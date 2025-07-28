YouTube заблокував в Україні проросійські канали журналістки Латиніної та екснардепа Балашова

Платформа YouTube заблокувала на території України канали осіб, які перебувають під санкціями РНБО, зокрема "подружки" Олексія Арестовича російської журналістки Юлії Латиніної.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), інформує Цензор.НЕТ.

Так, YouTube заблокував на території України ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Зокрема, заблоковано канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та проти якого в Україні порушено кримінальне провадження.

Проти цих осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України від 20 липня 2025 року, нагадали у ЦПД.

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