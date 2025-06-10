YouTube заблокував новостворений канал підсанкційного Арестовича

Платформа YouTube заблокувала новостворений канал Олексія Арестовича, який перебуває під санкціями РНБО.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), інформує Цензор.НЕТ.

"Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що потрапив під блокування. Відтепер він недоступний на території України", - йдеться у повідомленні.

Так, під час спроби зайти на канал українські користувачі бачать оголошення: "Цей канал недоступний".

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У ЦПД нагадали, що перший та основний YouTube-канал підсанкційного блогера було заблоковано 9 травня 2025 року, після чого був створений новий, який також заблокували.

Що передувало?

1 травня Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 7 осіб, які мають громадянство України й поширюють проросійську пропаганду.

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