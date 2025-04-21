Третью подземную школу открыли в Харькове. ФОТОрепортаж
Сегодня, 21 апреля, в жилом массиве Основянского района в Харькове открыли подземную школу на почти 400 учеников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Как отмечается, строительство началось в прошлом году, его стоимость - около 30 млн грн.
"Сегодня мы открываем еще одну подземную школу. Она небольшая. Почему здесь, потому что это очень отдаленный от центра города район, отдаленный от метрополитена. Я был здесь летом 2024 года на встрече с родителями, учителями, и мы договорились, что построим школу. Она рассчитана на 377 учеников, это практически 90% от потребности этого микрорайона", - сказал журналистам городской голова Игорь Терехов.
Кроме того, по его словам, 22 апреля в Шевченковском районе откроется большая подземная школа, после этого офлайн-обучением будут охвачены 10 тыс. школьников.
Всего, по данным мэра, в Харькове сейчас находятся около 60 тыс. детей школьного возраста.
В городе в данное время строят еще три подземные школы, которые хотят открыть в сентябре. Все объекты финансируются из городского бюджета.
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Душею я з вами, але фізично на жаль у GB.