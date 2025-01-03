Викрито ще 5 інтернет-прихильників рашизму, які пропагували війну проти України, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України припинила діяльність п’яти інтернет-агітаторів, які активно поширювали антиукраїнські матеріали в соціальних мережах та закликали до підтримки російської агресії.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
На Донеччині було затримано двох осіб:
- Жителя Мирнограда, який, попри постійні обстріли свого міста, вихваляв російських окупантів та дискредитував ЗСУ.
- Мешканця Родинського, що публічно підтримував військові угруповання РФ та виступав за роззброєння України.
У Миколаївській області затримано мешканця Первомайська, який через YouTube і Facebook із загальною аудиторією понад 10 тис. осіб закликав до державного перевороту та створення "альтернативних" органів влади.
На Черкащині до п’яти років тюрми засуджено жінку, яка виправдовувала російську агресію та поширювала прокремлівські наративи через десятки фейкових профілів.
У Хмельницькому також до п’яти років ув’язнення засуджено місцевого жителя за популяризацію Кадирова та бойовиків через соцмережі.
Операції проводили співробітники СБУ в кількох областях України за процесуального керівництва обласних прокуратур.
Будь ласка, зачекайте...
На цензорі таких теж вистачає...
якби сбу зайнялись геями з оборонки, які бракованих мін наробили на десятки мільярдів грн, то ефект був би явний.
а тут не розумію. ефективність такої пропаганди "вихваляв російських окупантів та дискредитував ЗСУ" близько нуля.
арзел -
верез-
видзел-
геркварта-
дезеж-
изазе-
дерьком-
зид-
арестааст-
............. , ну і так далі по списку ))
До речі, Міністерство юстиції України виділило серед незвичайних імен для дівчаток у 2022 році в країні, наприклад, ім'я Джавеліна (мабуть, на честь американського протитанкового ракетного комплексу, який знаходиться на озброєнні ЗСУ). А ось серед незвичайних імен для хлопчиків Мін'юст згадав такі імена як Іскандер та Сармат. Нагадаю, що так називають відомі російські ракети.
Так що ідіотизм невиліковний.
Усі, хто каже про "уряд національної єдності", - вороги, агенти москви, запроданці, тощо, тощо, тощо?
Ну а бидло, під "одобрямс" Зє- покидьків кричить "Геть, на нари!!!".
Точняк, ця країна доживає свій термін.
"Я - ваш вирок!" казало наркоманське притрушене у 2019 році.
Ну а 73% країни (чи кретинів?) його обрало.