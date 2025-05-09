YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб

YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема, серед них також ютуб-канали таких осіб:

Костянтин Бондаренко;

Дмитро Василець;

Анастасія Кашеварова [DailyStorm, This is media];

Павло Оніщенко.

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Нагадаємо, раніше YouTube вже блокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова.

"Всі канали не працюють на території України", - уточнили в ЦПД.

Що передувало?

1 травня Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 7 осіб, які мають громадянство України й поширюють проросійську пропаганду.