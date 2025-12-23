РФ не вдалося розширити лінію фронту в Сотницькому Козачку на Харківщині: знищено понад 50 окупантів , - ОВА
Російські війська намагалися розширити лінію фронту у прикордонному селі Сотницький Козачок у Харківській області, однак зазнали втрат.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Спроби РФ розширити лінію фронту
"Ворог заявляв, що буде розширювати лінію фронту, і це він спробував зробити на Сотницькому Козачку. Я скажу, перше: лінія фронту там стабільна, ворог знищується на тому напрямку. За декілька днів, що тривають активні бойові дії, там знищено понад 50 військовослужбовців Російської Федерації, близько 100 поранені", – розповів Синєгубов.
Він зауважив, що й на інших напрямках можливі спроби нових проривів з метою розширити фронт.
"Ворог буде намагатися пробувати й по інших, можливо, напрямках, територіях, випробовувати позиції наших військових, щоб обрати для себе наступний пріоритетний напрямок і спробувати розширити зону наступальних дій", – зазначив начальник ОВА.
Ізюмський напрямок
За словами Синєгубова, наразі є загострення на Ізюмському напрямку – по населеному пункту Борова.
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