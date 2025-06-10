YouTube заблокировал новосозданный канал подсанкционного Арестовича
Платформа YouTube заблокировала новосозданный канал Алексея Арестовича, который находится под санкциями СНБО.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), информирует Цензор.НЕТ.
"Это уже второй канал Арестовича, который находится за рубежом, попавший под блокировку. Отныне он недоступен на территории Украины", - говорится в сообщении.
Так, при попытке зайти на канал украинские пользователи видят объявление: "Этот канал недоступен".
В ЦПД напомнили, что первый и основной YouTube-канал подсанкционного блогера был заблокирован 9 мая 2025 года, после чего был создан новый, который также заблокировали.
Что предшествовало?
1 мая Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 7 человек, которые имеют гражданство Украины и распространяют пророссийскую пропаганду.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про гадюшник у команді Трмапа з історією про Епштейна - Юрій Рашкін
Ще б тут хоча б ТАКО-скот поблокували і було б норм
Пан Малюк - ваш вихід !
(не моє - колись В. Рибніков жартував)
https://www.cemaat.media/ua/author/vasil-ribnikov Василь Рибников | Author (cemaat.media)
https://www.cemaat.media/ua/article/chomu-putin---****** Чому Путін - підорг
За час свого беззмінного царювання на престолі Путін опанував безліч дуже хороших, героїчних спеціальностей - розвідник, каратист, індіанець, хокеїст, культурист, другий пілот (насправді, звісно, перший) винищувача, дерсу-узала у пошуках ягелю, індіана-джонс у пошуках затонулих амфор, приборкувач тигрів, підводний снайпер, анальний сомик, та буквально що завгодно, - а ось у кіборги весь цей час чомусь не йшов. Це
Правдива історія Незламного Подвигу президента Зеленського у 2022 році
https://www.cemaat.media/ua/author/vasil-ribnikov Василь Рибников
«- Шо тобі нада, *****? - роздратовано сичить він Байдену. - Я ж сказав, що нікуди не поїду, шо неясно?!. Так, можливо, ти чуєш мене в останній раз… Та будь ти прокляте, падло, коли я тобі рік торочив, що Путін ось-ось нападе, а ти ****** мені, що твоя розвєдка краще знає і що краще мені забить на все і поїхати бухати в Буковель… Уявляю, що б тоді про мене люди подумали… Так, всьо, кароче, мені ніколи, у мене контрнаступ, в НАТО береш? Нє? Пішов *****.»
Це ж яка «ломка» почнеться зараз у женщін проблємного возраста.
але!
берлінська написала що арестович назвав українців гівном.
не повірив, перевірив.
справді, назвав.((
як на мене це образливо і я не жалкую що перестав вірити безуглій коли взнав що вона арестович поважає і слухає.
арестович це взагалі токсично, якщо людин каже щор вона споживає те що продукує арестович то за кілометр обійду таку людину.
за все лайно, яке воно ллє
на українців.
Українці повинні відрізняти «Руську правду», від кацапськой.
Ого! Просто блохер? Вже не згадується, що "керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони"? Що він був "голосом Банкової" та навіть додатку "Повітряна тривога"...