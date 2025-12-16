Знищено окупантів, які намагалися штурмувати Вовчанські Хутори, - 16 корпус ЗСУ

Декілька останніх днів російські окупаційні війська неодноразово намагалися штурмувати населений пункт Вовчанські Хутори, однак усі ці спроби зазнали поразки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 16-го армійського корпусу Збройних Сил України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака на Вовчанські Хутори

"Вчора, 15 грудня, противник здійснив спробу атаки наших позицій на квадроциклах, але він був виявлений на підході та знищений. Сьогодні, після першої години ночі, скориставшись паузою в снігопаді, противник пішов повторно - цього разу на мотоциклах. Вийшли з району Вовчанського олійноекстракційного заводу у напрямку Вовчанських Хуторів. Подолавши близько 100 метрів, російські мотоциклісти заплуталися в інженерно-загороджувальних перешкодах, після чого були знищені скидами та артилерією", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Удари окупантів по Печенізькій дамбі не завдали особливого впливу на логістику, - Трегубов

Населений пункт Вовчанські Хутори перебуває під повним контролем Сил оборони України. Зараз в окремих населених пунктах на Вовчанському напрямку проводяться успішні пошуково-ударні дії, про результат яких буде повідомлено окремо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти просунулись біля Вовчанських Хуторів на Харківщині та Яблунівки і Горіхового на Донеччині.