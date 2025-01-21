YouTube-канал ексведучої проросійських медіа Шевчук став недоступний в Україні

YouTube-канал "Лана ТУТ!", авторкою якого є колишня ведуча заборонених в Україні проросійських медіа Лана Шевчук, став недоступний на території України.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

На ютуб-канал можна зайти лише через VPN.

Це наслідок роботи Служби безпеки України та Центру протидії дезінформації при РНБО, додав Юрчишин.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проаналізує контент YouTube-каналу "Лана ТУТ!" колишньої ведучої проросійських, заборонених в Україні каналів Світлани Шевчук, який піарить TikTok народного депутата Юрія Бойка.