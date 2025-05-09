YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб
YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Зокрема, серед них також ютуб-канали таких осіб:
- Костянтин Бондаренко;
- Дмитро Василець;
- Анастасія Кашеварова [DailyStorm, This is media];
- Павло Оніщенко.
Нагадаємо, раніше YouTube вже блокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова.
"Всі канали не працюють на території України", - уточнили в ЦПД.
Що передувало?
1 травня Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 7 осіб, які мають громадянство України й поширюють проросійську пропаганду.
Топ коментарі
+13 Ron Noiill
показати весь коментар09.05.2025 16:40
+12 Олександр Прусак #608170
показати весь коментар09.05.2025 16:42
+9 Дужан Міхал
показати весь коментар09.05.2025 16:38
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Ги.
А., кривляючись, російською мовою:
"А чё мы должны отдавать четыре области?"
А. своєю мовою:
"По одной простой причине - потому что через полгода или год будете отдавать шесть. Не хватит ума - восемь будете отдавать.
Этой причины достаточно?"
А. продовжує, перекривляючи українську мову:
"Ми будемо битись до останнього патріота, але не дамо. Не здамо рускоязичниє регіони."
А. своєю мовою:
"А шо ж вы подавляли эти российские регионы? Шо ж вы русских в людей не записывали?"
Через несколько месяцев Петра Алексеевича заблокируют. Через полгодика Валерия Федоровича. Почему бы и нет, ведь народ рад блокировкам?
К моменту выборов из доступных кандидатов будут Зеленский и Зеленский.
Но у мелочных украинчиков в одной голове уживаются параноидальное желание демократии, и устойчивое желание уничтожать неправильных кандидатов.
Він же свій хлопець!
За що ви з ним так?
🤡😎