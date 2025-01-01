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армія рф (16200) війна (474) ліквідація (3523)

Російський солдат про ситуацію у своєму підрозділі: "Нашого взводу майже не залишилось, всі 200". ВIДЕО

Військовослужбовець армії РФ розповів про ситуацію у своєму підрозділі. За його словами, втрати у взводі досягли критичного рівня — більшість російських солдатів - "200".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Новеньких присилають, але вони довго не затримуються, майже всі 200", - зізнався окупант. Через постійні бойові дії поранених і ліквідованих росіян часто не вдається евакуювати.

Дивіться: Українські морпіхи зупинили ворожий наступ і знищили три одиниці броньованої техніки росіян. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+14
не ссы, завтра другой тупой ванька также будет рассказывать в прошедшем времени о тебе
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01.01.2025 15:46
+13
з новим роком ' підєри!!!
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01.01.2025 15:32
+9
ничьо, *****, страшнава. вас, холопов ненужных никто жалеть не собирается. ***** движухи хочется
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01.01.2025 15:39
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з новим роком ' підєри!!!
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01.01.2025 15:32 Відповісти
ничьо, *****, страшнава. вас, холопов ненужных никто жалеть не собирается. ***** движухи хочется
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01.01.2025 15:39 Відповісти
С новим годом кацапи.
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01.01.2025 15:44 Відповісти
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01.01.2025 15:44 Відповісти
не ссы, завтра другой тупой ванька также будет рассказывать в прошедшем времени о тебе
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01.01.2025 15:46 Відповісти
Про сакральне значення магічного слова "зате" влучніше написала сама русня в книзі "Прикладное лоховедение".
Рассматривая себя, своё бытие и уровень своих жизненных достижений, лох расставляет акценты - что в жизни играет первостепенную роль, что просто важно, а что менее важно или неважно вовсе. И у каждого-то лоха главным оказывается то, чем он может хоть немного похвастать; та сфера, в которой у него наблюдаются хоть какие-то положительные показатели, пусть даже и мнимые. По этой причине лохи чрезвычайно любят слово «зато». Данное словечко позволяет лоху задвинуть на задний план те области жизни, в которых его успехи, мягко говоря, скромны, и выдвинуть на передний план что-то более приглядное, противопоставляя его первому.

Не маючи нічого видатного, російський лох каже "А зато у нас армія вторая в міре! А вообще на самом дєлє она пєрвая, потому что у амеріканцев только дєнєг много, воєвать оні нє умеют і боятся. Ето же ми Гітлєра і Наполєона одолелі, а оні только из Афганістана і Вьєтнама убєгалі, во!", отже знаходить втіху в тому, що є представником "велікой націі", громадянином "могущєствєнной Россіі, которую нікто нікогда нє ставіл на колєні". Тобто "причащається" до можливостей і статусу росії. Це вигідно: зусиль не докладав, але відчуваєш себе "вєлікім". І відтоді будь-який напад на росію сприймається лохом як напад особисто на нього. А далі вмикається механізм, який дуже гарно описав автор книги. Твердолобість і агресія росіян є результатами його роботи. Там же і пояснено, чому ви ніколи їх не переконаєте.

Є одна з головних відмінностей між радянським любителем СРСР і пострадянським, яку рідко беруть до уваги, але саме вона робить ******* росію небезпечнішу за СРСР. Якщо совєцькі люди були обмежені "залізною завісою" і під постійним величезним тиском пропаганди, то ******* "расєянє", маючи свободу пересування і вільний доступ до інформації, добровільно обрали віру в брехню. Їх неможливо звільнити, як тих гномів з "Останньої битви" Клайва Стейплза Льюїса: їм добре у своїй внутрішній в'язниці.

Галич: "А мы - не просто рабы, которые страдают от тягот, мы - профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством..."
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01.01.2025 16:16 Відповісти
К чему столько слов вместо одного выстрела в голову, отче? ( и да, ярик, я не забыл что ты супер спец в боевых действиях)
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01.01.2025 17:04 Відповісти
"Гусаченко"... Я думав - ми один одного "зрозуміли". Я живу по принципу - "Я тебе не бачу...". Не помітив? Чи сьогодні "неправильно похмелився"?
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01.01.2025 17:42 Відповісти
"Холодный", ты хоть чуть-чуть понимаешь, что ты прячешься за своим ником? Ссцыкло и есть ссыкло. Я уже писал что ты реальное ЧМО.
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01.01.2025 18:12 Відповісти
У тебе проблеми? Поскаржся у "Лігу сексуальних реформ"...
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01.01.2025 18:16 Відповісти
А зачем? На тебя жаловаться? Ты себе не много приписал, придурок?
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01.01.2025 18:21 Відповісти
Ну так чого ж ти "лайном плюєшся"? Я тебе "в упор не бачу"!.. І не звертаю на тебе уваги... Так чого ж ти "з штанів вискакуєш"? Твій рівень - "НУЛЬ"... Хочеш "побороться"? Так не "лайном плюваться" треба - а писать дійсно розумні коментарі... Але ти на це не здатен... От і "сереш на килимок під дверима"... У кацапів, для тебе, є непогане визначення: "мелкий пакостник"...
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01.01.2025 18:31 Відповісти
Тебе много чести будет. Ты никто и звать тебя никак. Закройся и все.
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01.01.2025 19:23 Відповісти
................
Сергей Гусаченко fb2284c8

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 16.03.2022

Яр Холодний

Мене читають: 110

Я читаю: 10

Реєстрація: 11.02.2018
Тебе не "пре" від самовпевненості? ....
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01.01.2025 20:46 Відповісти
ніхто з цих істот навіть думати не вміє.
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01.01.2025 15:56 Відповісти
откуда у свинособак способность думать?
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01.01.2025 16:03 Відповісти
..походу, мало вас, кацапдрів, дохне, якщо й ДОСІ не ставите самі собі головні питання..
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01.01.2025 16:15 Відповісти
"... он попиз..л и пиз..ц нах.й". "Великий и могучий" свинособачий язык.
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01.01.2025 16:26 Відповісти
- Какой язык самый древний?
- Конечно, русский!
- Почему?
- А, вот, смотри: Сидели три бабуина на дереве. А вожак лежал под ним. Вот один бабуин и говорит: "Ба-ба-ба..." Второй : "Бу-бу-бу...". Третий: "Бы-бы-бы...". Вожак их послушал и всё сложил: "БАБУ-БЫ...". Вот таки появился русский язык..."
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01.01.2025 17:56 Відповісти
До пекла, потвори! Скоро вами навіть накабздон гидуватиме.
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01.01.2025 16:46 Відповісти
Перекладаю, кожне їхне "нах.й" це значить "до кабзона".
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01.01.2025 17:27 Відповісти
туда вам и дорога,в ад,кацапня ******!
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01.01.2025 18:18 Відповісти
Рєпа,сопля,чукотка😅
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01.01.2025 18:22 Відповісти
Великий рузький языка! 👍👺
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01.01.2025 23:14 Відповісти
 
 