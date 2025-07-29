YouTube заблокував канали блогера Андрія Луганського, проти якого запроваджено санкції РНБО, - ЦПД

YouTube заблокував на території України шість каналів блогера Андрія Серебрянського, що поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Блогер і колишній телеведучий Андрій Серебрянський, відоміший як "Андрій Луганський", виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення.

Проти нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України від 20 липня 2025 року.

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Напередодні Центр повідомляв, що YouTube заблокував на території України канали російської журналістки Юлії Латиніної та колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, проти яких також введені санкції РНБО.