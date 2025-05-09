YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц
YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В частности, среди них также ютуб-каналы таких лиц:
- Константин Бондаренко;
- Дмитрий Василец;
- Анастасия Кашеварова [DailyStorm, This is media];
- Павел Онищенко.
Напомним, ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева.
"Все каналы не работают на территории Украины", - уточнили в ЦПД.
Что предшествовало?
1 мая Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 7 человек, которые имеют гражданство Украины и распространяют пророссийскую пропаганду.
Топ комментарии
+15 Ron Noiill
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+15 Олександр Прусак #608170
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+13 Дужан Міхал
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Ги.
А., кривляючись, російською мовою:
"А чё мы должны отдавать четыре области?"
А. своєю мовою:
"По одной простой причине - потому что через полгода или год будете отдавать шесть. Не хватит ума - восемь будете отдавать.
Этой причины достаточно?"
А. продовжує, перекривляючи українську мову:
"Ми будемо битись до останнього патріота, але не дамо. Не здамо рускоязичниє регіони."
А. своєю мовою:
"А шо ж вы подавляли эти российские регионы? Шо ж вы русских в людей не записывали?"
Через несколько месяцев Петра Алексеевича заблокируют. Через полгодика Валерия Федоровича. Почему бы и нет, ведь народ рад блокировкам?
К моменту выборов из доступных кандидатов будут Зеленский и Зеленский.
Но у мелочных украинчиков в одной голове уживаются параноидальное желание демократии, и устойчивое желание уничтожать неправильных кандидатов.
Він же свій хлопець!
За що ви з ним так?
🤡😎