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YouTube заблокировал три канала, принадлежавшие пропагандистам Шелесту и Карасеву
На платформе YouTube были заблокированы еще три канала, распространявшие нарративы, совпадающие с российской пропагандой, а также в отношении авторов которых были введены санкции.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
Так, на территории Украины заблокированы каналы "ШЕЛЕСТ.Акценты" и "ШЕЛЕСТ", ведущим которого является журналист Александр Шелест, ранее работавший на подсанкционном телеканале NewsOne.
Также заблокирован канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (после введенных санкций его переименовали в "Политикум"). Ведущим канала был постоянный гость эфиров подсанкционных телеканалов Вадим Карасев
Против обоих были введены санкции СНБО от 11 апреля 2025 года.
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