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Новини Фото Навчання під час війни
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Третю підземну школу відкрили у Харкові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 квітня, у житловому масиві Основ'янського району в Харкові відкрили підземну школу на майже 400 учнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, будівництво розпочалося минулого року, його вартість - близько 30 млн грн.

"Сьогодні ми відкриваємо ще одну підземну школу. Вона невелика. Чому тут, бо це дуже віддалений від центру міста район, віддалений від метрополітену. Я був тут влітку 2024 року на зустрічі з батьками, вчителями, і ми домовилися, що побудуємо школу. Вона розрахована на 377 учнів, це практично 90% від потреби цього мікрорайону", - сказав журналістам міський голова Ігор Терехов.

підземна школа в Харкові
підземна школа в Харкові
підземна школа в Харкові
підземна школа в Харкові
підземна школа в Харкові
підземна школа в Харкові
підземна школа в Харкові

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Крім того, за його словами, 22 квітня у Шевченківському районі відкриється велика підземна школа, після цього офлайн-навчанням будуть охоплені 10 тис. школярів.

Загалом, за даними мера, у Харкові зараз перебувають близько 60 тис. дітей шкільного віку.

У місті зараз будують ще три підземні школи, які хочуть відкрити у вересні. Всі об'єкти фінансуються з міського бюджету.

Автор: 

Харків (5605) школа (2212) Харківська область (815) Харківський район (244)


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Топ коментарі
+1
Чудово !
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21.04.2025 15:40
+1
Шобло своїх дітей вивезло , а наші під обстрілами
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21.04.2025 16:22
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Чудово !
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21.04.2025 15:40 Відповісти
ужас
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21.04.2025 16:03 Відповісти
Шобло своїх дітей вивезло , а наші під обстрілами
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21.04.2025 16:22 Відповісти
GB це яка область?
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21.04.2025 16:40 Відповісти
бегают к нам в Украину

Душею я з вами, але фізично на жаль у GB.
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21.04.2025 16:58 Відповісти
Дивись, ти образив двох абсолютно не знайомих тобі людей. Про яких ти не знаєш абсолютно нічого. Правильно кажуть: чим далі в Європі, тим потужніші патріоти.
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21.04.2025 17:28 Відповісти
Потужно. Еталонний Зебаран. Типове Зебидло. Ходи здорове, говеня. Хай щастить.
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22.04.2025 11:05 Відповісти
 
 