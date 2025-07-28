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Новини Проросійські агітатори
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YouTube заблокував в Україні проросійські канали журналістки Латиніної та екснардепа Балашова

Платформа YouTube заблокувала на території України канали осіб, які перебувають під санкціями РНБО, зокрема "подружки" Олексія Арестовича російської журналістки Юлії Латиніної. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), інформує Цензор.НЕТ.

Так, YouTube заблокував на території України ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Зокрема, заблоковано канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та проти якого в Україні порушено кримінальне провадження.

Проти цих осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України від 20 липня 2025 року, нагадали у ЦПД.

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YouTube заблокував проросійські канали Латиніної та Балашова

Автор: 

YouTube (241) пропаганда (2841) Балашов Геннадій (9) Центр протидії дезінформації (170)


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Ой, харошіх узкіх по хлєбалу настукали! З ким же тепер "правду про родствєнний народ" всілякі радники Єрмака в ефірі ганяти будуть?
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28.07.2025 18:55 Відповісти
Ми думали взагалі закрили канали. Як це тільки в Україні? Це напівміра і спонукання злочинців до більшої активності.
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28.07.2025 18:56 Відповісти
Проблема не в латиніній, а в тих, хто її дивиться. В нормальної людини на таке має бути стійкий блювотний рефлекс.
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28.07.2025 18:56 Відповісти
Не смішіть і не позорьтесь такими новинами, такі " блокіровки" обходяться просто зміною країни в налаштуваннях ютубу.
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28.07.2025 19:00 Відповісти
Брєд,хто дивився і буде дивитися з ВПН
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28.07.2025 19:05 Відповісти
Латиніна - майстер зі швидкісного перевзування, хоча це не допомогло...
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28.07.2025 19:06 Відповісти
Якась маячня. Перевірив - берез стандартний безкоштовний ВПН чудово відкривається...
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28.07.2025 19:12 Відповісти
а чому лише на території України, чому взагалі не по всьому світу, хто зможе пояснити?
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28.07.2025 19:12 Відповісти
 
 