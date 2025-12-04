Двух украинцев жестоко избили в школе в Польше после ксенофобских заявлений учителя: консул призвал к расследованию

Генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый отреагировал на избиение украинских учеников в Слупске в Польше, а также на ксенофобские комментарии учителя заведения в отношении юношей из Украины.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на изданиеOnet, которое ранее писало об избиении.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, на уроке строительного училища, который проходили двое украинцев, польский учитель оскорблял украинских учеников, называл их "покидьками" и угрожал, что они не сдадут экзамены из-за национальности.

Адвокат пострадавшего Давид Дехнерт рассказал, что слова учителя записали на видео.

Кроме того, во время уроков один из польских учеников включал звуки бомб и ракет, издеваясь над украинцами, но учитель не реагировал. При этом ученик говорил украинцам: "Время прятаться". Кроме того, украинцам присылали оскорбительные сообщения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семеро подростков, избивших 23-летнего украинца в Польше, также были из Украины, - полиция

Ксенофобия и избиение

Родители утверждают, что учитель никак на это не отреагировал. А наоборот – сам пренебрежительно отзывался об украинцах.

По словам родителей, антиукраинские заявления учителя подстрекали часть польских учеников.

Так, старшеклассники после уроков напали на двух украинских мальчиков, нанеся им серьезные травмы.

Польские ученики во время избиения выкрикивали оскорбления на национальной почве. По сообщениям, один из нападавших сначала плюнул в лицо 16-летнему украинцу, сказав: "На фронт, украинская с#ка". А затем начал бить кулаками по лицу.

Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другой – сломанную ключицу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трех украинцев избили в Варшаве из-за их национальности: полиция задержала нападавших

Реакция консула

Генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый прокомментировал дело, отметив, что для Украины важно справедливое и объективное рассмотрение дела.

"Государство должно подумать, что сделать, чтобы такие вещи не повторялись. Это неприемлемо. Не может быть такого поведения в отношении национальности. Польские власти, польское общество должны отреагировать", - отметил он.

Комментируя поведение польского учителя и последующую драку перед школой, украинский консул отметил, что "если записи будут подтверждены, то должны быть сделаны выводы".

Смотрите также: Блогерша оскорбляла воинов ВСУ и призывала к уничтожению "западенцев": полиция открыла производство. ВИДЕО

Делом избиения занялась местная полиция, однако, по словам отца одного из пострадавших, правоохранители не хотели сразу принимать заявление. Полиция приняла заявление только на следующий день. Сейчас продолжается расследование.

Учитель, который якобы высказывал ксенофобские взгляды, находится в отпуске. В отношении него начато расследование управления образования.