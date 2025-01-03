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Викрито ще 5 інтернет-прихильників рашизму, які пропагували війну проти України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність п’яти інтернет-агітаторів, які активно поширювали антиукраїнські матеріали в соціальних мережах та закликали до підтримки російської агресії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Донеччині було затримано двох осіб:

  • Жителя Мирнограда, який, попри постійні обстріли свого міста, вихваляв російських окупантів та дискредитував ЗСУ.
  • Мешканця Родинського, що публічно підтримував військові угруповання РФ та виступав за роззброєння України.

СБУ викрила 5 прокремлівських агітаторів в Україні

СБУ викрила 5 прокремлівських агітаторів в Україні

У Миколаївській області затримано мешканця Первомайська, який через YouTube і Facebook із загальною аудиторією понад 10 тис. осіб закликав до державного перевороту та створення "альтернативних" органів влади.

СБУ викрила 5 прокремлівських агітаторів в Україні

На Черкащині до п’яти років тюрми засуджено жінку, яка виправдовувала російську агресію та поширювала прокремлівські наративи через десятки фейкових профілів.

СБУ викрила 5 прокремлівських агітаторів в Україні

У Хмельницькому також до п’яти років ув’язнення засуджено місцевого жителя за популяризацію Кадирова та бойовиків через соцмережі.

СБУ викрила 5 прокремлівських агітаторів в Україні

Операції проводили співробітники СБУ в кількох областях України за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заочно засуджено керівника штабу батальйону "113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву ДНР" у Тернополі, - СБУ

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Топ коментарі
+12
Скільки ж ще мразоти!!!
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03.01.2025 11:40
+10
За пару строчек в интернете тюрьма и каторга,а то, что агент сивковича расхерачил всю экономику и отказывал армии в финансировании это почет,уважение,премии и медальки.
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03.01.2025 11:45
+6
а який ефект від цих дій?

якби сбу зайнялись геями з оборонки, які бракованих мін наробили на десятки мільярдів грн, то ефект був би явний.

а тут не розумію. ефективність такої пропаганди "вихваляв російських окупантів та дискредитував ЗСУ" близько нуля.
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03.01.2025 11:44
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Скільки ж ще мразоти!!!
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03.01.2025 11:40 Відповісти
У Миколаївській області затримано мешканця Первомайська, який через YouTube і Facebook із загальною аудиторією понад 10 тис. осіб закликав до державного перевороту та створення "альтернативних" органів влади. Джерело: https://censor.net/ua/p3528292

На цензорі таких теж вистачає...
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03.01.2025 12:08 Відповісти
Учора "Цензор" писав про "чернігівця", що так само "рота відкривав" на вшануванні наших загиблих... Увечері вийшов на вулицю - подихать свіжим повітрям. Зустрів знайомого. Розказав йому про це: "Кажу - це ж треба буть такою гнидою!... Просидіть у блокаді, під обстрілами кацапськими, і таке городить!" А він мені у відповідь: "Нічого такого... Це - знайомий мого родича. Він у блокаду тут не сидів - ще 24-го ускочив у машину і дриснув у "Западну"... А потім повернувся... А у 19-му "сраку рвав" за "ЗЕ"..."
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03.01.2025 12:15 Відповісти
І все ніби чудово - виявили, посадили.... Але нагадаю, в тюрмах теж голосують на виборах. Втім самий шкідливий не цей ворог - крикливий та тупий. Самі шкідливі ті, хто зараз тихо сидить і чекає асвабадітелей. І так само тихо, нищить країну.
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03.01.2025 11:41 Відповісти
Аж цілих 5 ?!
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03.01.2025 11:43 Відповісти
а який ефект від цих дій?

якби сбу зайнялись геями з оборонки, які бракованих мін наробили на десятки мільярдів грн, то ефект був би явний.

