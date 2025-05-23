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Новини Підземні школи в Україні
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15 підземних шкіл функціонує в Україні, до кінця року планується ввести в експлуатацію ще 180, - МОН

На Запоріжжі продовжать будувати підземні школи

В Україні функціонує 15 підземних шкіл у прифронтових регіонах, до кінця року планується ввести в експлуатацію ще 180,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі національного телемарафону.

"Ми в Україні маємо понад 13 тис. шкіл, це якщо ми говоримо про всю країну. Близько 80% шкіл забезпечені різними спорудами цивільного захисту або найпростішими укриттями", - сказала Кузьмичова. 

За її словами, в інші 20% входять школи в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській і Сумській областях, де найпростіші укриття не гарантують безпеку, і потрібно будувати протирадіаційні укриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив ще 270 мільйонів на будівництво шкільних укриттів, – Шмигаль

Також вона повідомила, що підземні школи (протирадіаційні укриття) будуються винятково на прифронтових територіях.

"Якщо ми говоримо про кількість уже побудованих, то їх 15. Зокрема, вісім - це Запорізька область", - додала заступниця міністра.

Водночас вона розповіла, що в будівництві перебуває ще близько двохсот, і в планах до кінця року ввести в експлуатацію близько 180 об'єктів.

Дивіться також: Третю підземну школу відкрили у Харкові. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що в Сумах планують збудувати чотири підземні школи, а загалом в межах області їхня кількість сягне одинадцяти.

Автор: 

школа (2223) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+7
А чого це папа саша та мама ріма не живуть у підземній хатинці ?
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23.05.2025 11:04
+6
Ввели 15, але на Шмарофоні зуб дають, що введуть ще стотищпяцот.

От нафіга цей фуфель ретранслювати?
Той у кого мозку нема, поїсть це зелене лайно з телевізора.
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23.05.2025 10:58
+3
велике шляхівництво, легким помахом руки перетворюється, перетворюється у зебілізацію титульної нації певними гельмінтнацменшинами.
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23.05.2025 11:41
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Ввели 15, але на Шмарофоні зуб дають, що введуть ще стотищпяцот.

От нафіга цей фуфель ретранслювати?
Той у кого мозку нема, поїсть це зелене лайно з телевізора.
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23.05.2025 10:58 Відповісти
А чого це папа саша та мама ріма не живуть у підземній хатинці ?
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23.05.2025 11:04 Відповісти
В прифронтових районах? Підземні казарми та склади БК для орків будуть?
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23.05.2025 11:07 Відповісти
"15 підземних шкіл у прифронтових регіонах"

В часи карантину рік чи два вчились дистанційно. А зараз під обстрілами в прифронтових регіонах обов"язково треба в школу ходити?
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23.05.2025 11:08 Відповісти
жахливо..., але це мабуть наша реальність на ближні 20-30 років...
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23.05.2025 11:20 Відповісти
треба будувати підземні заводи для виготовлення зброї, бпла, ракет..
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23.05.2025 11:22 Відповісти
Потужному насрать на заводи, тоді захід перестане бабоси давать
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23.05.2025 11:41 Відповісти
велике шляхівництво, легким помахом руки перетворюється, перетворюється у зебілізацію титульної нації певними гельмінтнацменшинами.
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23.05.2025 11:41 Відповісти
Краще всього красти на дітях:
Адже ніхто не скаже "досі захищати дітей"....
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23.05.2025 11:52 Відповісти
 
 