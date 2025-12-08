Удари окупантів по Печенізькій дамбі не завдали особливого впливу на логістику, - Трегубов

Російські удари по Печенізькій дамбі на Харківщині не завдали "особливого впливу" на логістику Сил оборони.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки по дамбі

За словами Трегубова, ворог мав на меті ускладнити логістику Сил оборони.

"Очевидно, що метою було ускладнити логістику, але це, по-перше, вже давно завдавалися попередні удари, вже давно були розраховані маршрути на випадок, якщо станеться щось критичне, тому особливого впливу на логістику воно не завдало. Воно певним чином може пошкодило цивільну інфраструктуру, що погано, але не військову логістику, вже були розрахунки заздалегідь, бо це не перший удар",- сказав речник.

Він зазначив, що тривалий час над об'єктом літали ворожі дрони.

"Там довго літали дрони, до того там довго завдавалися удари тими чи іншими засобами і кожного разу, коли є такий інфраструктурний обʼєкт, нормальний військовий тримає в голові, що в будь-який момент у нього може прилетіти, тому в цьому плані воно не сильно вплинуло", - сказав Трегубов.

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Можливий наступ РФ на Великий Бурлук

Окремо речник прокоментував можливий наступ окупаційних військ на Великий Бурлук та Старий Салтів. За його словами, росіяни продовжують діяти малими піхотними групами, але про масовані штурми поки що не йдеться.

"Теоретично, вони пробують будь-які методи, але мені здається, що станом на зараз, попри ті чи інші логістичні ситуації, не час для великих проривів. Зараз росіяни діють малими піхотними групами і застосовують тактику інфільтрації, не тому, що хочуть, а тому, що інакше не виходить. І саме через неї ми скоріше говоримо про повільну зміну ситуацію, ніж про якісь великі штурми, танкові клини чи ще щось на кшталт того. Ми говоримо про постійні спроби змінити поле бою на свою користь, але це не щось, що робиться миттєво, це не щось, що робиться одним великим проривом — взяли та побігли", - сказав Трегубов.

Що передувало?

У неділю, 7 грудня, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.

16-й АК заявив, що РФ систематично атакує Печенізьку дамбу, на випадок ураження об’єкта розроблено запасні маршрути руху.

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