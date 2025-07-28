YouTube заблокировал в Украине пророссийские каналы журналистки Латыниной и экс-нардепа Балашова

Платформа YouTube заблокировала на территории Украины каналы лиц, находящихся под санкциями СНБО, в частности "подружки" Алексея Арестовича российской журналистки Юлии Латыниной.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), информирует Цензор.НЕТ.

В частности, YouTube заблокировал на территории Украины еще три канала, которые распространяли созвучные российской пропаганде нарративы.

В частности, заблокирован канал российской журналистки Юлии Латыниной и два канала бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины и против которого в Украине возбуждено уголовное производство.

Против этих лиц введены санкции СНБО, введенные в действие указом Президента Украины от 20 июля 2025 года, напомнили в ЦПД.

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