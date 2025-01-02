Заочно засуджено керівника штабу батальйону "113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву ДНР" у Тернополі, - СБУ

Тернопільський міськрайонний суд заочно засудив 47-річного громадянина України, який у складі російських окупаційних військ встановлював режим на тимчасово захоплених територіях Херсонщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Засуджений, уродженець Донецька, вступив до незаконного воєнізованого формування "113-й стрілецький полк мобілізаційного резерву ДНР" і обіймав посаду начальника штабу батальйону.

У березні 2022 року він особисто керував діями бойовиків під час бойових операцій поблизу населених пунктів на Херсонщині, зокрема в районі Кізомиса, Томина Балки, Широкої Балки, Станіслава, Білозерки. Зібрані докази дозволили СБУ передати справу до суду.

Обвинуваченого визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Враховуючи, що зрадник переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено в розшук і застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Покарання на нього накладено у вигляді 15 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати посади у державних органах на 14 років.

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