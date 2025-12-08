Удары оккупантов по Печенежской дамбе не оказали особого влияния на логистику, - Трегубов

Российские удары по Печенежской дамбе в Харьковской области не оказали "особого влияния" на логистику Сил обороны.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки по дамбе

По словам Трегубова, враг ставил целью осложнить логистику Сил обороны.

"Очевидно, что целью было осложнить логистику, но это, во-первых, уже давно наносились предварительные удары, уже давно были рассчитаны маршруты на случай, если произойдет что-то критическое, поэтому особого влияния на логистику это не оказало. Оно определенным образом могло повредить гражданскую инфраструктуру, что плохо, но не военную логистику, уже были расчеты заранее, потому что это не первый удар", - сказал спикер.

Он отметил, что длительное время над объектом летали вражеские дроны.

"Там долго летали дроны, до того там долго наносились удары теми или иными средствами и каждый раз, когда есть такой инфраструктурный объект, нормальный военный держит в голове, что в любой момент в него может прилететь, поэтому в этом плане это не сильно повлияло", - сказал Трегубов.

Смотрите также: Оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. КАРТА

Возможно наступление РФ на Великий Бурлук

Отдельно спикер прокомментировал возможное наступление оккупационных войск на Великий Бурлук и Старый Салтов. По его словам, россияне продолжают действовать небольшими пехотными группами, но о массированных штурмах пока речи не идет.

"Теоретически, они пробуют любые методы, но мне кажется, что на данный момент, несмотря на те или иные логистические ситуации, не время для больших прорывов. Сейчас россияне действуют небольшими пехотными группами и применяют тактику инфильтрации, не потому, что хотят, а потому, что иначе не получается. И именно из-за нее мы скорее говорим о медленном изменении ситуации, чем о каких-то крупных штурмах, танковых клиньях или еще чем-то в этом роде. Мы говорим о постоянных попытках изменить поле боя в свою пользу, но это не что-то, что делается мгновенно, это не что-то, что делается одним большим прорывом — взяли и побежали", — сказал Трегубов.

Что предшествовало?

В воскресенье, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.

16-й АК заявил, что РФ систематически атакует Печенежскую дамбу, на случай поражения объекта разработаны запасные маршруты движения.

Читайте также: РФ систематически атакует Печенежскую дамбу, на случай поражения объекта разработаны запасные маршруты движения, - 16-й АК