Криптоблогер Ганич застрелился в салоне Lamborghini: полиция Киева подтвердила версию самоубийства

Правоохранители продолжают расследование по делу гибели 32-летнего предпринимателя и блогера Константина (Кудо) Ганича, тело которого с огнестрельным ранением в голову было обнаружено утром 11 октября 2025 года в салоне его автомобиля в Оболонском районе столицы.

Во время проведенных следственных действий, анализа с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина совершил самоубийство.

Что установило следствие?

По данным следствия, накануне он сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение.

В частности, ночью накануне он припарковался возле одного из многоэтажных домов, и произвел выстрел в голову из зарегистрированного оружия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители не раскрывают имени мужчины, но по данным СМИ, речь идет об известном криптопредпринимателе Константине Ганиче.

В его Telegram-канале утром также написали, что он ушел из жизни. Константин Ганич - соучредитель и CEO трейдинг-академии Cryptology Key.

