Введены санкции против пропагандистов и "теневого флота" РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 11 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте", - говорится в сообщении.

Также он сообщил, что готовится еще одно решение СНБО относительно функционеров. Указ будет вскоре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал санкции против "теневого флота" РФ, пропагандистов и ряда "функционеров"

Так, на сайте президента 11 апреля опубликованы два указа №229/2025 и №230/2025 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Согласно указу №229/2025, санкции введены против 59 физических лиц, среди которых - граждане России и Китая.

Согласно указу №230/2025, введены санкции против 18 юридических лиц и 71 физического лица.