Кабмін виділив ще 270 мільйонів на будівництво шкільних укриттів, – Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив місцевим громадам ще 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Додаткові 272,5 млн грн субвенції отримають бюджети двадцяти однієї області та міста Києва. Це кошти на облаштування безпечних умов у закладах освіти. Ухвалили сьогодні відповідне рішення. Очікуємо від регіонів та громад ефективного використання цих коштів", – написав Шмигаль.

Він нагадав, що у межах політики "Школа офлайн" у держбюджеті на 2025 рік передбачено понад 11 млрд грн дотацій і субвенцій на облаштування укриттів та понад 2 млрд грн – на закупівлю шкільних автобусів.

"У 2025 році разом із громадами плануємо реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в українських школах", – додав Шмигаль.

Читайте також: У Сумах збудують чотири підземні школи, а в області – ще сім, – Шмигаль

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет Міністрів розподілив ще 1,09 мільярда гривень субвенції місцевим громадам на облаштування укриттів. За виділені кошти планують профінансувати 36 проєктів облаштування укриттів у школах і одному військовому ліцеї.

У квітні уряд розподілив 830 мільйонів гривень субвенції з держбюджету місцевим бюджетам наоблаштування укриттів у закладах освіти.

Нагадаємо, за підрахунками Мінфіну, у 2023-2024 роках з держбюджету виділили 8,9 мільярда гривень на облаштування укриттів у закладах освіти, однак із цих коштів використано лише 30,3%, або 2,7 млрд грн. У 2025 році уряд додатково спрямував на ці потреби 6,2 млрд гривень.