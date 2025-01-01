Спецпризначенці СБУ уразили 174 одиниці військового транспорту окупантів. ВIДЕО

Так за минулий тиждень бійці ЦСО "А" СБУ ударними дронами уразили 174 одиниці військового транспорту росіян. А без підвозу боєприпасів та підкріплення наступальні можливості ворога суттєво зменшуються.

Про те як спецпризначенці Служби безпеки України нищать ворожу логістику бійці повідомили у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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