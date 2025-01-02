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Фіктивні довідки, "зелений" кордон і підвода зі сміттям: ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція провели спецоперації, що дозволили ліквідувати три незаконні схеми допомоги ухилянтам у Чернівецькій, Закарпатській та Одеській областях. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ викрила три схеми ухилення від мобілізації в Україні

За підсумками затримано шістьох організаторів оборудок.

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Організатори пропонували ухилянтам фіктивні медичні довідки про інвалідність або незаконний перетин кордону через обхідні маршрути. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 15 тисяч доларів США.

  • На Закарпатті затримано двох чоловіків, які намагалися перевезти ухилянта в підводі з будівельним сміттям, запряженою кіньми.
  • В Одеській області троє місцевих жителів віком 21-25 років виводили ухилянтів за кордон через лісосмуги ("зеленку").
  • На Буковині лікар продавав фіктивні довідки про інвалідність, використовуючи свої зв’язки у медико-соціальній експертній комісії (МСЕК).

СБУ викрила три схеми ухилення від мобілізації в УкраїніСБУ викрила три схеми ухилення від мобілізації в УкраїніСБУ викрила три схеми ухилення від мобілізації в Україні

За всіма фактами організаторам повідомлено про підозру. Їх звинувачують за статтями:

  • ч. 3 ст. 332 ККУ - організація незаконного переправлення через державний кордон;
  • ч. 3 ст. 369-2 ККУ - отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила три схеми ухилення від мобілізації в Україні

Комплексні заходи реалізовано СБУ в Одеській, Закарпатській та Чернівецькій областях спільно з місцевими прокуратурами.

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21-25? Ну а чим ще їм займатися до призову? Тіки гєнафонда зберігати граючись у "слєдапытав"...
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02.01.2025 11:20 Відповісти
допомагаю перебиратись через кордон по демпінговій схемі, єдина вимога, звертатись тільки 73% клінічним ідіотам та перед відправленням, цитувати книги В.О. ваЗелінського...
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02.01.2025 11:31 Відповісти
певно недоплатили верхам
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02.01.2025 11:48 Відповісти
зливають менш дохідну гілку прибутку, щоб інші заворушилися
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02.01.2025 12:24 Відповісти
Яку шкоду "ухилянти" (в лапках, бо ухилянти це ті, що отримують від держави запрлату та забезпечення, але не виконують взяті під присягою на себе обов'язки) наносять державі і обороноздатності? Вони платять податки, донатять для забезпечення ЗСУ. Невже це такий злочин, що ним повинна займатись СБУ? Завдання СБУ - захист державної безпеки і суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності і оборонного потенціалу. На мою думку 100 тис бракованих мінних пострілів це посягання на державну безпеку, суверенітет, конституційний лад, територіальну цілісність і оборонний потенціал разом узяті і це все неухилянти змастирили.
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02.01.2025 13:18 Відповісти
Ухилянти , яких ви захищаєте , такі самі як і ті , що зробили браковані міни , як прострочений Зе , 95 бидлоквартал , псевдо-журналісти г+г каналу , Крупи , прокурори з липовою інвалідністтю, жирний лисий кошовий ..
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02.01.2025 13:28 Відповісти
Пані Верещу - непалітесь.....😂
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02.01.2025 15:20 Відповісти
Мабуть для вас борщ і щі одне й те саме, бо там капуста,
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02.01.2025 18:59 Відповісти
 
 