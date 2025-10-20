РУС
Криптоблогер Ганич застрелился в салоне Lamborghini: полиция Киева подтвердила версию самоубийства

Константин Ганич — полиция Киева подтвердила версию о самоубийстве

Правоохранители продолжают расследование по делу гибели 32-летнего предпринимателя и блогера Константина (Кудо) Ганича, тело которого с огнестрельным ранением в голову было обнаружено утром 11 октября 2025 года в салоне его автомобиля в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Во время проведенных следственных действий, анализа с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина совершил самоубийство.

Что установило следствие?

По данным следствия, накануне он сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение.

В частности, ночью накануне он припарковался возле одного из многоэтажных домов, и произвел выстрел в голову из зарегистрированного оружия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители не раскрывают имени мужчины, но по данным СМИ, речь идет об известном криптопредпринимателе Константине Ганиче.

В его Telegram-канале утром также написали, что он ушел из жизни. Константин Ганич - соучредитель и CEO трейдинг-академии Cryptology Key.

20.10.2025 18:44 Ответить
+6
А продаж Lamborghini не могла частково виришити фінансову проблему? Дуже дивно.
20.10.2025 18:35 Ответить
+6
Якщо просрати гроші дуже впливових людей - то і застрелитись допоможуть якщо що.
20.10.2025 18:43 Ответить
А продаж Lamborghini не могла частково виришити фінансову проблему? Дуже дивно.
20.10.2025 18:35 Ответить
кому?
дурних нема!
20.10.2025 18:42 Ответить
20.10.2025 18:44 Ответить
Може вона під заставою була, або в аренді, або.. Багато варіантів ще є.
20.10.2025 18:47 Ответить
Ахаха, не коштує мільйони $, не смішіть. Нова коштує від 270 до 480к$
20.10.2025 18:55 Ответить
та я ******* "не"! саме це і мав на увазі, що вона не коштує мільйони $, а багато інформації що він встряв саме на мільйони $!
20.10.2025 19:03 Ответить
Звісно, що він встряв на великі кошти, якщо з плечем торгував і в моменті не побачив ті коливання бітка.
20.10.2025 19:13 Ответить
там таки борги що треба автосалон таких на борги, а может і не один
20.10.2025 18:54 Ответить
У подібних випадках важлива не тільки сума боргу, а і особи кредиторів...
20.10.2025 19:38 Ответить
у звичайних людей мульонів баксов не буває
20.10.2025 19:50 Ответить
не могла, від слова зовсім, вона не коштує мільйони $$$
20.10.2025 19:05 Ответить
Скільки ж таких блохерів-«інвалідів», ховаються від ТЦК, як зеленський у 2014-15 роках, щоб тільки не Захищати України, на свох Lamborghini!?!?
20.10.2025 19:18 Ответить
Ламба не коштує $50 лімонів які він заборгував
20.10.2025 19:31 Ответить
Версія влаштовує всіх.... ПРИЙНЯТО! ЗАТВЕРДЖЕНО!
20.10.2025 18:37 Ответить
Нахіба з такими нервами грати на криптобіржі? Оно, кріпта пішла рости в гору, а трейдер здох.
20.10.2025 18:37 Ответить
раніше писали - там була якась група і його подільники його "кинули", наче
20.10.2025 18:40 Ответить
Можливо і абрахамія, якого там листа написав у ВРУ, ну не так, як треба!?!?
20.10.2025 19:33 Ответить
" ... він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї".
Джерело: https://censor.net/ua/n3580694

у салоні Lamborghini можна застрелитися з мисливської рушниці ??
20.10.2025 18:39 Ответить
зіграв у рускую рулєтку.
мисливською рушницею.
20.10.2025 18:44 Ответить
ти взагалі бачив Lamborghini Urus? довжина 5112 мм, ширина 2016 мм, висота 1638 мм! і чому з рушниці? він стрельнувся з нагородного пістолета...
20.10.2025 18:56 Ответить
висота 1638 мм !!! Ви той салон бачили ?

Крім того, Ви не уловив сарказм.

