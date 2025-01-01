Російський солдат про ситуацію у своєму підрозділі: "Нашого взводу майже не залишилось, всі 200". ВIДЕО

Військовослужбовець армії РФ розповів про ситуацію у своєму підрозділі. За його словами, втрати у взводі досягли критичного рівня — більшість російських солдатів - "200".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Новеньких присилають, але вони довго не затримуються, майже всі 200", - зізнався окупант. Через постійні бойові дії поранених і ліквідованих росіян часто не вдається евакуювати.

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