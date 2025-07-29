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Новини Проросійські агітатори YouTube заблокував канали
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YouTube заблокував канали блогера Андрія Луганського, проти якого запроваджено санкції РНБО, - ЦПД

youtube

YouTube заблокував на території України шість каналів блогера Андрія Серебрянського, що поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Блогер і колишній телеведучий Андрій Серебрянський, відоміший як "Андрій Луганський", виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення.

youtube заблокував канали Андрія Луганського

Проти нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України від 20 липня 2025 року.

Також дивіться: Закликали розстрілювати українців та вихваляли Путіна: СБУ затримала трьох проросійських агітаторів у Києві та області. ФОТО

Напередодні Центр повідомляв, що YouTube заблокував на території України канали російської журналістки Юлії Латиніної та колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, проти яких також введені санкції РНБО.

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YouTube (242) блогер (184)


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Топ коментарі
+10
Це добре..Після втечи з України,ця потвора навіть не приховує свою співпацю з свинособаками...
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29.07.2025 21:15 Відповісти
+5
якесь дивне відчуття.
те що луганський викриває зелене гімно, то начебто і добре.
але, що це дуже схоже на арістовіча та шарія, то незрозуміло.
ще кацапською мовою.
але, мені похєр.
я, не дивлюся луганського, вже дуже давно.
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29.07.2025 21:18 Відповісти
+3
і так буде з кожним, хто відкриє рота на Зеленського з Єрмаком!
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29.07.2025 21:28 Відповісти
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Це добре..Після втечи з України,ця потвора навіть не приховує свою співпацю з свинособаками...
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29.07.2025 21:15 Відповісти
співпрацю..
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29.07.2025 21:16 Відповісти
От тільки пи*діти не треба.
Зрадойобство та критика були за що й заблокували.
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29.07.2025 21:29 Відповісти
Так вроді ж з 2014-го він тролив кацапню, був проукраїнський блоХЕР. А шо случілось? Просто не слідкував за його діяльністю, а коли почало з'являтись на Ютюбі багато блоХЕРів то іноді попадався то й знаю...
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29.07.2025 21:30 Відповісти
Кива тоже был проукраинский но...так и этот .Предложили ему более выгодное сотрудничество с врагом вот и имеем ,что имеем.Это уже по моему наблюдению правилом становиться,что кто наибольше кричит про свою проукраинскую позицию и выпячивает напоказ свою украинскость ,тот в конечном итоге оказывается лгуном и что еще хуже предателем
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29.07.2025 21:59 Відповісти
Співпраця це ви трохи перебільшуете.Але те що він втік як криса і поливає брудом Українців які сидять під бомбами а він розповідая як нам тут треба жити це правда.тому я підтримую блокіровку його рускагаварящого каналу
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29.07.2025 21:59 Відповісти
Раніше він постійно проводив стріми де мокав в лайно рашиків. Тепер натрапляв на кілька нарізок в тт з ним. Критикував владу, говорив про методи мобілізації, корупцію, закриті кордони, мосейчучок і т.д. Але нічого щоб можна було вважати його тим хто працює з кацапами.
То є якісь факти чи натяки на його співпрацю з кацапами?
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29.07.2025 22:00 Відповісти
а можна в 2х словах шо він там чудить? чув про нього останний раз в 14му
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29.07.2025 22:02 Відповісти
Він увесь час їздив по Зеленьському. Може потім щось змінолося..
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29.07.2025 22:04 Відповісти
Усе працює, якщо змінити у налаштуваннях YouTube "Місцезнаходження" на США.
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29.07.2025 21:17 Відповісти
ото хай в сша , канаді чи кацапстані його і дивляться
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29.07.2025 21:28 Відповісти
Всі хто хоче в Україні дивляться Андрія БЕЗ ПРОБЛЕМ! В декілька кліків миші змінивши в настройках Україну на іншу країну. На все про все 30секунд!
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29.07.2025 22:20 Відповісти
якесь дивне відчуття.
те що луганський викриває зелене гімно, то начебто і добре.
але, що це дуже схоже на арістовіча та шарія, то незрозуміло.
ще кацапською мовою.
але, мені похєр.
я, не дивлюся луганського, вже дуже давно.
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29.07.2025 21:18 Відповісти
курва, ти знаєш скільки "росомовної падалі" захищає Україну доки ти ніжиш свою сраку?
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29.07.2025 21:30 Відповісти
Ну так вона ж не про них пише дебіле . Це вже як вони хочуть, є сотні випадків коли українська мова рятувала життя військовим, а кацапська відбирала.Це їх вибір.
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29.07.2025 21:35 Відповісти
А ти яким місцем до того
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29.07.2025 21:48 Відповісти
Де ж лугандонський харчуватися буде, тремпель недороблений.
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29.07.2025 21:24 Відповісти
так він цього і домагався. епер піде в посольство (чи куди там) і попросить політичного притулку. Так і буде жити як політични біжаць, ще й якусь допомогу буде отримувати. Ляпота.
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29.07.2025 21:31 Відповісти
Головне, що не припреться у Неньку стати депутангом ВР)
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29.07.2025 21:35 Відповісти
припреться, навідь не сумнівайся.
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29.07.2025 21:46 Відповісти
можуть взяти на роботу у закордонний офіс міністерства єдності.
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29.07.2025 21:32 Відповісти
Це ж не означає повне видалення. Просто людям з українськими IP його акаунт буде недоступний. Але якщо поміняти IP на будь-який інший, то все знов працюватиме...
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29.07.2025 21:28 Відповісти
і так буде з кожним, хто відкриє рота на Зеленського з Єрмаком!
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29.07.2025 21:28 Відповісти
Тим, хто принципіально спілкується св@нособачою та прославляє мощщі немитої - повне забуття.
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29.07.2025 21:33 Відповісти
Пані, вам в телемарафон або Шуфріча слухати! От де чиста українська.
Бо зміст неважливий вкраїнчикам, мова понад усе.
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29.07.2025 22:06 Відповісти
 
 