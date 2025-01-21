УКР
YouTube-канал ексведучої проросійських медіа Шевчук став недоступний в Україні

YouTube-канал "Лана ТУТ!", авторкою якого є колишня ведуча заборонених в Україні проросійських медіа Лана Шевчук, став недоступний на території України. 

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

На ютуб-канал можна зайти лише через VPN.

Це наслідок роботи Служби безпеки України та Центру протидії дезінформації при РНБО, додав Юрчишин.

Прокремлівського блогера Корнійчука відправили під варту. Застава - 263 тис. грн

В Україні заблокували ютуб-канал Лани Шевчук

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проаналізує контент YouTube-каналу "Лана ТУТ!" колишньої ведучої проросійських, заборонених в Україні каналів Світлани Шевчук, який піарить TikTok народного депутата Юрія Бойка.

Нарешті!!! Скільки ще цього лайна не заблоковано!
На ютуб-канал можна зайти лише через VPN

Виліз, щоб підказати як туди зайти тим, хто був ні сном, ні духом про існування цього каналу?
ви знаєте, ви бувалий...
але начебто ніхто вас і не питав.
На ютуб-канал можна зайти лише через VPN

