15 подземных школ функционирует в Украине, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 180, - МОН
В Украине функционирует 15 подземных школ в прифронтовых регионах, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 180.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире национального телемарафона.
"Мы в Украине имеем более 13 тыс. школ, это если мы говорим о всей стране. Около 80% школ обеспечены различными сооружениями гражданской защиты или простейшими укрытиями", - сказала Кузьмичева.
По ее словам, в остальные 20% входят школы в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях, где простейшие укрытия не гарантируют безопасность, и нужно строить противорадиационные укрытия.
Также она сообщила, что подземные школы (противорадиационные укрытия) строятся исключительно на прифронтовых территориях.
"Если мы говорим о количестве уже построенных, то их 15. В частности, восемь - это Запорожская область", - добавила заместитель министра.
В то же время она рассказала, что строятся еще около двухсот, и в планах до конца года ввести в эксплуатацию около 180 объектов.
Ранее сообщалось, что в Сумах планируют построить четыре подземные школы, а всего в пределах области их количество достигнет одиннадцати.
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От нафіга цей фуфель ретранслювати?
Той у кого мозку нема, поїсть це зелене лайно з телевізора.
В часи карантину рік чи два вчились дистанційно. А зараз під обстрілами в прифронтових регіонах обов"язково треба в школу ходити?
гельмінтнацменшинами.
Адже ніхто не скаже "досі захищати дітей"....