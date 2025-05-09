YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц

YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, среди них также ютуб-каналы таких лиц:

Константин Бондаренко;

Дмитрий Василец;

Анастасия Кашеварова [DailyStorm, This is media];

Павел Онищенко.

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Напомним, ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева.

"Все каналы не работают на территории Украины", - уточнили в ЦПД.

Что предшествовало?

1 мая Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 7 человек, которые имеют гражданство Украины и распространяют пророссийскую пропаганду.