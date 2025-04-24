За 150 000 грн переправляли мужчин за границу: на Ривненщине разоблачена схема, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила на Ривненщине группу лиц, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы страны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, жители региона искали потенциальных "уклонистов" среди знакомых, предлагая им выезд за 150 тысяч гривен.

Участники схемы четко распределили роли: один занимался поиском клиентов, другие отвечали за трансфер, сопровождение и обход контрольно-пропускных пунктов. Во избежание внимания пограничников, клиентам выдавали подробные инструкции по действиям во время поездки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вымогал $15000 за продление аренды детской спортплощадки: задержан чиновник КГГА, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала одного из фигурантов "на горячем" во время получения 300 тысяч гривен от двух уклонистов. Им оказался 31-летний житель области, который должен был транспортировать их к границе на собственном авто.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех причастных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовили прорыв ДРГ на Сумщине: задержан российский шпион и его пособник, - СБУ. ФОТОрепортаж