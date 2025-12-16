Уничтожены оккупанты, которые пытались штурмовать Волчанские Хутора, - 16 корпус ВСУ
В течение последних нескольких дней российские оккупационные войска неоднократно пытались штурмовать населенный пункт Волчанские Хутора, однако все эти попытки потерпели неудачу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр16-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины.
Атака на Волчанские Хутора
"Вчера, 15 декабря, противник предпринял попытку атаки наших позиций на квадроциклах, но он был обнаружен на подходе и уничтожен. Сегодня, после часа ночи, воспользовавшись паузой в снегопаде, противник пошел повторно - на этот раз на мотоциклах. Вышли из района Волчанского маслоэкстракционного завода в направлении Волчанских Хуторов. Преодолев около 100 метров, российские мотоциклисты запутались в инженерно-заградительных препятствиях, после чего были уничтожены сбросами и артиллерией", - говорится в сообщении.
Населенный пункт Волчанские Хутора находится под полным контролем Сил обороны Украины. Сейчас в отдельных населенных пунктах на Волчанском направлении проводятся успешные поисково-ударные действия, о результате которых будет сообщено отдельно.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что рашисты продвинулись возле Волчанских Хуторов в Харьковской области и Яблоновки и Орехового в Донецкой области.
респект нашим Воїнам👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