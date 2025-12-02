Пограничники обнаружили трех мужчин, которые пытались обойти контроль на границе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда разоблачили сразу трех нарушителей, которые пытались пересечь государственную границу Украины незаконно.

В пункте пропуска "Шегини" 25-летний украинец решил обойти контроль, спрятавшись в багажном отделении автомобиля, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности неудачного побега

Перед началом осмотра автомобиля молодой человек выскочил из машины, пытаясь спрятаться за одним из зданий. Однако его обнаружили, когда он хотел вернуться и сесть в автомобиль уже после прохождения контроля.

Еще два случая зафиксировали на железнодорожной станции "Мостиска"

Иностранец попытался сесть в поезд в ЕС без каких-либо документов, необходимых для пересечения границы. Его обнаружили во время проверки.

Другой случай - попытка 23-летнего украинца спрятаться в нише для матрасов в поезде "Запорожье-Перемышль" и избежать пограничного контроля. Юноша присоединился к семье, матери и сестре, в одном из купе, надеясь таким образом остаться незамеченным.

Во всех трех случаях пограничники передали информацию в Национальную полицию для дальнейших правовых действий.

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