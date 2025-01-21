Прокремлівського блогера Корнійчука відправили під варту. Застава - 263 тис. грн

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід прокремлівському блогеру Дмитру Корнійчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Його лишають під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави 263 тисячі гривень. Захист досяг зменшення розміру застави, але просив домашній арешт на час судового слідства.



Корнійчук звинувачення не визнає і стверджує, що не має постійного доходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня 2025 року СБУ повідомила Корнійчуку про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також тоді СБУ провела обшуки у Макса Назарова (Назара Діордіци) - колишнього ведучого каналів кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Йому повідомлено про підозру за виправдання агресії РФ та поширення наративів Кремля.

21 січня Назарова суд відправив під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

