Приватний підрядник зірвав шкільне харчування у Миколаєві: їжу готували під дощем на вулиці (доповнено). ВIДЕО

8 грудня у Миколаєві стартувала нова схема шкільного харчування: частина закладів отримує їжу від приватної компанії "Проссекко 8", яку обрало комунальне підприємство. Проте вже в перший день виникли збої - частина дітей не отримала сніданків, а страви у деякі школи привезли лише після обіду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "МикВісті".

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Як свідчать кадри, працівники підрядника варили кашу просто на вулиці під наметом під дощем.

"Перфоратором молотиться каша, заливається кип‘ятком... Це цирк. Усі школи в різнобій, ходи обирай, що везти... Ось і тендер модного кабака... КВП не впорався з завданням", - каже чоловік за кадром.

Половина цієї каші оплачена за рахунок державної субвенції, під контролем Олени Зеленської.

Чому виникла проблема?

У міській раді пояснили, що проблеми виникли через брак персоналу в компанії. За словами заступника міського голови Анатолія Петрова, окремі працівники не вийшли на роботу, через що графік зірвався. КП КОП направило фірмі попередження та претензію. Наступного дня, за словами чиновника, ситуація стабілізувалася.

"Вчора у звʼязку зі збоєм у постачанні приготовленої їжі, плата послуг буде здійснена виключно за тут кількість порцій, що діти мали можливість зʼїсти. Сьогодні все в порядку. Керівники шкіл повідомили, що їжа смачно пахне і гарно виглядає, і порції нормальні", - сказала начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко.

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Що потрібно зробити?

Депутатка міськради Миколаєва та голова ГО "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська у коментарі Цензор.НЕТ зауважила, що це програма першої леді України Олени Зеленської. Вона передбачає виділення субвенцій громадам на модернізацію харчоблоків, покращення меню, умов зберігання продуктів та якість обслуговування.

"Є комунальне підприємство. Якщо воно є, то профільні повинні все проконтролювати. Звільнити [профільного організатора]... Я вважаю, що треба розірвати контракт. Ця компанія не може налагодити харчування для наших дітей", - наголосила вона.

За її словами, це не випадкова халатність, а пряма загроза для здоров’я дітей. Незважаючи на наявні державні кошти, замість сучасних харчоблоків у Миколаєві використали примітивні методи приготування їжі на відкритому повітрі.

Домбровська закликала міську владу:

Розірвати контракт із "Проссекко 8" за неналежне виконання зобов’язань;

Звільнити профільного віцемера Анатолія Петрова, який на власні очі бачив порушення, але не відреагував;

Звільнити директора КОП, який допустив компанію без відповідних спроможностей;

Провести службове розслідування та прозвітувати громаді.

"Життя та здоров’я дітей - це відповідальність №1. І той, хто цього не розуміє, не має права керувати процесами, пов’язаними з освітою та харчуванням", - підсумувала вона.

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Що відомо про "Проссекко 8"?

Компанія "Проссекко 8", яка отримала підряд на 14,28 млн грн, зареєстрована в Миколаєві у 2023 році та має статутний капітал 1 тис. грн. Власницею є Ірина Стоєва, пов’язана також із ТОВ "ББВ 2021". У судовому реєстрі є рішення про притягнення її до адмінвідповідальності у справі щодо необлікованого алкоголю та сигарет у кафе.

Керівником "ББВ 2021" значиться Борис Бєрестнєв - син депутатки міськради та очільниці райадміністрації Ганни Ременнікової. Стоєва також працює в одному з ресторанів, що належать її родині.

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Кейтеринг у школах Миколаєва

Міський голова Олександр Сєнкевич раніше заявляв, що грудень стане тестовим періодом для кейтерингу у 23 школах. За його словами, рішення про подальше розширення формату ухвалять після аналізу результатів та відгуків батьків.