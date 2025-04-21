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Третью подземную школу открыли в Харькове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 апреля, в жилом массиве Основянского района в Харькове открыли подземную школу на почти 400 учеников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, строительство началось в прошлом году, его стоимость - около 30 млн грн.

"Сегодня мы открываем еще одну подземную школу. Она небольшая. Почему здесь, потому что это очень отдаленный от центра города район, отдаленный от метрополитена. Я был здесь летом 2024 года на встрече с родителями, учителями, и мы договорились, что построим школу. Она рассчитана на 377 учеников, это практически 90% от потребности этого микрорайона", - сказал журналистам городской голова Игорь Терехов.

подземная школа в Харькове
подземная школа в Харькове
подземная школа в Харькове
подземная школа в Харькове
подземная школа в Харькове
подземная школа в Харькове
подземная школа в Харькове

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Кроме того, по его словам, 22 апреля в Шевченковском районе откроется большая подземная школа, после этого офлайн-обучением будут охвачены 10 тыс. школьников.

Всего, по данным мэра, в Харькове сейчас находятся около 60 тыс. детей школьного возраста.

В городе в данное время строят еще три подземные школы, которые хотят открыть в сентябре. Все объекты финансируются из городского бюджета.

Автор: 

Харьков (7485) школа (3015) Харьковская область (803) Харьковский район (239)


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Топ комментарии
+1
Чудово !
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21.04.2025 15:40
+1
Шобло своїх дітей вивезло , а наші під обстрілами
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21.04.2025 16:22
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Чудово !
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21.04.2025 15:40 Ответить
ужас
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21.04.2025 16:03 Ответить
Шобло своїх дітей вивезло , а наші під обстрілами
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21.04.2025 16:22 Ответить
GB це яка область?
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21.04.2025 16:40 Ответить
бегают к нам в Украину

Душею я з вами, але фізично на жаль у GB.
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21.04.2025 16:58 Ответить
Дивись, ти образив двох абсолютно не знайомих тобі людей. Про яких ти не знаєш абсолютно нічого. Правильно кажуть: чим далі в Європі, тим потужніші патріоти.
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21.04.2025 17:28 Ответить
Потужно. Еталонний Зебаран. Типове Зебидло. Ходи здорове, говеня. Хай щастить.
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22.04.2025 11:05 Ответить
 
 