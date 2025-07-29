YouTube заблокировал каналы блогера Андрея Луганского, против которого введены санкции СНБО, - ЦПД
YouTube заблокировал на территории Украины шесть каналов блогера Андрея Серебрянского, распространявших созвучные российской пропаганде нарративы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Блогер и бывший телеведущий Андрей Серебрянский, более известный как "Андрей Луганский", выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения.
Против него введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины от 20 июля 2025 года.
Накануне Центр сообщал, что YouTube заблокировал на территории Украины каналы российской журналистки Юлии Латыниной и бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, против которых также введены санкции СНБО.
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Зрадойобство та критика були за що й заблокували.
То є якісь факти чи натяки на його співпрацю з кацапами?
Всі ж розуміють навіщо на них наклали санкції.
Железняк розповідав, що після сап набу хотіли на українську правду накласти санкції щоб закрити їм рота.
Тож санкції то просто переслідування критиків, опонентів, розслідувачів.
Не більше не менше.
те що луганський викриває зелене гімно, то начебто і добре.
але, що це дуже схоже на арістовіча та шарія, то незрозуміло.
ще кацапською мовою.
але, мені похєр.
я, не дивлюся луганського, вже дуже давно.
Бо зміст неважливий вкраїнчикам, мова понад усе.
Це л@йніще наманікюрене завжди тільки "про гроші", із свистом міняє вишиванку на лапті і навпаки)
Кажу взагалі, що влада зелена може в кураж увійти, і через деякий час, блокувати нормальних під виглядом безпеки.