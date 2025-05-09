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Новини YouTube заблокував канал Арестовича
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YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб

YouTube заблокував канал Арестовича

YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема, серед них також ютуб-канали таких осіб:

  • Костянтин Бондаренко;
  • Дмитро Василець;
  • Анастасія Кашеварова [DailyStorm, This is media];
  • Павло Оніщенко.

YouTube заблокував канал Арестовича

Також читайте: YouTube-канал ексведучої проросійських медіа Шевчук став недоступний в Україні

Нагадаємо, раніше YouTube вже блокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова.

"Всі канали не працюють на території України", - уточнили в ЦПД.

Що передувало?

1 травня Президент Володимир Зеленський запровадив санкції  проти 7 осіб, які мають громадянство України й поширюють проросійську пропаганду.

Автор: 

YouTube (236) блокування (653) Арестович Олексій (381)


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Топ коментарі
+13
Замість дрона на мацкву - оце лайно ні про що. Потужно бл.
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09.05.2025 16:40
+12
Автори статті забули вказати - що ютуб заблокував канали вищевказаних осіб тільки на території України.. Тобто якщо комусь хочеться - підключається через VPN та дивиться! Санкціїї зеленої влади в черговий раз закінчилися нічим насамперед через тупість зеленої влади!
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09.05.2025 16:42
+9
Арестовичу вже давно потрібно було життя заблокувати.
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09.05.2025 16:38
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Пустився берега? - цей ********
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09.05.2025 16:38 Відповісти
Арестовичу вже давно потрібно було життя заблокувати.
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09.05.2025 16:38 Відповісти
+ 100 ! за ноги та об поріг.....

.
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09.05.2025 16:57 Відповісти
Ну и толку? Только привернут к ним увагу.
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09.05.2025 16:38 Відповісти
ця підлота харчується з ю-туба

.
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09.05.2025 16:58 Відповісти
Та нехай подавится.
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09.05.2025 17:04 Відповісти
Это блокировка только для украинских IP. Это не закрытие канала.
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09.05.2025 17:53 Відповісти
правильно
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09.05.2025 16:40 Відповісти
Абдрестовича смотрели в большинстве федерасты
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09.05.2025 16:40 Відповісти
Замість дрона на мацкву - оце лайно ні про що. Потужно бл.
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09.05.2025 16:40 Відповісти
Автори статті забули вказати - що ютуб заблокував канали вищевказаних осіб тільки на території України.. Тобто якщо комусь хочеться - підключається через VPN та дивиться! Санкціїї зеленої влади в черговий раз закінчилися нічим насамперед через тупість зеленої влади!
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09.05.2025 16:42 Відповісти
Кому хочеться дивитися люську-той підарас.
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09.05.2025 16:45 Відповісти
Я хочу просто показати, що ця заборона просто пшик, а у людях нетрадиційної орієнтації я зрозумів ви і так розбираєтеся)
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09.05.2025 16:47 Відповісти
Бивимся хмаафон с раєвською і кластером непотужним
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09.05.2025 18:03 Відповісти
Є такі промовисті прізвища : Арестович... Потім - Растреллі...
Ги.
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09.05.2025 16:44 Відповісти
люся растреллі...
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09.05.2025 16:49 Відповісти
я його взагалі кілька раз послухала ще при Порошенку - і все, годі. Я тоді писала,що знаю цього лайнюка як дуже слабенького актора-епізодника, але навіть мої приятелі дивилися на мене обурено. Такий мовляв розумний , а ти тут начинаєш, правди не любиш ТОж заборонили - і добре. Я принаймні без нього за чотири роки нічого не втратила
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09.05.2025 16:45 Відповісти
Так він же ж був рупором зеленого каганату....
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09.05.2025 16:48 Відповісти
ви не все пам'ятаєте
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09.05.2025 16:53 Відповісти
Докукарекался абдристович! Шмарию приготовиться!
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09.05.2025 16:46 Відповісти
тільки для України. З ВПН все працює як і раніше.
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09.05.2025 16:48 Відповісти
пруф.
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09.05.2025 16:51 Відповісти
Найважливіша аудиторія це ті хто ще вагаються, за них і треба боротись. Адепти Арестовича так чи інакше знайдуть вихід, а от ті люди яким то не дуже то і хотілось слідкувати просто забудуть про нього.
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09.05.2025 16:59 Відповісти
А коли у нього день народження, може самокат подарують
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09.05.2025 16:51 Відповісти
Так можна ж на Девятоє Мая, чи він не святкує? Або 23 фєвраля.
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09.05.2025 17:06 Відповісти
Патужна. Незламно
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09.05.2025 17:01 Відповісти
Черговий прорашистський https://x.com/i/status/1917980916544069753 висер Арештовіча, що тягне на кримінальну санкцію від 3-х до 5-и років позбавлення волі з конфіскацією (ч.1 ст.110 КК України):

