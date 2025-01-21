УКР
Прокремлівського блогера Корнійчука відправили під варту. Застава - 263 тис. грн

Дмитра Корнійчука відправили під варту

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід прокремлівському блогеру Дмитру Корнійчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Його лишають під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави 263 тисячі гривень. Захист досяг зменшення розміру застави, але просив домашній арешт на час судового слідства.

Корнійчук звинувачення не визнає і стверджує, що не має постійного доходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня 2025 року СБУ повідомила Корнійчуку про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також тоді СБУ провела обшуки у Макса Назарова (Назара Діордіци) - колишнього ведучого каналів кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Йому повідомлено про підозру за виправдання агресії РФ та поширення наративів Кремля.

21 січня Назарова суд відправив під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Читайте: Викрито ще 5 інтернет-прихильників рашизму, які пропагували війну проти України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Я би не сказав, що він прокремлівський... Агресію рф він ніколи не заперечував, навпаки - завжди акцентував, що вона має місце. Він швидше - АнтиЗеЄрмаківський, що завжди вилпивало з його монологів, і саме тому влада так хоче йому закрити рота.
Тепер можна твердо констатувати, що цензура в Україні досягає своєї верхньої історичної межі.
показати весь коментар
21.01.2025 15:47 Відповісти
Але це вже не цензура. Це свавілля.
показати весь коментар
21.01.2025 15:55 Відповісти
він і антипорошенківський. І аньтюдівський. А за кого він топить (топив) - розібратися важко. Здається, якщо і підтримував кого - то Бойка окремо, Ахметова окремо. І дуже схоже, що "https://t.me/s/pecherhill Печерский Холм" - його дітище.
показати весь коментар
21.01.2025 16:42 Відповісти
Генералам перед війною мільйонні застави виносили, тому ж Марченку. А тут смішна застава.
показати весь коментар
21.01.2025 15:52 Відповісти
Патріота Червінського більше року гноїли в тюрмі, а цій паскуді лише призначили символічну заставу! Тобто суддівська система солідарна з рашистськими покидьками?
показати весь коментар
21.01.2025 15:53 Відповісти
А ти сам, часом, не передаст?
показати весь коментар
21.01.2025 17:19 Відповісти
Уйді, протівний!
показати весь коментар
21.01.2025 17:44 Відповісти
Сумма огромная))) он прожидовский, где платят там и родина....
показати весь коментар
21.01.2025 15:55 Відповісти
А головне прокремлівське сидить в ОПі і всяким ''сбу'' дулі показує.
показати весь коментар
21.01.2025 16:02 Відповісти
Тю, чи варто було займатися? Завтра вийде і сратиме далі.
показати весь коментар
21.01.2025 16:22 Відповісти
я, наприклад, цього чувака зовсім не знаю, А підспівувати "владі" що він "про кремльовский" якось не комільфо..Це ж не Діордіца чи Крючкова...
показати весь коментар
21.01.2025 16:27 Відповісти
Предлагаю простить, понять и отпустить за бугор, а активы конфисковать и перекинуть на фунта партнера Ермака Колюбаева, как это было с активами Медведчука
показати весь коментар
22.01.2025 04:00 Відповісти
 
 