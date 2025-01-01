Українські морпіхи зупинили ворожий наступ і знищили три одиниці броньованої техніки росіян. ВIДЕО

Один з невдалих штурмів російських військ на позиції морпіхів-чорноморців обернувся для ворога втратою цілого відділення піхоти та трьох одиниць броньованої техніки. Мінні загородження та FPV-дрони не залишили росіянам жодного шансу. І особовий склад ворога, і його техніка були зупинені і знищені бійцями 37-ої окремої бригади морської піхоти.

Як оборонці протистояли окупантам показали у телеграм-каналі Військово-Морські Сили ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти не встигли зробити й жодного пострілу, як вже були відправлені на зустріч із їхніми попередниками у пеклі", – зауважили наші захисники.

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