Введены санкции против пропагандистов и "теневого флота" РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 11 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте", - говорится в сообщении.
Также он сообщил, что готовится еще одно решение СНБО относительно функционеров. Указ будет вскоре.
Так, на сайте президента 11 апреля опубликованы два указа №229/2025 и №230/2025 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Согласно указу №229/2025, санкции введены против 59 физических лиц, среди которых - граждане России и Китая.
Согласно указу №230/2025, введены санкции против 18 юридических лиц и 71 физического лица.
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Мосейчук - вибачитись за поширення неправди, Скрипіну - сплатити позивачу 90 тис грн: Яценюк виграв суд у брехунців (https://myrotvorets.news/moseichuk-vy...)
Брехливі заяви і емоційні маніпуляції - це те, заради чого працює майданчик Мосейчук уже багато років.
Так і цього разу, закиди щодо Яценюка прозвучали у програмі "Право на владу" на YouTube-каналі Мосейчук у вересні 2023 року.
Суд зобов'язав Мосейчук протягом 10 днів розповісти, що вона поширила брехню щодо виїзду політика закордон, та підтвердити, що він жив і залишається в Україні.
Скрипіна суд зобов'язав сплатити понад 90 тис. грн судових витрат. Ці кошти, за словами адвокатів Арсенія Яценюка, спрямують на підтримку сил оборони України.