Яка на... у криптоблогера нагородна зброя ??
20.10.2025 19:08 Ответить
Одно время у среднеахзиатских стран СНГ и Казахстана был такой бизнес. Награждать именным оружием очень богатых иностранных граждан. Россиян и украинцев. В Украине получить разрешение на боевое оружие было не просто, а наградное из Туркмении регистрировали за вами.
Но потом власть у нас изменилась, пришли Луценко и Аваков. Деньги стали оставаться в семье, а награждать оружием стали их всех.
20.10.2025 19:42 Ответить
Хоть сдох с лайком)
20.10.2025 18:41 Ответить
Машинку жалко... Мізками заляпав.
20.10.2025 18:42 Ответить
Не "мізками" ....
Там цього не було якщо результат - кладовище!
20.10.2025 18:46 Ответить
То я - чемно написав...
20.10.2025 18:50 Ответить
Якщо просрати гроші дуже впливових людей - то і застрелитись допоможуть якщо що.
20.10.2025 18:43 Ответить
впливовим людям потрібні гроші, а не череп без мізків.
20.10.2025 18:45 Ответить
Не обовьязково…, якiсь « дуже впливовий» бере на себе операцiю « прикриття», та i усе…, як у Жванецкого - утонув там хтось у порту…, шукали…, вулицю його им'ям назвали…, заре вiн офiциантом , у Лондонi…. Гроши пополам та i алеес оллрайт…
20.10.2025 19:37 Ответить
звідки у нього пістолет? явно ж не рушницею в ламборгіні застрелився.
20.10.2025 18:48 Ответить
колян каклєта дав поносити.
20.10.2025 18:52 Ответить
зброя офіційно на нього зареєстрована. мабуть нагородили пістолетом. цікаво за що?
20.10.2025 18:53 Ответить
Мабуть у Херсоні, розмінував міст якийсь??
20.10.2025 19:34 Ответить
Кажуть злі язики - Кирило Буданов особист о нагородив .Мабуть за заслуги перед атєчєством
20.10.2025 19:44 Ответить
А ви ще питаєте, чому ми, військовослужбовці, вас зневажаємо. Таких як це чучело в ламборгіні. Чи таких, що в Тисі топляться.
Шо ж ви за істотки такі?
20.10.2025 18:56 Ответить
Хотів би уточнити список всіх осіб ,яки ви зневажаєте і чи входять туди наступні особи ?

Кирило Буданов ,який особисто вручив ,цьому криптоблохєру наградний пістолет , з якого він застрелився ?

Працівників ГУР ,які дали 10 мільйонів баксів ( з зекономлених зарплат звісно )

Лазарєву С,Г . начальнику одного з відділів СБУ , що дав 4, 5 мільйонів баксів

а також інших чиновників , прокурорів та сбушників ,що як кажуть злі язики вклалися сумами поменьше ...

А також почути як корелюється відповідальність між платником податків ,який не давав присягу та силовиком ,який живе на кошти платника податків ,мародерить і зловживає службовим становищем під час війни...
20.10.2025 19:10 Ответить
Йой як же тепер той СБУшник ( що злі язики пліткували) поверне свої мільйони баксів? Переймаюся за чоловіка - все життя зарплату свою , дружини , пенсію тестя та тещі мабуть відкладав - і тут отак...
20.10.2025 18:59 Ответить
Малиною наторгує
20.10.2025 19:11 Ответить
В зеленій "малінє" - всі смотрящі розставлені -і вільних місць вже немає....
20.10.2025 19:23 Ответить
Так не Зе цю систему придумав, попереднички постаралися
20.10.2025 19:31 Ответить
Глупство
20.10.2025 19:01 Ответить
Та таке скрутне становище шо їздив на Lamborghini
20.10.2025 19:05 Ответить
Там уся група аферисти - вивели гроші, купили автівки і втікли.
Писали, що він майже самий "порядний" виявився. Чи тормознув, чи крипто-ідеаліст.
20.10.2025 19:12 Ответить
Просто мабуть іншого виходу не було. Зрозумів шо або він сам це зробить нажершись якогось лайна шо побарабану було, або це зроблять інші тільки ще й познущаються.
20.10.2025 19:40 Ответить
Багаті також плачуть
20.10.2025 19:12 Ответить
Хопер - инвест помните? Донецкие менты вложили огромные (по тем меркам) суммы в эту пирамиду. Все знали что это пирамида, но была договоренность с руководителем регионального центра что он даст сигнал когда нужно изымать деньги.
Фигушки головной офис бортонул всю региональную шушеру.
Ментам досталась офисная мебель и оргтехника на копейки. Я не знаю окончания этой истории
20.10.2025 19:53 Ответить
Из прощального письма - " Фсё, ******** я крипту считать, пошли фсе нах."
20.10.2025 19:05 Ответить
Абсолютно начхати.
20.10.2025 19:06 Ответить
Кокоса перенюхал...
20.10.2025 19:15 Ответить
Воно ще й Ганіч. Туди йому й дорога.
20.10.2025 19:28 Ответить
 
 