А., кривляючись, російською мовою:

"А чё мы должны отдавать четыре области?"

А. своєю мовою:

"По одной простой причине - потому что через полгода или год будете отдавать шесть. Не хватит ума - восемь будете отдавать.
Этой причины достаточно?"

А. продовжує, перекривляючи українську мову:

"Ми будемо битись до останнього патріота, але не дамо. Не здамо рускоязичниє регіони."

А. своєю мовою:

"А шо ж вы подавляли эти российские регионы? Шо ж вы русских в людей не записывали?"
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09.05.2025 17:03 Відповісти
Ну що, Льоша тепер мусить шукати собі іншу роботу. Його популярність в Україні наближається до нуля тому пуйло йому платити за антиукраїнську пропаганду вже не буде, бо навіщо? Де він там зараз, в Італії? Можна розвозити піцу на ровері. На мівіну і на хостел вистачить))
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09.05.2025 17:13 Відповісти
якщо ви в цьому так впевнені, то нащо тоді його було блокувати?)
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09.05.2025 17:32 Відповісти
Ютуб слідкує за відвідуваністю канала, а не за настроями коментаторів. А пізнаваємость у Льоши неабияка. Росіяни на своїх токшоу дуже часто на нього посилаються, як на ЛСД. То навіщо підігрувати росіянам? Заблокували і добре. Нехай розвозить піцу
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09.05.2025 17:51 Відповісти
Ютюб цілує дупу Зелі, порушуючі Конституцію США. А українці радіють, що в Україні панує цензура. Не розуміють, що наступного разу прийдуть по них.
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09.05.2025 17:20 Відповісти
Чому радіти, скоро всіх заблокують будете дивитись єдиний телемарафон та слухати басні про скору перемогу та величного лідера
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09.05.2025 17:30 Відповісти
Готуються до виборів. Гадаю перед виборами залишуться лише єдині новини)))
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09.05.2025 17:31 Відповісти
Все так рукоплещут этой блокировке, не понимая что дело не в Арестовиче, а в блокировке.

Через несколько месяцев Петра Алексеевича заблокируют. Через полгодика Валерия Федоровича. Почему бы и нет, ведь народ рад блокировкам?

К моменту выборов из доступных кандидатов будут Зеленский и Зеленский.
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09.05.2025 17:32 Відповісти
ну да... и монобольшинству будет проще пройти ведь их некому будет критиковать...старая большевистская гбшная технология...
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09.05.2025 17:35 Відповісти
Отож. Казалось бы, что может быть проще? Не нравится Арестович - не смотри. Не хочешь видеть Арестовича президентом? Не голосуй.

Но у мелочных украинчиков в одной голове уживаются параноидальное желание демократии, и устойчивое желание уничтожать неправильных кандидатов.
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09.05.2025 17:38 Відповісти
канали це добре А КОЛИ ПОЇДУТЬ САМОКАТИ?
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09.05.2025 17:40 Відповісти
Без пиара он сдуется и испарится.
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09.05.2025 17:42 Відповісти
Арестович (люся карамелькіна) - це ворог, а ворогів під час війни блокують дещо по іншому.
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09.05.2025 17:52 Відповісти
Це ж колишній позаштатний зРадник Єрмачка з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.
Він же свій хлопець!
За що ви з ним так?
🤡😎
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09.05.2025 18:14 Відповісти
 
 