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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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За 150 000 грн переправляли чоловіків за кордон: на Рівненщині викрито схему, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила на Рівненщині групу осіб, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі країни. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Рівненщині викрили схему переправлення ухилянтів через кордон

За даними слідства, мешканці регіону шукали потенційних "ухилянтів" серед знайомих, пропонуючи їм виїзд за 150 тисяч гривень.

Учасники схеми чітко розподілили ролі: один займався пошуком клієнтів, інші відповідали за трансфер, супровід і обхід контрольно-пропускних пунктів. Для уникнення уваги прикордонників, клієнтам видавали детальні інструкції щодо дій під час поїздки.

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На Рівненщині викрили схему переправлення ухилянтів через кордон

СБУ затримала одного з фігурантів "на гарячому" під час отримання 300 тисяч гривень від двох ухилянтів. Ним виявився 31-річний житель області, який мав транспортувати їх до кордону власним авто.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних.

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Автор: 

СБУ (12826) ухилянти (907) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+7
Інші переправляли за бакси, а ці - за гривні. Тому шо патріоти!
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24.04.2025 12:58
+3
на Рівненщині кордон один - з Білоруссю, то виходить втікали до лукашенка?
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24.04.2025 13:05
+1
Великодні знижки
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24.04.2025 13:00
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Інші переправляли за бакси, а ці - за гривні. Тому шо патріоти!
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24.04.2025 12:58 Відповісти
Великодні знижки
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24.04.2025 13:00 Відповісти
на Рівненщині кордон один - з Білоруссю, то виходить втікали до лукашенка?
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24.04.2025 13:05 Відповісти
Білоруський кордон найменш захищений і контрольований якщо порівнювати з іншими місцевостями - там болота і непролазні хащі. На кордоні з ЄС українські погранці виставили ************ обладнання відеокамери, фотозасідки, датчики руху, закупили сотні вівчарок і квадроциклів, збільшили власний особовий штат на десяток тисяч людей - там хрен зараз пройдеш. Тікати з нашої демократичної України у Білорусь така собі затея - немає гарантій що "бацька" не відправить тебе на нари за "шпигунську діяльність" чи взагалі не передасть до рашки, хоча це й малоймовірно ........
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24.04.2025 14:22 Відповісти
до кого хотіли до того вікали! їхнє право. і не тобі вказувати. ухилянт. і судити тих. хто має право жити і бути наскільки моджливо - здоровим!
тебе. і таких як ти - бачу не гребе. що з країни зробитли тоталіарну країну та диктатуру. з дискримінованими мужчинами!
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24.04.2025 14:49 Відповісти
а чому ухилянт? в тебе є інформація що я ухилянт? а ти мабудь з окопа написав?
тебе "гребе" - то йди щось міняй
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24.04.2025 14:55 Відповісти
Ціни до низу пішли
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24.04.2025 13:05 Відповісти
А почему перевозчиков ухилянтов не судят за измену родине по законам военного времени? Или СБУ стрижёт их на бабло и они сидят на греве недолго?
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24.04.2025 13:08 Відповісти
ухилянт це ТИ! а мужчини дискриміновані і не хочуть жити в цій трагедії сексистській! мають право!
а на наих бандити гроші "заробляють"!
"изменщик родіни" - це ти і такі як ти . своковий кацап проклятий, зі своїми жалюнегідними маніпуляціями!
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24.04.2025 14:48 Відповісти
Якби мужчини були мужчинами, а не чмошниками цього би не було. Вкурвила тебе правда, а ухилянт зрадник чмошник? Чи товарищ майор дал премію за пост?
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24.04.2025 15:21 Відповісти
так чмошники то і є ті, які йдуть вмирати та калічитись за звізду, за партію, за зелю!! барани на заріз, а не мужчини! бо з самооцінкою все погано! тілкь и опіщене буде самостверджуватися хероїзмом!
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24.04.2025 20:21 Відповісти
Били в не чмошниками, прийшли би за тикими як зеля, як ти та погнали би вас на м'ясо. Але ж ні. Терпять таких антисексистів ПДРС та ЛГБТ.
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24.04.2025 20:34 Відповісти
ти свої мамі, дружині, дочці скажи, шо вони не жінки, а чмошниці! Бо якби жінки були жінками, а не чмошницями - цього би не було. Вкурвила тебе правда, а ухилянт зрадник чмошник, самосексист опущений, без честі та достоїнства, самосвердженець на підтанцовці у жалюгідних маніпуляцій!. ? Чи товарищ майор дал премію за пост?
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24.04.2025 20:24 Відповісти
Ти хворий. Твоя словесна дрисня не має сенсу.
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24.04.2025 20:32 Відповісти
Чому істоти, що гоосували за клоунів в 2019, в 2025 в паниці тікають з країни? Що це таке?
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24.04.2025 13:13 Відповісти
А за что воевать? На те же цены в магазинах посмотрите, вот и выезжают.
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24.04.2025 14:14 Відповісти
 
 