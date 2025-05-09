РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12867 посетителей онлайн
Новости YouTube заблокировал канал арестовича
4 179 44

YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц

YouTube заблокировал канал Арестовича

YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, среди них также ютуб-каналы таких лиц:

  • Константин Бондаренко;
  • Дмитрий Василец;
  • Анастасия Кашеварова [DailyStorm, This is media];
  • Павел Онищенко.

YouTube заблокировал канал Арестовича

Также читайте: YouTube-канал экс-ведущей пророссийских медиа Шевчук стал недоступен в Украине

Напомним, ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева.

"Все каналы не работают на территории Украины", - уточнили в ЦПД.

Что предшествовало?

1 мая Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 7 человек, которые имеют гражданство Украины и распространяют пророссийскую пропаганду.

Автор: 

YouTube (106) блокирование (465) Арестович Алексей (334)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Замість дрона на мацкву - оце лайно ні про що. Потужно бл.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:40
+15
Автори статті забули вказати - що ютуб заблокував канали вищевказаних осіб тільки на території України.. Тобто якщо комусь хочеться - підключається через VPN та дивиться! Санкціїї зеленої влади в черговий раз закінчилися нічим насамперед через тупість зеленої влади!
показать весь комментарий
09.05.2025 16:42
+13
Арестовичу вже давно потрібно було життя заблокувати.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пустився берега? - цей ********
показать весь комментарий
09.05.2025 16:38 Ответить
Арестовичу вже давно потрібно було життя заблокувати.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:38 Ответить
+ 100 ! за ноги та об поріг.....

.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:57 Ответить
Ну и толку? Только привернут к ним увагу.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:38 Ответить
ця підлота харчується з ю-туба

.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:58 Ответить
Та нехай подавится.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:04 Ответить
Это блокировка только для украинских IP. Это не закрытие канала.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:53 Ответить
правильно
показать весь комментарий
09.05.2025 16:40 Ответить
Абдрестовича смотрели в большинстве федерасты
показать весь комментарий
09.05.2025 16:40 Ответить
Замість дрона на мацкву - оце лайно ні про що. Потужно бл.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:40 Ответить
Автори статті забули вказати - що ютуб заблокував канали вищевказаних осіб тільки на території України.. Тобто якщо комусь хочеться - підключається через VPN та дивиться! Санкціїї зеленої влади в черговий раз закінчилися нічим насамперед через тупість зеленої влади!
показать весь комментарий
09.05.2025 16:42 Ответить
Кому хочеться дивитися люську-той підарас.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:45 Ответить
Я хочу просто показати, що ця заборона просто пшик, а у людях нетрадиційної орієнтації я зрозумів ви і так розбираєтеся)
показать весь комментарий
09.05.2025 16:47 Ответить
Бивимся хмаафон с раєвською і кластером непотужним
показать весь комментарий
09.05.2025 18:03 Ответить
Є такі промовисті прізвища : Арестович... Потім - Растреллі...
Ги.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:44 Ответить
люся растреллі...
показать весь комментарий
09.05.2025 16:49 Ответить
я його взагалі кілька раз послухала ще при Порошенку - і все, годі. Я тоді писала,що знаю цього лайнюка як дуже слабенького актора-епізодника, але навіть мої приятелі дивилися на мене обурено. Такий мовляв розумний , а ти тут начинаєш, правди не любиш ТОж заборонили - і добре. Я принаймні без нього за чотири роки нічого не втратила
показать весь комментарий
09.05.2025 16:45 Ответить
Так він же ж був рупором зеленого каганату....
показать весь комментарий
09.05.2025 16:48 Ответить
ви не все пам'ятаєте
показать весь комментарий
09.05.2025 16:53 Ответить
Докукарекался абдристович! Шмарию приготовиться!
показать весь комментарий
09.05.2025 16:46 Ответить
тільки для України. З ВПН все працює як і раніше.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:48 Ответить
пруф.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:51 Ответить
Найважливіша аудиторія це ті хто ще вагаються, за них і треба боротись. Адепти Арестовича так чи інакше знайдуть вихід, а от ті люди яким то не дуже то і хотілось слідкувати просто забудуть про нього.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:59 Ответить
А коли у нього день народження, може самокат подарують
показать весь комментарий
09.05.2025 16:51 Ответить
Так можна ж на Девятоє Мая, чи він не святкує? Або 23 фєвраля.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:06 Ответить
Патужна. Незламно
показать весь комментарий
09.05.2025 17:01 Ответить
Черговий прорашистський https://x.com/i/status/1917980916544069753 висер Арештовіча, що тягне на кримінальну санкцію від 3-х до 5-и років позбавлення волі з конфіскацією (ч.1 ст.110 КК України):

А., кривляючись, російською мовою:

"А чё мы должны отдавать четыре области?"

