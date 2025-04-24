Обворовывали банковские счета и криптокошельки граждан ЕС и США: разоблачена международная хакерская группа, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и при поддержке чешских правоохранителей провела масштабную спецоперацию по разоблачению международной хакерской группировки.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе следственных действий удалось идентифицировать и задержать двух организаторов и ключевых участников группы, которые действовали на территории Украины и Европейского Союза.
По данным следствия, злоумышленники разработали вредоносное программное обеспечение (ВПО) и рассылали его через фишинговые электронные письма. После заражения компьютеров жертв, хакеры получали доступ к персональным данным, банковским счетам и криптокошелькам граждан ЕС и США, с которых похищали средства.
Кроме того, фигуранты продавали созданное ПО на специализированных форумах, в том числе хакерским группам, связанным с российскими спецслужбами.
Во время обысков на территории Украины и ЕС изъята компьютерная техника, мобильные устройства, криптокошельки и другие носители информации с доказательствами противоправной деятельности.
Задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 361-1 УК Украины. Расследование продолжается, устанавливаются все участники преступной группировки. Злоумышленникам грозит реальное лишение свободы.
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