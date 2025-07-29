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Новости Пророссийские агитаторы YouTube заблокировал каналы
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YouTube заблокировал каналы блогера Андрея Луганского, против которого введены санкции СНБО, - ЦПД

youtube

YouTube заблокировал на территории Украины шесть каналов блогера Андрея Серебрянского, распространявших созвучные российской пропаганде нарративы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Блогер и бывший телеведущий Андрей Серебрянский, более известный как "Андрей Луганский", выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения.

youtube заблокировал каналы Андрея Луганского

Против него введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины от 20 июля 2025 года.

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Накануне Центр сообщал, что YouTube заблокировал на территории Украины каналы российской журналистки Юлии Латыниной и бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, против которых также введены санкции СНБО.

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YouTube (112) блогер (221)


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Топ комментарии
+11
Це добре..Після втечи з України,ця потвора навіть не приховує свою співпацю з свинособаками...
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29.07.2025 21:15 Ответить
+10
Раніше він постійно проводив стріми де мокав в лайно рашиків. Тепер натрапляв на кілька нарізок в тт з ним. Критикував владу, говорив про методи мобілізації, корупцію, закриті кордони, мосейчучок і т.д. Але нічого щоб можна було вважати його тим хто працює з кацапами.
То є якісь факти чи натяки на його співпрацю з кацапами?
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29.07.2025 22:00 Ответить
+9
якесь дивне відчуття.
те що луганський викриває зелене гімно, то начебто і добре.
але, що це дуже схоже на арістовіча та шарія, то незрозуміло.
ще кацапською мовою.
але, мені похєр.
я, не дивлюся луганського, вже дуже давно.
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29.07.2025 21:18 Ответить
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Це добре..Після втечи з України,ця потвора навіть не приховує свою співпацю з свинособаками...
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29.07.2025 21:15 Ответить
співпрацю..
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29.07.2025 21:16 Ответить
От тільки пи*діти не треба.
Зрадойобство та критика були за що й заблокували.
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29.07.2025 21:29 Ответить
Так вроді ж з 2014-го він тролив кацапню, був проукраїнський блоХЕР. А шо случілось? Просто не слідкував за його діяльністю, а коли почало з'являтись на Ютюбі багато блоХЕРів то іноді попадався то й знаю...
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29.07.2025 21:30 Ответить
Кива тоже был проукраинский но...так и этот .Предложили ему более выгодное сотрудничество с врагом вот и имеем ,что имеем.Это уже по моему наблюдению правилом становиться,что кто наибольше кричит про свою проукраинскую позицию и выпячивает напоказ свою украинскость ,тот в конечном итоге оказывается лгуном и что еще хуже предателем
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29.07.2025 21:59 Ответить
Співпраця це ви трохи перебільшуете.Але те що він втік як криса і поливає брудом Українців які сидять під бомбами а він розповідая як нам тут треба жити це правда.тому я підтримую блокіровку його рускагаварящого каналу
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29.07.2025 21:59 Ответить
Раніше він постійно проводив стріми де мокав в лайно рашиків. Тепер натрапляв на кілька нарізок в тт з ним. Критикував владу, говорив про методи мобілізації, корупцію, закриті кордони, мосейчучок і т.д. Але нічого щоб можна було вважати його тим хто працює з кацапами.
То є якісь факти чи натяки на його співпрацю з кацапами?
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29.07.2025 22:00 Ответить
А ви не знали що всі хто критикують зелену владу та зеленського працюють на кремль?Зелену владу можна хвалити або мовчати.
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29.07.2025 22:58 Ответить
а можна в 2х словах шо він там чудить? чув про нього останний раз в 14му
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29.07.2025 22:02 Ответить
Він увесь час їздив по Зеленьському. Може потім щось змінолося..
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29.07.2025 22:04 Ответить
Усе працює, якщо змінити у налаштуваннях YouTube "Місцезнаходження" на США.
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29.07.2025 21:17 Ответить
ото хай в сша , канаді чи кацапстані його і дивляться
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29.07.2025 21:28 Ответить
Всі хто хоче в Україні дивляться Андрія БЕЗ ПРОБЛЕМ! В декілька кліків миші змінивши в настройках Україну на іншу країну. На все про все 30секунд!
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29.07.2025 22:20 Ответить
А ти будеш мархвон дивитися?
Всі ж розуміють навіщо на них наклали санкції.
