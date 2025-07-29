YouTube заблокировал каналы блогера Андрея Луганского, против которого введены санкции СНБО, - ЦПД

YouTube заблокировал на территории Украины шесть каналов блогера Андрея Серебрянского, распространявших созвучные российской пропаганде нарративы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Блогер и бывший телеведущий Андрей Серебрянский, более известный как "Андрей Луганский", выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения.

Против него введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины от 20 июля 2025 года.

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Накануне Центр сообщал, что YouTube заблокировал на территории Украины каналы российской журналистки Юлии Латыниной и бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, против которых также введены санкции СНБО.