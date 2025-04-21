Третью подземную школу открыли в Харькове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 апреля, в жилом массиве Основянского района в Харькове открыли подземную школу на почти 400 учеников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, строительство началось в прошлом году, его стоимость - около 30 млн грн.

"Сегодня мы открываем еще одну подземную школу. Она небольшая. Почему здесь, потому что это очень отдаленный от центра города район, отдаленный от метрополитена. Я был здесь летом 2024 года на встрече с родителями, учителями, и мы договорились, что построим школу. Она рассчитана на 377 учеников, это практически 90% от потребности этого микрорайона", - сказал журналистам городской голова Игорь Терехов.















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Кроме того, по его словам, 22 апреля в Шевченковском районе откроется большая подземная школа, после этого офлайн-обучением будут охвачены 10 тыс. школьников.

Всего, по данным мэра, в Харькове сейчас находятся около 60 тыс. детей школьного возраста.

В городе в данное время строят еще три подземные школы, которые хотят открыть в сентябре. Все объекты финансируются из городского бюджета.