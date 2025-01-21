YouTube-канал ексведучої проросійських медіа Шевчук став недоступний в Україні
YouTube-канал "Лана ТУТ!", авторкою якого є колишня ведуча заборонених в Україні проросійських медіа Лана Шевчук, став недоступний на території України.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
На ютуб-канал можна зайти лише через VPN.
Це наслідок роботи Служби безпеки України та Центру протидії дезінформації при РНБО, додав Юрчишин.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проаналізує контент YouTube-каналу "Лана ТУТ!" колишньої ведучої проросійських, заборонених в Україні каналів Світлани Шевчук, який піарить TikTok народного депутата Юрія Бойка.
Виліз, щоб підказати як туди зайти тим, хто був ні сном, ні духом про існування цього каналу?
але начебто ніхто вас і не питав.
У нас же всіх хто якось не дує в дудку зе, чи навіть о боже злісно критикує ,закривають чі вводять санкції,називають рукою кремля і цензурні закони вводять під це.