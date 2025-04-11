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Новости Санкции против России
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Введены санкции против пропагандистов и "теневого флота" РФ, - Зеленский

Зеленский о санкциях против пропагандистов и

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 11 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте", - говорится в сообщении.

Также он сообщил, что готовится еще одно решение СНБО относительно функционеров. Указ будет вскоре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал санкции против "теневого флота" РФ, пропагандистов и ряда "функционеров"

Так, на сайте президента 11 апреля опубликованы два указа №229/2025 и №230/2025 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Согласно указу №229/2025, санкции введены против 59 физических лиц, среди которых - граждане России и Китая.

Согласно указу №230/2025, введены санкции против 18 юридических лиц и 71 физического лица.

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) санкции (11287)


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Топ комментарии
+6
Цензор що перекваліфікувався у ретранслятора зільоного мотлоху?
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11.04.2025 17:04
+5
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11.04.2025 17:32
+3
Вот это удар(мощный и справедливый). По бездорожью.
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11.04.2025 17:06
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Цензор що перекваліфікувався у ретранслятора зільоного мотлоху?
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11.04.2025 17:04 Ответить
Вже давно!
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11.04.2025 17:21 Ответить
Вот это удар(мощный и справедливый). По бездорожью.
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11.04.2025 17:06 Ответить
А за Порошенка забув? Не порядок.
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11.04.2025 17:11 Ответить
Що там з трубою?
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11.04.2025 17:14 Ответить
Невже на Шмарафон санкції гаклали? Не дочекаєтесь. Скоро взагалі все буде виключно Шмарафоном. Як на Кацапії. Санкції Зеля має сміливвсть ввести тільки проти опозиції. Опежопісти, Бойко, і русо-компанія - партнери ОПи. Тому їм воля, свобода дій, і висловлювань.
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11.04.2025 17:17 Ответить
Нехером Зеле заниматься!
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11.04.2025 17:19 Ответить
Потужно! Мощно! Вот так надо защищать Украину!!! Зебилы должны быть в восторге...
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11.04.2025 17:28 Ответить
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11.04.2025 17:32 Ответить
четвертий рік повномаштабної війни, а Зеленський вводить крапельні поступові санкції. Це щоб поговорити було про що кожної п'ятниці?
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11.04.2025 17:41 Ответить
Ох і потужний наш лідор.
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11.04.2025 18:00 Ответить
Тобто Порох такий же як ці виродки? *********
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11.04.2025 18:01 Ответить
MYROTVORETS NEWS:
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11.04.2025 18:45 Ответить
Цікаво, що це означає на ділі? Здається, нічого.Типовий потужний передвиборчій пук в калюжу.
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11.04.2025 22:46 Ответить
 
 