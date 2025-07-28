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Новости Пророссийские агитаторы
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YouTube заблокировал в Украине пророссийские каналы журналистки Латыниной и экс-нардепа Балашова

Платформа YouTube заблокировала на территории Украины каналы лиц, находящихся под санкциями СНБО, в частности "подружки" Алексея Арестовича российской журналистки Юлии Латыниной.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), информирует Цензор.НЕТ.

В частности, YouTube заблокировал на территории Украины еще три канала, которые распространяли созвучные российской пропаганде нарративы.

В частности, заблокирован канал российской журналистки Юлии Латыниной и два канала бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины и против которого в Украине возбуждено уголовное производство.

Против этих лиц введены санкции СНБО, введенные в действие указом Президента Украины от 20 июля 2025 года, напомнили в ЦПД.

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YouTube заблокировал пророссийские каналы Латининой и Балашова

Автор: 

YouTube (111) пропаганда (3714) Балашов Геннадий (13) Центр противодействия дезинформации (140)


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Топ комментарии
+13
Проблема не в латиніній, а в тих, хто її дивиться. В нормальної людини на таке має бути стійкий блювотний рефлекс.
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28.07.2025 18:56 Ответить
+6
Ми думали взагалі закрили канали. Як це тільки в Україні? Це напівміра і спонукання злочинців до більшої активності.
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28.07.2025 18:56 Ответить
+5
Не смішіть і не позорьтесь такими новинами, такі " блокіровки" обходяться просто зміною країни в налаштуваннях ютубу.
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28.07.2025 19:00 Ответить
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Ой, харошіх узкіх по хлєбалу настукали! З ким же тепер "правду про родствєнний народ" всілякі радники Єрмака в ефірі ганяти будуть?
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28.07.2025 18:55 Ответить
Ми думали взагалі закрили канали. Як це тільки в Україні? Це напівміра і спонукання злочинців до більшої активності.
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28.07.2025 18:56 Ответить
Саме так. Цензура є злочином, тому це блокування спонукає злочинців до подальшого впровадження цензури.
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28.07.2025 21:33 Ответить
Проблема не в латиніній, а в тих, хто її дивиться. В нормальної людини на таке має бути стійкий блювотний рефлекс.
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28.07.2025 18:56 Ответить
Проблема не в латиніній і не в тих, хто її дивиться. А в тих, хто не цінує свободу та вважає що від цензури може бути користь.
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28.07.2025 21:35 Ответить
Не смішіть і не позорьтесь такими новинами, такі " блокіровки" обходяться просто зміною країни в налаштуваннях ютубу.
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28.07.2025 19:00 Ответить
Брєд,хто дивився і буде дивитися з ВПН
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28.07.2025 19:05 Ответить
Латиніна - майстер зі швидкісного перевзування, хоча це не допомогло...
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28.07.2025 19:06 Ответить
Якась маячня. Перевірив - берез стандартний безкоштовний ВПН чудово відкривається...
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28.07.2025 19:12 Ответить
а чому лише на території України, чому взагалі не по всьому світу, хто зможе пояснити?
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28.07.2025 19:12 Ответить
Тому, що в Україні є цензура, а взагалі по всьому світу нема
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28.07.2025 21:30 Ответить
Балашова за що ? Взагалі багато років про нього не чув
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28.07.2025 19:19 Ответить
Послухай цього уйобка! Він вже давно перевзувся як абдристович, латиніна, луганський... Та краще не слухати а послати нах!
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28.07.2025 19:25 Ответить
Давно не слухав ... а тепер і точно не буду ...))
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28.07.2025 19:46 Ответить
Ну і шо Балашов такого казав? Хоча-б один приклад! Зеля просто боїться Балашова. Доречі, накладання санкцій на громадянина - це злочин сам по собі. Узурпація повноважень судової влади.
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28.07.2025 21:44 Ответить
Жаль! Е ее там уже больше года херососю, а теперь у нее останутся только русня и ботва... Отзывов в ее поддержку еа порядок меньше, чем плюющих ей в харю! Не понимаю, зачем Белковский об нее пачкается?
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28.07.2025 19:24 Ответить
Там Рашка(ФСБ) багатьом блогерам мільйонникам пропонує такі умови від яких "тяжко відмовитись".
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28.07.2025 19:38 Ответить
Латынина типичный представитель вшивой либеральной российской интеллигенции.
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28.07.2025 19:48 Ответить
Ну как заблокировали) скорее частично отключили для украинского региона. Там и ВПН не нужен. В остальном все работает.
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28.07.2025 20:07 Ответить
Блокировка это немного другое.
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28.07.2025 20:08 Ответить
 
 