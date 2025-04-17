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Новости Санкции СНБО
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YouTube заблокировал три канала, принадлежавшие пропагандистам Шелесту и Карасеву

YouTube заблокировал три канала, распространявших пропаганду

На платформе YouTube были заблокированы еще три канала, распространявшие нарративы, совпадающие с российской пропагандой, а также в отношении авторов которых были введены санкции.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

Так, на территории Украины заблокированы каналы "ШЕЛЕСТ.Акценты" и "ШЕЛЕСТ", ведущим которого является журналист Александр Шелест, ранее работавший на подсанкционном телеканале NewsOne.

Также заблокирован канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (после введенных санкций его переименовали в "Политикум"). Ведущим канала был постоянный гость эфиров подсанкционных телеканалов Вадим Карасев

Против обоих были введены санкции СНБО от 11 апреля 2025 года.

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YouTube заблокировал три канала, распространявших пропаганду

Автор: 

YouTube (106) Карасев Вадим (441) пропаганда (3675)


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Топ комментарии
+8
Карасьов-Бородавочник?
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17.04.2025 15:48
+6
Прищавий-поплющений.
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17.04.2025 15:56
+6
бухни бояри і узбагойся
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17.04.2025 16:09
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Карасьов-Бородавочник?
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17.04.2025 15:48 Ответить
Прищавий-поплющений.
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17.04.2025 15:56 Ответить
А де перебувають ці шелести з карасьовими?
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17.04.2025 15:53 Ответить
на болотах
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17.04.2025 16:08 Ответить
Тоді краще питання поставити інакше: чому не в буцегарні? Хто і як дозволив виїхати?
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17.04.2025 16:14 Ответить
те бородавочне ще до війни виїхало, та і ніби воно вже пенсійного віку.
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17.04.2025 16:24 Ответить
А що, до війни було таємницею, що воно на кацапів працює? Я не про вік, а про те, як тут вільно почувалася прокацапська шваль.
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17.04.2025 16:44 Ответить
Ютюб дуже ******** цензуру та цілувати дупи місцевих царьков. А ви радійте! Тііки цаки начепить та ку не забувайте робити перед кожним можновладцем.
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17.04.2025 16:03 Ответить
бухни бояри і узбагойся
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17.04.2025 16:09 Ответить
Мацы пожуй - попустит.
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17.04.2025 16:41 Ответить
Ось бачите, українці теж ********* цензуру. Це один з чинників через який не можливо побудувати вільну країну. Нема вільної країни, не буде сильної армії, неможливо перемогти у війні. А навіть якщо якимось дивом це вдастся, то потім все одно перемогою скористуються негідники. Таки як ви - полюблювач бояри та антисемітка. То ж коли росіяни вбивають дітей, то частка вини за це на вас.
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17.04.2025 23:37 Ответить
Всі ці виродки карасьов ,пальчевський ,влащенко живуть у Києві .
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17.04.2025 16:11 Ответить
карасьоф на блота здриснув, вже давно, пальчевський же кацап, то мабуть теж втікло.
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17.04.2025 16:25 Ответить
Карасьов у Києві та йому 68 тому не бусифікують.
Шелест здристнув у липні 24 до Словакії/Болгарії/Чехії
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17.04.2025 16:39 Ответить
я читав, що на болотах, і звідти лайном Україну поливає, ну так педівікія пише.
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17.04.2025 16:46 Ответить
Може вже і втік по бистрому,але бачив його не раз навіть не так давно,десь місяць назад може навіть меньше як він у студію політеки приїздив.
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17.04.2025 16:55 Ответить
от же мерзота, і не чіпають його, тільки зараз якісь канали заблокували
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17.04.2025 17:02 Ответить
Скільки з людей щойно дізнались , що подібні канали були ?
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17.04.2025 16:51 Ответить
з тих підірасів, чув і знаю тільки про одного карасьофа, що кінчене лайно прокацапське, але шукати ті канали і що то за тварини, інші, бажання немає, що я там побачу, лайнятину, то я не дослідник калу.
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17.04.2025 17:04 Ответить
 
 