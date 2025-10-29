Блогер оскорбляла воинов ВСУ и призывала к уничтожению "западенцев": полиция открыла производство. ВИДЕО
Правоохранители Львовщины начали уголовное производство в отношении блогера из Днепропетровщины, которая унижала жителей западных регионов Украины и оскорбляла украинских защитников.
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 26 октября во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, автор которой во время прямой трансляции унижала и оскорбляла военнослужащих ВСУ, а также жителей западных регионов Украины.
Проведенными мерами правоохранители установили "блогера" – 24-летнюю жительницу Днепропетровщины, которая временно проживает во Львове.
Подозрение за ксенофобские призывы
Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Что известно о блогере
По данным СМИ, речь идет о блогере под ником "Anastasia beglanka" на платформе TikTok.
Ранее местные издания сообщили, что 24-летняя Анастасия Кускевич – уроженка российского Норильска. У нее украинское гражданство, но, несмотря на это, она имеет российский паспорт. Девушка переехала из Никополя во Львов.
В своих соцсетях блогер неоднократно заявляла, что ненавидит Львов и призывала Россию уничтожать запад Украины, в частности желала, чтобы "в каждый дом "западенца" прилетела российская ракета.
Внимание! На видео ненормативная лексика
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От звідки це в рузкіх? - живуть в Німеччині і її ненавидять, живуть в США але проти "пендосов", лідери за грін карт, але також "хочуть уничтожить Омерику"
прийти кудись де краще чим в тебе і бажання це знищити - оце чисто русская душа
Особливо коли почалася війна, та худоба показала себе у повній красі. Ще .... по церквах бігають
а девушка россиянка, и этим все сказано, ее нужно депортировать и забыть, она пытается сеять в нашей стране рознь, а мы все украинцы, независимо от региона проживания, от Крыма до Чернигова, от Львова до Донецка
О какой разнице Вы говорите? И причем тут какие-то 73%?
Почему он "нарик"? Вы так решили? Что за необоснованное обвинение?
Тогда по Вашему, я виноват в попытке уничтожении страны? Кстати, страна живет и будет дальше жить. Это первое, второе я думал, это путин пытается уничтожить нашу страну, если Вы украинец, а оказывается, это я и остальные, которые проголосовали за Зеленского.
Вы сейчас, по сути, занимаетесь тем же, что и эта девица, пытаетесь поссорить украинцев. Так что у меня возникают сомнения, что Вы украинец.
"осознанный выбор" це що? Хотілося поржать?? Досягли! Тепер ржом до сліз!!
ну це bullshit, а за решта тре покарати
Взалі це писець, лять! Ви суки Парубія не вберегли а це лайно поширюєте в топових ЗМІ...
Країна дегенератів на всіх рівнях.
На москаля -
І ніби справді він людина.
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям.
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш -
МОСКАЛЬ.
(Ян Таксюр).
"Ти москаля в двері, а він у вікно лізе".