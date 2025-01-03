Викрито ще 5 інтернет-прихильників рашизму, які пропагували війну проти України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність п’яти інтернет-агітаторів, які активно поширювали антиукраїнські матеріали в соціальних мережах та закликали до підтримки російської агресії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Донеччині було затримано двох осіб:

Жителя Мирнограда, який, попри постійні обстріли свого міста, вихваляв російських окупантів та дискредитував ЗСУ.

Мешканця Родинського, що публічно підтримував військові угруповання РФ та виступав за роззброєння України.

У Миколаївській області затримано мешканця Первомайська, який через YouTube і Facebook із загальною аудиторією понад 10 тис. осіб закликав до державного перевороту та створення "альтернативних" органів влади.

На Черкащині до п’яти років тюрми засуджено жінку, яка виправдовувала російську агресію та поширювала прокремлівські наративи через десятки фейкових профілів.

У Хмельницькому також до п’яти років ув’язнення засуджено місцевого жителя за популяризацію Кадирова та бойовиків через соцмережі.

Операції проводили співробітники СБУ в кількох областях України за процесуального керівництва обласних прокуратур.

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