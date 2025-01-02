Фіктивні довідки, "зелений" кордон і підвода зі сміттям: ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України та Національна поліція провели спецоперації, що дозволили ліквідувати три незаконні схеми допомоги ухилянтам у Чернівецькій, Закарпатській та Одеській областях.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За підсумками затримано шістьох організаторів оборудок.
Організатори пропонували ухилянтам фіктивні медичні довідки про інвалідність або незаконний перетин кордону через обхідні маршрути. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 15 тисяч доларів США.
- На Закарпатті затримано двох чоловіків, які намагалися перевезти ухилянта в підводі з будівельним сміттям, запряженою кіньми.
- В Одеській області троє місцевих жителів віком 21-25 років виводили ухилянтів за кордон через лісосмуги ("зеленку").
- На Буковині лікар продавав фіктивні довідки про інвалідність, використовуючи свої зв’язки у медико-соціальній експертній комісії (МСЕК).
За всіма фактами організаторам повідомлено про підозру. Їх звинувачують за статтями:
- ч. 3 ст. 332 ККУ - організація незаконного переправлення через державний кордон;
- ч. 3 ст. 369-2 ККУ - отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень.
Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи реалізовано СБУ в Одеській, Закарпатській та Чернівецькій областях спільно з місцевими прокуратурами.
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