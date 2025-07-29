YouTube заблокував канали блогера Андрія Луганського, проти якого запроваджено санкції РНБО, - ЦПД
YouTube заблокував на території України шість каналів блогера Андрія Серебрянського, що поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
Блогер і колишній телеведучий Андрій Серебрянський, відоміший як "Андрій Луганський", виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення.
Проти нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України від 20 липня 2025 року.
Напередодні Центр повідомляв, що YouTube заблокував на території України канали російської журналістки Юлії Латиніної та колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, проти яких також введені санкції РНБО.
Топ коментарі
+10 Микола Січень #486030
показати весь коментар29.07.2025 21:15 Відповісти Посилання
+5 Begemot Pepa
показати весь коментар29.07.2025 21:18 Відповісти Посилання
+3 Центр 820 #589399
показати весь коментар29.07.2025 21:28 Відповісти Посилання
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Зрадойобство та критика були за що й заблокували.
То є якісь факти чи натяки на його співпрацю з кацапами?
те що луганський викриває зелене гімно, то начебто і добре.
але, що це дуже схоже на арістовіча та шарія, то незрозуміло.
ще кацапською мовою.
але, мені похєр.
я, не дивлюся луганського, вже дуже давно.
Бо зміст неважливий вкраїнчикам, мова понад усе.