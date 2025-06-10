YouTube заблокировал новосозданный канал подсанкционного Арестовича

Платформа YouTube заблокировала новосозданный канал Алексея Арестовича, который находится под санкциями СНБО.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), информирует Цензор.НЕТ.

"Это уже второй канал Арестовича, который находится за рубежом, попавший под блокировку. Отныне он недоступен на территории Украины", - говорится в сообщении.

Так, при попытке зайти на канал украинские пользователи видят объявление: "Этот канал недоступен".

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В ЦПД напомнили, что первый и основной YouTube-канал подсанкционного блогера был заблокирован 9 мая 2025 года, после чего был создан новый, который также заблокировали.

Что предшествовало?

1 мая Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 7 человек, которые имеют гражданство Украины и распространяют пророссийскую пропаганду.

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