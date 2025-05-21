БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
301 5

Кабмін виділив ще 270 мільйонів на будівництво шкільних укриттів, – Шмигаль

Кабмін виділив щ 270 мільйонів на будівництво шкільних укриттів, – Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив місцевим громадам ще 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Додаткові 272,5 млн грн субвенції отримають бюджети двадцяти однієї області та міста Києва. Це кошти на облаштування безпечних умов у закладах освіти. Ухвалили сьогодні відповідне рішення. Очікуємо від регіонів та громад ефективного використання цих коштів", – написав Шмигаль.

Він нагадав, що у межах політики "Школа офлайн" у держбюджеті на 2025 рік передбачено понад 11 млрд грн дотацій і субвенцій на облаштування укриттів та понад 2 млрд грн – на закупівлю шкільних автобусів.

"У 2025 році разом із громадами плануємо реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в українських школах", – додав Шмигаль.

Читайте також: У Сумах збудують чотири підземні школи, а в області – ще сім, – Шмигаль

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет Міністрів розподілив ще 1,09 мільярда гривень субвенції місцевим громадам на облаштування укриттів. За виділені кошти планують профінансувати 36 проєктів облаштування укриттів у школах і одному військовому ліцеї.

У квітні уряд розподілив 830 мільйонів гривень субвенції з держбюджету місцевим бюджетам наоблаштування укриттів у закладах освіти.

Нагадаємо, за підрахунками Мінфіну, у 2023-2024 роках з держбюджету виділили 8,9 мільярда гривень на облаштування укриттів у закладах освіти, однак із цих коштів використано лише 30,3%, або 2,7 млрд грн. У 2025 році уряд додатково спрямував на ці потреби 6,2 млрд гривень.

Автор: 

Кабмін (7914) школа (266) субвенція (66) Шмигаль Денис (1559) укриття (113)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щоб вкрасти....
показати весь коментар
21.05.2025 16:09 Відповісти
На толщине стен, на арматуре, на марке цемента, на гидроизоляции... кради-не хочу.
показати весь коментар
21.05.2025 16:15 Відповісти
А шкільних укритіів за гроші держави, як не було, так і не буде. Тільки за місцеві гроші, і гроші батьків. Але гроші освоять, не хвилюйтесь за Зельоних.
показати весь коментар
21.05.2025 16:24 Відповісти
На озеленення та благоустрій виділено більше 2 ТРИльйонів гривень.
На озброєння 488 міліардів.
Отака фігня малята.
показати весь коментар
21.05.2025 16:34 Відповісти
***, це серйозно?!?! Та йдіть ви до сраки зі своєю конченою освітою в школах. Аж перехрестився в минулому році, коли донька закінчила 9 клас і поступила в ліцей.
показати весь коментар
21.05.2025 16:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 