Заочно засуджено керівника штабу батальйону "113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву ДНР" у Тернополі, - СБУ
Тернопільський міськрайонний суд заочно засудив 47-річного громадянина України, який у складі російських окупаційних військ встановлював режим на тимчасово захоплених територіях Херсонщини.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Засуджений, уродженець Донецька, вступив до незаконного воєнізованого формування "113-й стрілецький полк мобілізаційного резерву ДНР" і обіймав посаду начальника штабу батальйону.
У березні 2022 року він особисто керував діями бойовиків під час бойових операцій поблизу населених пунктів на Херсонщині, зокрема в районі Кізомиса, Томина Балки, Широкої Балки, Станіслава, Білозерки. Зібрані докази дозволили СБУ передати справу до суду.
Обвинуваченого визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Враховуючи, що зрадник переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено в розшук і застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Покарання на нього накладено у вигляді 15 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати посади у державних органах на 14 років.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо його засудили у Тернополі, то так і пишіть "У Тернополі заочно засудили...".
А то виходить так, ніби цей батальйон ДНР знаходиться в Тернополі.