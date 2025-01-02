Фіктивні довідки, "зелений" кордон і підвода зі сміттям: ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція провели спецоперації, що дозволили ліквідувати три незаконні схеми допомоги ухилянтам у Чернівецькій, Закарпатській та Одеській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За підсумками затримано шістьох організаторів оборудок.

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Організатори пропонували ухилянтам фіктивні медичні довідки про інвалідність або незаконний перетин кордону через обхідні маршрути. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 15 тисяч доларів США.

На Закарпатті затримано двох чоловіків, які намагалися перевезти ухилянта в підводі з будівельним сміттям, запряженою кіньми.

затримано двох чоловіків, які намагалися перевезти ухилянта в підводі з будівельним сміттям, запряженою кіньми. В Одеській області троє місцевих жителів віком 21-25 років виводили ухилянтів за кордон через лісосмуги ("зеленку").

троє місцевих жителів віком 21-25 років виводили ухилянтів за кордон через лісосмуги ("зеленку"). На Буковині лікар продавав фіктивні довідки про інвалідність, використовуючи свої зв’язки у медико-соціальній експертній комісії (МСЕК).

За всіма фактами організаторам повідомлено про підозру. Їх звинувачують за статтями:

ч. 3 ст. 332 ККУ - організація незаконного переправлення через державний кордон;

- організація незаконного переправлення через державний кордон; ч. 3 ст. 369-2 ККУ - отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи реалізовано СБУ в Одеській, Закарпатській та Чернівецькій областях спільно з місцевими прокуратурами.