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Спецпризначенці СБУ уразили 174 одиниці військового транспорту окупантів. ВIДЕО

Так за минулий тиждень бійці ЦСО "А" СБУ ударними дронами уразили 174 одиниці військового транспорту росіян. А без підвозу боєприпасів та підкріплення наступальні можливості ворога суттєво зменшуються.

Про те як спецпризначенці Служби безпеки України нищать ворожу логістику бійці повідомили у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський солдат про ситуацію у своєму підрозділі: "Нашого взводу майже не залишилось, всі 200". ВIДЕО

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01.01.2025 17:36 Відповісти
 
 