Железняк розповідав, що після сап набу хотіли на українську правду накласти санкції щоб закрити їм рота.
Тож санкції то просто переслідування критиків, опонентів, розслідувачів.
Не більше не менше.
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29.07.2025 22:30 Ответить
якесь дивне відчуття.
те що луганський викриває зелене гімно, то начебто і добре.
але, що це дуже схоже на арістовіча та шарія, то незрозуміло.
ще кацапською мовою.
але, мені похєр.
я, не дивлюся луганського, вже дуже давно.
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29.07.2025 21:18 Ответить
курва, ти знаєш скільки "росомовної падалі" захищає Україну доки ти ніжиш свою сраку?
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29.07.2025 21:30 Ответить
Ну так вона ж не про них пише дебіле . Це вже як вони хочуть, є сотні випадків коли українська мова рятувала життя військовим, а кацапська відбирала.Це їх вибір.
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29.07.2025 21:35 Ответить
А ти яким місцем до того
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29.07.2025 21:48 Ответить
Де ж лугандонський харчуватися буде, тремпель недороблений.
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29.07.2025 21:24 Ответить
так він цього і домагався. епер піде в посольство (чи куди там) і попросить політичного притулку. Так і буде жити як політични біжаць, ще й якусь допомогу буде отримувати. Ляпота.
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29.07.2025 21:31 Ответить
Головне, що не припреться у Неньку стати депутангом ВР)
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29.07.2025 21:35 Ответить
припреться, навідь не сумнівайся.
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29.07.2025 21:46 Ответить
можуть взяти на роботу у закордонний офіс міністерства єдності.
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29.07.2025 21:32 Ответить
Це ж не означає повне видалення. Просто людям з українськими IP його акаунт буде недоступний. Але якщо поміняти IP на будь-який інший, то все знов працюватиме...
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29.07.2025 21:28 Ответить
і так буде з кожним, хто відкриє рота на Зеленського з Єрмаком!
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29.07.2025 21:28 Ответить
Тим, хто принципіально спілкується св@нособачою та прославляє мощщі немитої - повне забуття.
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29.07.2025 21:33 Ответить
Пані, вам в телемарафон або Шуфріча слухати! От де чиста українська.
Бо зміст неважливий вкраїнчикам, мова понад усе.
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29.07.2025 22:06 Ответить
Ізольда, а ви українську мову знаєте? Судячі з вашого допису не дуже
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29.07.2025 22:23 Ответить
Ми із дрюнєю лугандонським колишні земляки, нажаль.
Це л@йніще наманікюрене завжди тільки "про гроші", із свистом міняє вишиванку на лапті і навпаки)
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29.07.2025 23:11 Ответить
Бред. Зазеркалье.
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29.07.2025 22:28 Ответить
Це не Луганського забанили, це на Україньців наклали санкції щоб не дивились Андрія. Але в декілька кліків миші, змінивши в настройках Україну на іншу країну всі канали Луганського стають доступні І монетизація коли глядач наприклад з США значно більша!
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29.07.2025 22:33 Ответить
Санкції на картон ще не ввели?
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29.07.2025 22:36 Ответить
Закривають рти всім. І це ж тільки початок.
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29.07.2025 22:37 Ответить
А яке відношення тіпа луганський має до України? В мене в підрозділі є солдат з Луганської області який будучи цивільним 24 лютого 22 року прийшов сам захищати своє село і себе особисто. Тобто наприклад він більш Луганський ніж оте гівно в ютубі. Той гівнюк переїхав в іншу країну так нехай і займається проблемами тієї місцевості і спільноти де зараз перебуває. Але ж ні воно знову там щось натякає про те що відбувається без його причетності і за тисячу кілометрів. Брєд. Чого він так робить? Того що там де він зараз перебуває він нікому не потрібен, і чхати там на нього хотіли з його тіпа думками і умозаключєніями. І робити там він буде те що йому скажуть або дозволять. Він це знає і розуміє що він не громадянин, в невідомо хто і що. Я би взагалі громадянства лишив. Чувак десь здалеку з-за кутка щось там триндить не будучи ні до чого причетним. Ха ха ха.
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29.07.2025 22:53 Ответить
Та я звідки знаю яке він має відношення до України. Я його останній раз напевно в 14-15 роках дивився. Що він там зараз меле, не знаю.
Кажу взагалі, що влада зелена може в кураж увійти, і через деякий час, блокувати нормальних під виглядом безпеки.
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29.07.2025 23:00 Ответить
Доречі як Ростислава Щапошнікова. Він правда в штатах давно, но на Україну не гнав, гнав на зелених, більше на лілора
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29.07.2025 23:03 Ответить
 
 