А. своєю мовою:

"По одной простой причине - потому что через полгода или год будете отдавать шесть. Не хватит ума - восемь будете отдавать.
Этой причины достаточно?"

А. продовжує, перекривляючи українську мову:

"Ми будемо битись до останнього патріота, але не дамо. Не здамо рускоязичниє регіони."

А. своєю мовою:

"А шо ж вы подавляли эти российские регионы? Шо ж вы русских в людей не записывали?"
показать весь комментарий
09.05.2025 17:03 Ответить
Ну що, Льоша тепер мусить шукати собі іншу роботу. Його популярність в Україні наближається до нуля тому пуйло йому платити за антиукраїнську пропаганду вже не буде, бо навіщо? Де він там зараз, в Італії? Можна розвозити піцу на ровері. На мівіну і на хостел вистачить))
показать весь комментарий
09.05.2025 17:13 Ответить
якщо ви в цьому так впевнені, то нащо тоді його було блокувати?)
показать весь комментарий
09.05.2025 17:32 Ответить
Ютуб слідкує за відвідуваністю канала, а не за настроями коментаторів. А пізнаваємость у Льоши неабияка. Росіяни на своїх токшоу дуже часто на нього посилаються, як на ЛСД. То навіщо підігрувати росіянам? Заблокували і добре. Нехай розвозить піцу
показать весь комментарий
09.05.2025 17:51 Ответить
Ютюб цілує дупу Зелі, порушуючі Конституцію США. А українці радіють, що в Україні панує цензура. Не розуміють, що наступного разу прийдуть по них.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:20 Ответить
Чому радіти, скоро всіх заблокують будете дивитись єдиний телемарафон та слухати басні про скору перемогу та величного лідера
показать весь комментарий
09.05.2025 17:30 Ответить
Готуються до виборів. Гадаю перед виборами залишуться лише єдині новини)))
показать весь комментарий
09.05.2025 17:31 Ответить
Все так рукоплещут этой блокировке, не понимая что дело не в Арестовиче, а в блокировке.

Через несколько месяцев Петра Алексеевича заблокируют. Через полгодика Валерия Федоровича. Почему бы и нет, ведь народ рад блокировкам?

К моменту выборов из доступных кандидатов будут Зеленский и Зеленский.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:32 Ответить
ну да... и монобольшинству будет проще пройти ведь их некому будет критиковать...старая большевистская гбшная технология...
показать весь комментарий
09.05.2025 17:35 Ответить
Отож. Казалось бы, что может быть проще? Не нравится Арестович - не смотри. Не хочешь видеть Арестовича президентом? Не голосуй.

Но у мелочных украинчиков в одной голове уживаются параноидальное желание демократии, и устойчивое желание уничтожать неправильных кандидатов.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:38 Ответить
канали це добре А КОЛИ ПОЇДУТЬ САМОКАТИ?
показать весь комментарий
09.05.2025 17:40 Ответить
Без пиара он сдуется и испарится.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:42 Ответить
Арестович (люся карамелькіна) - це ворог, а ворогів під час війни блокують дещо по іншому.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:52 Ответить
Це ж колишній позаштатний зРадник Єрмачка з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.
Він же свій хлопець!
За що ви з ним так?
🤡😎
показать весь комментарий
09.05.2025 18:14 Ответить
Це один з 5-6 кращих менеджерів Єрмакобанату- майже дослівно цитата вовки... А ще кращий друг Гордона
показать весь комментарий
09.05.2025 18:42 Ответить
Де ж він тепер буде пестити своє Его, і срати на недостойних???
показать весь комментарий
09.05.2025 18:39 Ответить
 
 