Понад 20 підземних шкіл планують здати до кінця року на Харківщині

У Харківській області триває масштабне будівництво підземних шкіл, покликане забезпечити безпечний освітній процес в умовах воєнної загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова під час пресконференції. Проєкти реалізуються за рахунок державного бюджету та за підтримки міжнародних партнерів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загалом у регіоні перебувають у стадії реалізації 43 підземні навчальні заклади.

Читайте також: 15 підземних шкіл функціонує в Україні, до кінця року планується ввести в експлуатацію ще 180, - МОН

Джерела фінансування та терміни будівництва

За словами очільника ОВА, 36 підземних шкіл будуються за кошти державного бюджету. Ще дві школи фінансують міжнародні партнери з Литви. П’ять об’єктів реалізуються за підтримки фонду американського бізнесмена Говарда Баффета та передбачають створення фабрик-кухонь для забезпечення харчування.

Понад 20 державних об’єктів планують ввести в експлуатацію до кінця поточного року. Водночас будівництво чотирьох шкіл було призупинено через невиконання підрядниками взятих на себе зобов’язань.

"Ми ініціювали розірвання договорів із підрядниками, які не впоралися з обсягами та завданнями", — зазначив Олег Синєгубов.

Також читайте: Китай заявив про взаємодію з Україною у переговорах щодо завершення війни

Подальші плани та проблеми з фінансуванням

З січня наступного року обласна влада планує оголосити нові тендери для добудови проблемних об’єктів. Що стосується інших шкіл, завершення їх будівництва відкладається через обмежене фінансування.

Водночас за словами керівника ОВА, вже досягнуто домовленостей із Міністерством освіти і науки щодо продовження фінансування. Очікується, що більшість об’єктів буде завершено навесні наступного року.

Раніше заступниця міністра МОН Надія Кузьмичова заявила, що вартість побудови підземної школи становить приблизно 90 млн грн.

Нині на будівництві в Україні перебуває 221 об’єкт, переважно у прифронтових областях: Харківській, Запорізькій, Херсонській і Дніпропетровській.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У їжі для шкіл Миколаєва виявили кишкову паличку: повідомлено про підозру службовим особам, - ОГП. ФОТОрепортаж