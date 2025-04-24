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За 150 000 грн переправляли мужчин за границу: на Ривненщине разоблачена схема, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила на Ривненщине группу лиц, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы страны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Ровенщине разоблачили схему переправки уклонистов через границу

По данным следствия, жители региона искали потенциальных "уклонистов" среди знакомых, предлагая им выезд за 150 тысяч гривен.

Участники схемы четко распределили роли: один занимался поиском клиентов, другие отвечали за трансфер, сопровождение и обход контрольно-пропускных пунктов. Во избежание внимания пограничников, клиентам выдавали подробные инструкции по действиям во время поездки.

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На Ровенщине разоблачили схему переправки уклонистов через границу

СБУ задержала одного из фигурантов "на горячем" во время получения 300 тысяч гривен от двух уклонистов. Им оказался 31-летний житель области, который должен был транспортировать их к границе на собственном авто.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех причастных.

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Автор: 

СБУ (19905) уклонисты (837) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+7
Інші переправляли за бакси, а ці - за гривні. Тому шо патріоти!
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24.04.2025 12:58
+3
на Рівненщині кордон один - з Білоруссю, то виходить втікали до лукашенка?
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24.04.2025 13:05
+1
Великодні знижки
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24.04.2025 13:00
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Інші переправляли за бакси, а ці - за гривні. Тому шо патріоти!
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24.04.2025 12:58 Ответить
Великодні знижки
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24.04.2025 13:00 Ответить
на Рівненщині кордон один - з Білоруссю, то виходить втікали до лукашенка?
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24.04.2025 13:05 Ответить
Білоруський кордон найменш захищений і контрольований якщо порівнювати з іншими місцевостями - там болота і непролазні хащі. На кордоні з ЄС українські погранці виставили ************ обладнання відеокамери, фотозасідки, датчики руху, закупили сотні вівчарок і квадроциклів, збільшили власний особовий штат на десяток тисяч людей - там хрен зараз пройдеш. Тікати з нашої демократичної України у Білорусь така собі затея - немає гарантій що "бацька" не відправить тебе на нари за "шпигунську діяльність" чи взагалі не передасть до рашки, хоча це й малоймовірно ........
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24.04.2025 14:22 Ответить
до кого хотіли до того вікали! їхнє право. і не тобі вказувати. ухилянт. і судити тих. хто має право жити і бути наскільки моджливо - здоровим!
тебе. і таких як ти - бачу не гребе. що з країни зробитли тоталіарну країну та диктатуру. з дискримінованими мужчинами!
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24.04.2025 14:49 Ответить
а чому ухилянт? в тебе є інформація що я ухилянт? а ти мабудь з окопа написав?
тебе "гребе" - то йди щось міняй
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24.04.2025 14:55 Ответить
Ціни до низу пішли
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24.04.2025 13:05 Ответить
А почему перевозчиков ухилянтов не судят за измену родине по законам военного времени? Или СБУ стрижёт их на бабло и они сидят на греве недолго?
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24.04.2025 13:08 Ответить
ухилянт це ТИ! а мужчини дискриміновані і не хочуть жити в цій трагедії сексистській! мають право!
а на наих бандити гроші "заробляють"!
"изменщик родіни" - це ти і такі як ти . своковий кацап проклятий, зі своїми жалюнегідними маніпуляціями!
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24.04.2025 14:48 Ответить
Якби мужчини були мужчинами, а не чмошниками цього би не було. Вкурвила тебе правда, а ухилянт зрадник чмошник? Чи товарищ майор дал премію за пост?
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24.04.2025 15:21 Ответить
так чмошники то і є ті, які йдуть вмирати та калічитись за звізду, за партію, за зелю!! барани на заріз, а не мужчини! бо з самооцінкою все погано! тілкь и опіщене буде самостверджуватися хероїзмом!
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24.04.2025 20:21 Ответить
Били в не чмошниками, прийшли би за тикими як зеля, як ти та погнали би вас на м'ясо. Але ж ні. Терпять таких антисексистів ПДРС та ЛГБТ.
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24.04.2025 20:34 Ответить
ти свої мамі, дружині, дочці скажи, шо вони не жінки, а чмошниці! Бо якби жінки були жінками, а не чмошницями - цього би не було. Вкурвила тебе правда, а ухилянт зрадник чмошник, самосексист опущений, без честі та достоїнства, самосвердженець на підтанцовці у жалюгідних маніпуляцій!. ? Чи товарищ майор дал премію за пост?
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24.04.2025 20:24 Ответить
Ти хворий. Твоя словесна дрисня не має сенсу.
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24.04.2025 20:32 Ответить
Чому істоти, що гоосували за клоунів в 2019, в 2025 в паниці тікають з країни? Що це таке?
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24.04.2025 13:13 Ответить
А за что воевать? На те же цены в магазинах посмотрите, вот и выезжают.
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24.04.2025 14:14 Ответить
 
 