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Новини YouTube заблокував канал Арестовича
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YouTube заблокував новостворений канал підсанкційного Арестовича

Платформа YouTube заблокувала новостворений канал Олексія Арестовича, який перебуває під санкціями РНБО.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), інформує Цензор.НЕТ.

"Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що потрапив під блокування. Відтепер він недоступний на території України", - йдеться у повідомленні.

Так, під час спроби зайти на канал українські користувачі бачать оголошення: "Цей канал недоступний".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокував в Україні чотири канали підсанкційних осіб, які поширювали наративи РФ

Новий канал Арестовича на YouTube знову заблокували

У ЦПД нагадали, що перший та основний YouTube-канал підсанкційного блогера було заблоковано 9 травня 2025 року, після чого був створений новий, який також заблокували.

Що передувало?

1 травня Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 7 осіб, які мають громадянство України й поширюють проросійську пропаганду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокував три канали, які належали пропагандистам Шелесту та Карасьову

Автор: 

YouTube (238) Арестович Олексій (382) Центр протидії дезінформації (163)


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Топ коментарі
+8
Ця потвора ще жива !?
Пан Малюк - ваш вихід !
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10.06.2025 20:56 Відповісти
+7
Добре, але треба "заблокувати" його і в реалі-так щоб раз і назавжди!
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10.06.2025 20:59 Відповісти
+4
Не почуємо ми більше о)(уєнних історій, як абдристович з краденим РПГ на перевіс направо і наліво шмаляв окупанта. Біда , мдяяяяя
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10.06.2025 20:57 Відповісти
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Шо за урод?
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10.06.2025 20:54 Відповісти
його Ептштей підпортив... https://www.youtube.com/watch?v=s3tOX6fzRxw

Про гадюшник у команді Трмапа з історією про Епштейна - Юрій Рашкін
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10.06.2025 21:06 Відповісти
ахахах он еще что то сниммает )
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10.06.2025 20:56 Відповісти
Ще два-тижні поснімає і все)
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10.06.2025 21:18 Відповісти
Ото біда.
Ще б тут хоча б ТАКО-скот поблокували і було б норм
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10.06.2025 20:56 Відповісти
Ця потвора ще жива !?
Пан Малюк - ваш вихід !
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10.06.2025 20:56 Відповісти
Не почуємо ми більше о)(уєнних історій, як абдристович з краденим РПГ на перевіс направо і наліво шмаляв окупанта. Біда , мдяяяяя
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10.06.2025 20:57 Відповісти
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10.06.2025 21:22 Відповісти
Так тепер лише від татаррва с завгоспом і найвелічнішого рига будем п здьош слухати
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10.06.2025 22:12 Відповісти
Добре, але треба "заблокувати" його і в реалі-так щоб раз і назавжди!
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10.06.2025 20:59 Відповісти
Пи..с уже не знает где свою жопу продать.. ахахах
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10.06.2025 21:00 Відповісти
Абдрыстович продолжает обдрыстывать Украину зелёным лайном за деньги }{уйла.
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10.06.2025 21:00 Відповісти
на рутубе пусть создает свой канал там и вещает для своей аудитории
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10.06.2025 21:00 Відповісти
ой люська такая дура...
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10.06.2025 21:01 Відповісти
«-Дура то дура, а три бакса в дєнь імєю » (с)
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10.06.2025 21:11 Відповісти
Новий гостросюжетний серіал "Арештувати Арестовича"
(не моє - колись В. Рибніков жартував)
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10.06.2025 21:03 Відповісти
Чогось Василь став персоною нон грата на цензорі.
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10.06.2025 21:07 Відповісти
Він десь іноді пише (на Еспресо?), але вже мало і не про Зе і Ко.
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10.06.2025 21:10 Відповісти
А осісьо:

https://www.cemaat.media/ua/author/vasil-ribnikov Василь Рибников | Author (cemaat.media)

https://www.cemaat.media/ua/article/chomu-putin---****** Чому Путін - підорг
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10.06.2025 21:16 Відповісти
Коли президент Росії Владімір Владіміровіч Путін https://www.youtube.com/watch?v=opPjY5xK6iU публічно натякнув, що він кіборг, багато русських людей дуже зраділи, тому що хто ж не хоче, щоб його президентом був кіборг.

