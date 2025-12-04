Двох українців жорстоко побили у школі в Польщі після ксенофобських заяв вчителя: консул закликав до розслідування

Генеральний консул України у Гданську Олександр Плодистий відреагував на побиття українських учнів у Слупську в Польщі, а також на ксенофобські коментарі вчителя закладу щодо юнаків з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Onet, яке раніше писало про побиття.

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Що відомо

Так, на уроці будівельного училища, який проходили двоє українців, польський вчитель ображав українських учнів, називав їх "покидьками" та погрожував, що вони не складуть іспити через національність.

Адвокат постраждалого Давид Дехнерт розповів, що слова вчителя записали на відео.

Крім того, під час уроків один із польських учнів вмикав звуки бомб і ракет, глузуючи з українців, але вчитель не реагував. При цьому учень казав українцям: "Час ховатися". Крім того, українцям надсилали образливі повідомлення.

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Ксенофобія та побиття

Батьки стверджують, що вчитель ніяк на це не відреагував. А навпаки – сам зневажливо відгукувався про українців.

За словами батьків, антиукраїнські заяви вчителя підбурили частину польських учнів.

Так, старшокласники після уроків напали на двох українських хлопців, завдавши їм серйозних травм.

Польські учні під час побиття вигукували образи на національному ґрунті. За повідомленнями, один із нападників спочатку плюнув в обличчя 16-річному українцю, сказавши: "На фронт, українська с#ко". А потім почав бити кулаками по обличчю.

Один з постраждалих дістав струс мозку, інший – зламану ключицю.

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Реакція консула

Генеральний консул України у Гданську Олександр Плодистий прокоментував справу, зазначивши, що для України важливий справедливий та об'єктивний розгляд справи.

"Держава повинна подумати, що зробити, щоб такі речі не повторювалися. Це неприйнятно. Не може бути такої поведінки щодо національності. Польська влада, польське суспільство повинні відреагувати", - зазначив він.

Коментуючи поведінку польського вчителя і подальшу бійку перед школою, український консул зазначив, що "якщо записи будуть підтверджені, то мають бути зроблені висновки".

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Справою побиття зайнялася місцева поліція, однак, за словами батька одного з постраждалих, правоохоронці не хотіли відразу приймати заяву. Поліція прийняла заяву лише наступного дня. Зараз триває розслідування.

Учитель, який нібито висловлював ксенофобські погляди, у відпустці. Щодо нього розпочато розслідування управління освіти.