Російський солдат про ситуацію у своєму підрозділі: "Нашого взводу майже не залишилось, всі 200". ВIДЕО
Військовослужбовець армії РФ розповів про ситуацію у своєму підрозділі. За його словами, втрати у взводі досягли критичного рівня — більшість російських солдатів - "200".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Новеньких присилають, але вони довго не затримуються, майже всі 200", - зізнався окупант. Через постійні бойові дії поранених і ліквідованих росіян часто не вдається евакуювати.
Топ коментарі
+14 Псамметих II
показати весь коментар01.01.2025 15:46
+13 vadik kut
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+9 Pavlo Z
показати весь коментар01.01.2025 15:39
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Рассматривая себя, своё бытие и уровень своих жизненных достижений, лох расставляет акценты - что в жизни играет первостепенную роль, что просто важно, а что менее важно или неважно вовсе. И у каждого-то лоха главным оказывается то, чем он может хоть немного похвастать; та сфера, в которой у него наблюдаются хоть какие-то положительные показатели, пусть даже и мнимые. По этой причине лохи чрезвычайно любят слово «зато». Данное словечко позволяет лоху задвинуть на задний план те области жизни, в которых его успехи, мягко говоря, скромны, и выдвинуть на передний план что-то более приглядное, противопоставляя его первому.
Не маючи нічого видатного, російський лох каже "А зато у нас армія вторая в міре! А вообще на самом дєлє она пєрвая, потому что у амеріканцев только дєнєг много, воєвать оні нє умеют і боятся. Ето же ми Гітлєра і Наполєона одолелі, а оні только из Афганістана і Вьєтнама убєгалі, во!", отже знаходить втіху в тому, що є представником "велікой націі", громадянином "могущєствєнной Россіі, которую нікто нікогда нє ставіл на колєні". Тобто "причащається" до можливостей і статусу росії. Це вигідно: зусиль не докладав, але відчуваєш себе "вєлікім". І відтоді будь-який напад на росію сприймається лохом як напад особисто на нього. А далі вмикається механізм, який дуже гарно описав автор книги. Твердолобість і агресія росіян є результатами його роботи. Там же і пояснено, чому ви ніколи їх не переконаєте.
Є одна з головних відмінностей між радянським любителем СРСР і пострадянським, яку рідко беруть до уваги, але саме вона робить ******* росію небезпечнішу за СРСР. Якщо совєцькі люди були обмежені "залізною завісою" і під постійним величезним тиском пропаганди, то ******* "расєянє", маючи свободу пересування і вільний доступ до інформації, добровільно обрали віру в брехню. Їх неможливо звільнити, як тих гномів з "Останньої битви" Клайва Стейплза Льюїса: їм добре у своїй внутрішній в'язниці.
Галич: "А мы - не просто рабы, которые страдают от тягот, мы - профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством..."
Сергей Гусаченко fb2284c8
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Яр Холодний
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Тебе не "пре" від самовпевненості? ....
- Конечно, русский!
- Почему?
- А, вот, смотри: Сидели три бабуина на дереве. А вожак лежал под ним. Вот один бабуин и говорит: "Ба-ба-ба..." Второй : "Бу-бу-бу...". Третий: "Бы-бы-бы...". Вожак их послушал и всё сложил: "БАБУ-БЫ...". Вот таки появился русский язык..."