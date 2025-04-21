Третю підземну школу відкрили у Харкові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 квітня, у житловому масиві Основ'янського району в Харкові відкрили підземну школу на майже 400 учнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, будівництво розпочалося минулого року, його вартість - близько 30 млн грн.

"Сьогодні ми відкриваємо ще одну підземну школу. Вона невелика. Чому тут, бо це дуже віддалений від центру міста район, віддалений від метрополітену. Я був тут влітку 2024 року на зустрічі з батьками, вчителями, і ми домовилися, що побудуємо школу. Вона розрахована на 377 учнів, це практично 90% від потреби цього мікрорайону", - сказав журналістам міський голова Ігор Терехов.















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Крім того, за його словами, 22 квітня у Шевченківському районі відкриється велика підземна школа, після цього офлайн-навчанням будуть охоплені 10 тис. школярів.

Загалом, за даними мера, у Харкові зараз перебувають близько 60 тис. дітей шкільного віку.

У місті зараз будують ще три підземні школи, які хочуть відкрити у вересні. Всі об'єкти фінансуються з міського бюджету.