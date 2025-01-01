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Українські морпіхи зупинили ворожий наступ і знищили три одиниці броньованої техніки росіян. ВIДЕО

Один з невдалих штурмів російських військ на позиції морпіхів-чорноморців обернувся для ворога втратою цілого відділення піхоти та трьох одиниць броньованої техніки. Мінні загородження та FPV-дрони не залишили росіянам жодного шансу. І особовий склад ворога, і його техніка були зупинені і знищені бійцями 37-ої окремої бригади морської піхоти.

Як оборонці протистояли окупантам показали у телеграм-каналі Військово-Морські Сили ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти не встигли зробити й жодного пострілу, як вже були відправлені на зустріч із їхніми попередниками у пеклі", – зауважили наші захисники.

Також дивіться: Сили оборони знищили танк, 4 БМП-2, склади БК, міномет та автівку окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

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01.01.2025 14:46 Відповісти
Щира подяка і респект нашим захисникам 👍🏼🙏🏼❤️
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01.01.2025 14:57 Відповісти
У мене знову і знову постають питання: " а куди б дійшли кацапи, якби одне хрипласте і брехливе не дало наказ на зняття мін з мінних полів Чонгарського та Маріупольського напрямку, та не відвела підрозділи артилерії та реактивної артилерії з тих позицій"?Думаю, навіть впевнений, що Запорізька АЕС, найбільша в Європі генерірувала електроенергію в Україну і не так часто вимикалося світло і не била кацапня КАБами по місту Запоріжжю. Впевнений, що і Новокаховська ГЕС стояла би собі і спокійно працювала.
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01.01.2025 16:16 Відповісти
 
 