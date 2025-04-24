За 150 000 грн переправляли мужчин за границу: на Ривненщине разоблачена схема, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины обнаружила на Ривненщине группу лиц, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы страны.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, жители региона искали потенциальных "уклонистов" среди знакомых, предлагая им выезд за 150 тысяч гривен.
Участники схемы четко распределили роли: один занимался поиском клиентов, другие отвечали за трансфер, сопровождение и обход контрольно-пропускных пунктов. Во избежание внимания пограничников, клиентам выдавали подробные инструкции по действиям во время поездки.
СБУ задержала одного из фигурантов "на горячем" во время получения 300 тысяч гривен от двух уклонистов. Им оказался 31-летний житель области, который должен был транспортировать их к границе на собственном авто.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех причастных.
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тебе. і таких як ти - бачу не гребе. що з країни зробитли тоталіарну країну та диктатуру. з дискримінованими мужчинами!
тебе "гребе" - то йди щось міняй
а на наих бандити гроші "заробляють"!
"изменщик родіни" - це ти і такі як ти . своковий кацап проклятий, зі своїми жалюнегідними маніпуляціями!