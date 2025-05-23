15 подземных школ функционирует в Украине, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 180, - МОН

В Украине функционирует 15 подземных школ в прифронтовых регионах, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 180.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире национального телемарафона.

"Мы в Украине имеем более 13 тыс. школ, это если мы говорим о всей стране. Около 80% школ обеспечены различными сооружениями гражданской защиты или простейшими укрытиями", - сказала Кузьмичева.

По ее словам, в остальные 20% входят школы в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях, где простейшие укрытия не гарантируют безопасность, и нужно строить противорадиационные укрытия.

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Также она сообщила, что подземные школы (противорадиационные укрытия) строятся исключительно на прифронтовых территориях.

"Если мы говорим о количестве уже построенных, то их 15. В частности, восемь - это Запорожская область", - добавила заместитель министра.

В то же время она рассказала, что строятся еще около двухсот, и в планах до конца года ввести в эксплуатацию около 180 объектов.

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Ранее сообщалось, что в Сумах планируют построить четыре подземные школы, а всего в пределах области их количество достигнет одиннадцати.