а тут не розумію. ефективність такої пропаганди "вихваляв російських окупантів та дискредитував ЗСУ" близько нуля.
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03.01.2025 11:44 Відповісти
Если мины делаются из чугуна который испаряется при взрыве то энто не просто брак.
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03.01.2025 15:48 Відповісти
Поки бойко і подібні йому підсоси рашки насолоджуться життям, а хлопці гинуть і 3 рік без продиху їбашаться з орками, то гріш ціна цій всій шараді.
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03.01.2025 11:44 Відповісти
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03.01.2025 11:45 Відповісти
версія застаріла, прийшов час апдейту! ))
арзел -
верез-
видзел-
геркварта-
дезеж-
изазе-
дерьком-
зид-
арестааст-
............. , ну і так далі по списку ))
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03.01.2025 11:56 Відповісти
А чого вартує Даздрапєндра - да здавствуєт первоє мая.
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03.01.2025 12:30 Відповісти
я знав її як даздраперму )) і навіть знав живого "дядю револьта" ))
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03.01.2025 12:31 Відповісти
"Мода" на незвичайні імена з'явилася ще за часів СРСР. Тоді батьки називали дітей на честь героїв революції та перших п'ятирічок. Так виникли Веліор - Велика Жовтнева революція, Владилен - Володимир Ілліч Ленін, Владлен - Володимир Ленін, Даздрасмигда - "Да здравствует смычка города и деревни!", Лапанальда - "Лагерь папанинцев на льдине". У середині XX століття люди, натхненні перемогою у Другій світовій війні, стали давати дітям патріотичні, на їх погляд, імена: Пофістал (Переможець фашизму Іосип Сталін), Ізіль ("исполнитель заветов Ильича"), Статор ("Сталин торжествует"). З того часу минуло багато років, але батьківська фантазія не вичерпується. Хоча ці незвичайні поєднання практично відійшли у минуле.

До речі, Міністерство юстиції України виділило серед незвичайних імен для дівчаток у 2022 році в країні, наприклад, ім'я Джавеліна (мабуть, на честь американського протитанкового ракетного комплексу, який знаходиться на озброєнні ЗСУ). А ось серед незвичайних імен для хлопчиків Мін'юст згадав такі імена як Іскандер та Сармат. Нагадаю, що так називають відомі російські ракети.
Так що ідіотизм невиліковний.
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03.01.2025 12:40 Відповісти
ну були ще й швордєри, не такі креативні як ортодоксальні молоді совки. ті називали тупо "клара та роза" )))
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03.01.2025 12:44 Відповісти
За пару строчек в интернете тюрьма и каторга,а то, что агент сивковича расхерачил всю экономику и отказывал армии в финансировании это почет,уважение,премии и медальки.
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03.01.2025 11:45 Відповісти
То зараз "норма" в Україні, бо і в цей момент відбувається знущання над захисником України - командира батальйону тягають до суду за позовом нардепа Волошина. Нагадаємо нардеп-регіонал Волошин образився за те, що його облив зеленкою нібито Олександр Погребиський. Ще в січні 22-го року Міністерство фінансів США запровадило санкції до Волошина та ще трьох громадян України (колишніх депутатів партії регіонів/ОПЗЖ), що, як вважається, допомагали російському уряду у дестабілізації ситуації в нашій країни. Волошин втік до Білорусі в перші дні після масштабного вторгнення, а комбат Погребиський захищає країну. Це ще одне підтвердження, що суди і досі перебувають під впливом Портнова і обслуговують регіоналів.
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03.01.2025 12:32 Відповісти
"Freedom is the right to say to others what they do not want to hear. " -George Orwell.
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03.01.2025 12:45 Відповісти
Теперь они немедленно должны быть строго наказаны с увольнением со своих должностей. Только к презу, опу и министерства не ходите, там нет вам работы
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03.01.2025 12:04 Відповісти
Высылать в ПМР с лишением гражданства.
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03.01.2025 12:16 Відповісти
Розстріляли?
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03.01.2025 12:16 Відповісти
436-2 частина перша КК України. Максимум три роки. В наступних виборах вже буде приймати участь.
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03.01.2025 17:36 Відповісти
А ОПівську агентуру яка реально шкодить та руйнує Україну коли загратуєте? Чи слабо?!
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03.01.2025 12:17 Відповісти
Так-так -так!!!
Усі, хто каже про "уряд національної єдності", - вороги, агенти москви, запроданці, тощо, тощо, тощо?
Ну а бидло, під "одобрямс" Зє- покидьків кричить "Геть, на нари!!!".
Точняк, ця країна доживає свій термін.
"Я - ваш вирок!" казало наркоманське притрушене у 2019 році.
Ну а 73% країни (чи кретинів?) його обрало.
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03.01.2025 12:25 Відповісти
і ніхто і вусом не веде в сторону тих, що вже змастирили антиконституційний переворот.
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03.01.2025 13:17 Відповісти
Даа, розпоясались Слуги Народу...
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03.01.2025 13:19 Відповісти
 
 