РФ не вдалося розширити лінію фронту в Сотницькому Козачку на Харківщині: знищено понад 50 окупантів , - ОВА

Російські війська намагалися розширити лінію фронту у прикордонному селі Сотницький Козачок у Харківській області, однак зазнали втрат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Спроби РФ розширити лінію фронту

"Ворог заявляв, що буде розширювати лінію фронту, і це він спробував зробити на Сотницькому Козачку. Я скажу, перше: лінія фронту там стабільна, ворог знищується на тому напрямку. За декілька днів, що тривають активні бойові дії, там знищено понад 50 військовослужбовців Російської Федерації, близько 100 поранені", – розповів Синєгубов.

Він зауважив, що й на інших напрямках можливі спроби нових проривів з метою розширити фронт.

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"Ворог буде намагатися пробувати й по інших, можливо, напрямках, територіях, випробовувати позиції наших військових, щоб обрати для себе наступний пріоритетний напрямок і спробувати розширити зону наступальних дій", – зазначив начальник ОВА.

Ізюмський напрямок

За словами Синєгубова, наразі є загострення на Ізюмському напрямку – по населеному пункту Борова.

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