайший пограничный КПП, пока остались ещё бюргеры со свободными местами на их шеях. Если не пустят, то объявляйте голодовку , бессрочную. И денег сэкономите , и к военной службе станете непригодным через пару месяцев, вин-вин.
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02.12.2025 18:25 Ответить
а ти не бажаєш просто пройти нах даючи поради з американського ip?
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05.12.2025 11:27 Ответить
Нє.
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05.12.2025 15:58 Ответить
а прийдеться.
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05.12.2025 16:00 Ответить
Да как это вообще возможно если ты уже там плотно сидишь. Шо там с отсрочкой у тебя, кстати.
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05.12.2025 16:05 Ответить
На полігон їх і в військо...
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02.12.2025 17:08 Ответить
 
 