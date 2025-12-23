Более 20 подземных школ планируют сдать до конца года на Харьковщине

На Харьковщине продолжается масштабное строительство подземных школ, призванное обеспечить безопасный образовательный процесс в условиях военной угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова во время пресс-конференции. Проекты реализуются за счет государственного бюджета и при поддержке международных партнеров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Всего в регионе находятся в стадии реализации 43 подземных учебных заведения.

Читайте также: 15 подземных школ функционирует в Украине, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 180, - МОН

Источники финансирования и сроки строительства

По словам главы ОВА, 36 подземных школ строятся за средства государственного бюджета. Еще две школы финансируют международные партнеры из Литвы. Пять объектов реализуются при поддержке фонда американского бизнесмена Говарда Баффета и предусматривают создание фабрик-кухонь для обеспечения питания.

Более 20 государственных объектов планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. В то же время строительство четырех школ было приостановлено из-за невыполнения подрядчиками взятых на себя обязательств.

"Мы инициировали расторжение договоров с подрядчиками, которые не справились с объемами и задачами", - отметил Олег Синегубов.

Читайте также: Китай заявил о взаимодействии с Украиной в переговорах по завершению войны

Дальнейшие планы и проблемы с финансированием

С января следующего года областные власти планируют объявить новые тендеры для достройки проблемных объектов. Что касается других школ, завершение их строительства откладывается из-за ограниченного финансирования.

В то же время, по словам руководителя ОВА, уже достигнуты договоренности с Министерством образования и науки о продолжении финансирования. Ожидается, что большинство объектов будет завершено весной следующего года.

Ранее заместитель министра МОН Надежда Кузьмичева заявила, что стоимость строительства подземной школы составляет примерно 90 млн грн.

Сейчас на строительстве в Украине находится 221 объект, преимущественно в прифронтовых областях: Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В еде для школ Николаева обнаружили кишечную палочку: сообщено о подозрении должностным лицам, - ОГП. ФОТОрепортаж