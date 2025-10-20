Криптоблогер Ганич застрелился в салоне Lamborghini: полиция Киева подтвердила версию самоубийства
Правоохранители продолжают расследование по делу гибели 32-летнего предпринимателя и блогера Константина (Кудо) Ганича, тело которого с огнестрельным ранением в голову было обнаружено утром 11 октября 2025 года в салоне его автомобиля в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Во время проведенных следственных действий, анализа с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина совершил самоубийство.
Что установило следствие?
По данным следствия, накануне он сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение.
В частности, ночью накануне он припарковался возле одного из многоэтажных домов, и произвел выстрел в голову из зарегистрированного оружия.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Досудебное расследование продолжается.
Правоохранители не раскрывают имени мужчины, но по данным СМИ, речь идет об известном криптопредпринимателе Константине Ганиче.
В его Telegram-канале утром также написали, что он ушел из жизни. Константин Ганич - соучредитель и CEO трейдинг-академии Cryptology Key.
