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Новости Подземные школы в Украине
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15 подземных школ функционирует в Украине, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 180, - МОН

В Запорожской области продолжат строительство подземных школ

В Украине функционирует 15 подземных школ в прифронтовых регионах, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 180.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире национального телемарафона.

"Мы в Украине имеем более 13 тыс. школ, это если мы говорим о всей стране. Около 80% школ обеспечены различными сооружениями гражданской защиты или простейшими укрытиями", - сказала Кузьмичева.

По ее словам, в остальные 20% входят школы в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях, где простейшие укрытия не гарантируют безопасность, и нужно строить противорадиационные укрытия.

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Также она сообщила, что подземные школы (противорадиационные укрытия) строятся исключительно на прифронтовых территориях.

"Если мы говорим о количестве уже построенных, то их 15. В частности, восемь - это Запорожская область", - добавила заместитель министра.

В то же время она рассказала, что строятся еще около двухсот, и в планах до конца года ввести в эксплуатацию около 180 объектов.

Смотрите также: Третью подземную школу открыли в Харькове. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в Сумах планируют построить четыре подземные школы, а всего в пределах области их количество достигнет одиннадцати.

Автор: 

школа (3019) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+7
А чого це папа саша та мама ріма не живуть у підземній хатинці ?
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23.05.2025 11:04
+6
Ввели 15, але на Шмарофоні зуб дають, що введуть ще стотищпяцот.

От нафіга цей фуфель ретранслювати?
Той у кого мозку нема, поїсть це зелене лайно з телевізора.
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23.05.2025 10:58
+3
велике шляхівництво, легким помахом руки перетворюється, перетворюється у зебілізацію титульної нації певними гельмінтнацменшинами.
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23.05.2025 11:41
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Правила форума Совет форумчан
Ввели 15, але на Шмарофоні зуб дають, що введуть ще стотищпяцот.

От нафіга цей фуфель ретранслювати?
Той у кого мозку нема, поїсть це зелене лайно з телевізора.
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23.05.2025 10:58 Ответить
А чого це папа саша та мама ріма не живуть у підземній хатинці ?
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23.05.2025 11:04 Ответить
В прифронтових районах? Підземні казарми та склади БК для орків будуть?
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23.05.2025 11:07 Ответить
"15 підземних шкіл у прифронтових регіонах"

В часи карантину рік чи два вчились дистанційно. А зараз під обстрілами в прифронтових регіонах обов"язково треба в школу ходити?
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23.05.2025 11:08 Ответить
жахливо..., але це мабуть наша реальність на ближні 20-30 років...
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23.05.2025 11:20 Ответить
треба будувати підземні заводи для виготовлення зброї, бпла, ракет..
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23.05.2025 11:22 Ответить
Потужному насрать на заводи, тоді захід перестане бабоси давать
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23.05.2025 11:41 Ответить
велике шляхівництво, легким помахом руки перетворюється, перетворюється у зебілізацію титульної нації певними гельмінтнацменшинами.
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23.05.2025 11:41 Ответить
Краще всього красти на дітях:
Адже ніхто не скаже "досі захищати дітей"....
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23.05.2025 11:52 Ответить
 
 