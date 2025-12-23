У їжі для шкіл Миколаєва виявили кишкову паличку: повідомлено про підозру службовим особам, - ОГП. ФОТОрепортаж

Перевірка харчів, які для шкіл Миколаєва готувала приватна компанія, виявила бактерії групи кишкової палички, що могло становити загрозу для здоров’я дітей.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Розслідування розпочали після поширення в мережі відео, на якому зафіксовано приготування їжі для школярів просто неба. Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили документацію та зразки харчових продуктів, які направили на дослідження до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

За результатами експертизи встановлено численні порушення санітарного законодавства та вимог безпечності харчових продуктів, а також виявлено коліформні бактерії.

Після проведених обшуків і встановлення порушень Миколаївська міська рада розірвала договір на організацію харчування дітей, укладений між комунальним виробничим підприємством та приватним ТОВ.

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Директору товариства інкримінують порушення санітарних правил і норм, встановлених для запобігання інфекційним захворюванням, а також незакінчений замах на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Дії виконувача обов’язків директора комунального підприємства кваліфікували як закінчений замах на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

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Що передувало

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що 8 грудня у Миколаєві стартувала нова схема шкільного харчування: частина закладів отримує їжу від приватної компанії "Проссекко 8", яку обрало комунальне підприємство. Проте вже в перший день виникли збої –– частина дітей не отримала сніданків, а страви у деякі школи привезли лише після обіду.

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