За час свого беззмінного царювання на престолі Путін опанував безліч дуже хороших, героїчних спеціальностей - розвідник, каратист, індіанець, хокеїст, культурист, другий пілот (насправді, звісно, перший) винищувача, дерсу-узала у пошуках ягелю, індіана-джонс у пошуках затонулих амфор, приборкувач тигрів, підводний снайпер, анальний сомик, та буквально що завгодно, - а ось у кіборги весь цей час чомусь не йшов. Це
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10.06.2025 21:26 Відповісти
Та є таке
Правдива історія Незламного Подвигу президента Зеленського у 2022 році
https://www.cemaat.media/ua/author/vasil-ribnikov Василь Рибников

«- Шо тобі нада, *****? - роздратовано сичить він Байдену. - Я ж сказав, що нікуди не поїду, шо неясно?!. Так, можливо, ти чуєш мене в останній раз… Та будь ти прокляте, падло, коли я тобі рік торочив, що Путін ось-ось нападе, а ти ****** мені, що твоя розвєдка краще знає і що краще мені забить на все і поїхати бухати в Буковель… Уявляю, що б тоді про мене люди подумали… Так, всьо, кароче, мені ніколи, у мене контрнаступ, в НАТО береш? Нє? Пішов *****.»
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10.06.2025 22:16 Відповісти
це та "супер" блокіровка, що обходиться просто заміною плашки країни в опціях ютубу на іншу ?
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10.06.2025 21:03 Відповісти
Отетода.
Це ж яка «ломка» почнеться зараз у женщін проблємного возраста.
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10.06.2025 21:05 Відповісти
арестовича не дивлюся бо язик *ідарів правди не скаже.
але!
берлінська написала що арестович назвав українців гівном.
не повірив, перевірив.
справді, назвав.((
як на мене це образливо і я не жалкую що перестав вірити безуглій коли взнав що вона арестович поважає і слухає.
арестович це взагалі токсично, якщо людин каже щор вона споживає те що продукує арестович то за кілометр обійду таку людину.
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10.06.2025 21:05 Відповісти
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10.06.2025 21:05 Відповісти
«Люся дивиться на тебе, як на Арєстовічя.»
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10.06.2025 21:09 Відповісти
Так саме абдрістовіч є фактичним батьком гівномарафону з його пропагандистськими наративами про " незламніть " "стійкість " "перемогу " "кордони 1991 року" та іншу маячню, а хто скаже що це брехня нехай подивиться його відосіки березня- квітня 2022 року
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10.06.2025 21:08 Відповісти
Сподіваюсь, цю скотину скоро пристрелять
за все лайно, яке воно ллє
на українців.
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10.06.2025 21:12 Відповісти
Та хай слухають, що про них думають русскіє.

Українці повинні відрізняти «Руську правду», від кацапськой.
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10.06.2025 21:22 Відповісти
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10.06.2025 21:21 Відповісти
"YouTube-канал підсанкційного блогера ..."

Ого! Просто блохер? Вже не згадується, що "керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони"? Що він був "голосом Банкової" та навіть додатку "Повітряна тривога"...
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10.06.2025 21:25 Відповісти
Це дружок дугіна і корчінского
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10.06.2025 21:25 Відповісти
Хто посмів блокувати говорящу задницю Єрмака-Зеленського.?
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10.06.2025 21:29 Відповісти
Как же Люсьен харчеваться будет?
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10.06.2025 21:29 Відповісти
і как тєпєрь он будєт харчєваться?
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10.06.2025 21:33 Відповісти
Люсю зачекався Кива.
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10.06.2025 21:34 Відповісти
О, Люся ********, давай досвидания!🥳🤡🤣😂😆🤪
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10.06.2025 21:35 Відповісти
Коли вже цього москворотого вишкребка Бог заблокує на планеті Земля.
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10.06.2025 21:40 Відповісти
Люсі треба завести акаунт на порнхабі може хоч там не забанять
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10.06.2025 21:41 Відповісти
На території України?
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10.06.2025 21:41 Відповісти
Арєстовіч з Потужним та Єрмаком були взасос. Це все що потрібно пам'ятати.
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10.06.2025 21:44 Відповісти
да кому нужен тот потужный какальщик на мозги и хорошо что заблокировали
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10.06.2025 21:46 Відповісти
Сказки на ночь закрылись (((
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10.06.2025 22:04 Відповісти
Т.е заблокировал его не Ютуб, а Украина? Так он же просто будет менять название страницы и всё... Борьба с ветряной мельницей.
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10.06.2025 22:04 Відповісти
Ура! Нарешті! Тепер все наладиться! Оборонзамовлення виконається, дрони на експорт не треба, укріплення побудуються! Вся ж проблема в арестовичі була...
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10.06.2025 22:17 Відповісти
Більшість,що кидається гімном на арестовича,обсцикались,коли він був в опі!
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10.06.2025 22:20 Відповісти
 
 