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СБУ (12513) суд (11507) державна зрада (1640)

Заочно засуджено керівника штабу батальйону "113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву ДНР" у Тернополі, - СБУ

Заочно засуджено керівника штабу

Тернопільський міськрайонний суд заочно засудив 47-річного громадянина України, який у складі російських окупаційних військ встановлював режим на тимчасово захоплених територіях Херсонщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Засуджений, уродженець Донецька, вступив до незаконного воєнізованого формування "113-й стрілецький полк мобілізаційного резерву ДНР" і обіймав посаду начальника штабу батальйону.

У березні 2022 року він особисто керував діями бойовиків під час бойових операцій поблизу населених пунктів на Херсонщині, зокрема в районі Кізомиса, Томина Балки, Широкої Балки, Станіслава, Білозерки. Зібрані докази дозволили СБУ передати справу до суду.

Обвинуваченого визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Враховуючи, що зрадник переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено в розшук і застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Покарання на нього накладено у вигляді 15 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати посади у державних органах на 14 років.

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ще заочно видайте зарплату суддям та прокурорам, це я так, коли посадять цього "керівника" тільки тоді судді та прокурори отримають зарплату.
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02.01.2025 12:09 Відповісти
Що курять ті хто редактують заголовки ?
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02.01.2025 12:11 Відповісти
Заголовок дійсно "епічний" . Цензор теж мабуть почав приймати на роботу випускників трускавецької школи
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02.01.2025 12:16 Відповісти
Непрофесійність і по.уїзм у всіх сферах життя вибішує! Всіх цих "какая разніца" хочеться просто від.трі.ювати! Якщо вони не розуміють таких простих речей, пояснювати немає сенсу!
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02.01.2025 15:39 Відповісти
Редактори не мають уявлення, що таке смислові акценти чи роблять це навмисно!
Якщо його засудили у Тернополі, то так і пишіть "У Тернополі заочно засудили...".
А то виходить так, ніби цей батальйон ДНР знаходиться в Тернополі.
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02.01.2025 12:19 Відповісти
І я так подумала , як прочитала
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02.01.2025 13:29 Відповісти
ДНР вже у Тернополі? Нову хвилю еміграції хочете почати?
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02.01.2025 13:34 Відповісти
 
 