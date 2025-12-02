Пограничники обнаружили трех мужчин, которые пытались обойти контроль на границе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда разоблачили сразу трех нарушителей, которые пытались пересечь государственную границу Украины незаконно.
В пункте пропуска "Шегини" 25-летний украинец решил обойти контроль, спрятавшись в багажном отделении автомобиля, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности неудачного побега
Перед началом осмотра автомобиля молодой человек выскочил из машины, пытаясь спрятаться за одним из зданий. Однако его обнаружили, когда он хотел вернуться и сесть в автомобиль уже после прохождения контроля.
Еще два случая зафиксировали на железнодорожной станции "Мостиска"
Иностранец попытался сесть в поезд в ЕС без каких-либо документов, необходимых для пересечения границы. Его обнаружили во время проверки.
Другой случай - попытка 23-летнего украинца спрятаться в нише для матрасов в поезде "Запорожье-Перемышль" и избежать пограничного контроля. Юноша присоединился к семье, матери и сестре, в одном из купе, надеясь таким образом остаться незамеченным.
Во всех трех случаях пограничники передали информацию в Национальную полицию для дальнейших правовых действий.
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Не впустіть Єрмака, бо це буде останнє що ви зробите.
Станом на зараз не існує жодного закону який би вводив таке обмеження. Є лише постанова Кабміна, але за Конституцією таке обмеження може бути встановлено тільки законом, то ж постанова Кабміна є антиконституційною та привішує повноваження Кабміна.
Чом не прийняли закон? А тут все дуже просто - бо якщо заборонити ЗАКОНОМ виїзжати саме чоловікам 23-60 то це теж буде порушення Конституції, бо ст. 24 Конституція України гарантує рівні права для всіх громадян, а такий закон буде містити пряму дискримінацію за ознакою статі та віку, і не зможе пройти перевірку на відповідність Конституції та попасти на розгляд.
Ещё раз говорю вам что права не существуют сами по себе, за них кто то должен платить, кровью в том числе.
У вас вся жизнь была что бы уехать из страны где защищать страну есть ваша конституционная обязанность. Но вы не захотели ехать нелегалом на стройку в условной Португалии или клубнику собирать в Польше. А когда, благодаря Путину, у вас появилась возможность сесть на шею европейскому бюргеру, у вас чемоданы зачесались.