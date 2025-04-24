За 150 000 грн переправляли чоловіків за кордон: на Рівненщині викрито схему, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України виявила на Рівненщині групу осіб, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі країни.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, мешканці регіону шукали потенційних "ухилянтів" серед знайомих, пропонуючи їм виїзд за 150 тисяч гривень.
Учасники схеми чітко розподілили ролі: один займався пошуком клієнтів, інші відповідали за трансфер, супровід і обхід контрольно-пропускних пунктів. Для уникнення уваги прикордонників, клієнтам видавали детальні інструкції щодо дій під час поїздки.
СБУ затримала одного з фігурантів "на гарячому" під час отримання 300 тисяч гривень від двох ухилянтів. Ним виявився 31-річний житель області, який мав транспортувати їх до кордону власним авто.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних.
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тебе. і таких як ти - бачу не гребе. що з країни зробитли тоталіарну країну та диктатуру. з дискримінованими мужчинами!
тебе "гребе" - то йди щось міняй
а на наих бандити гроші "заробляють"!
"изменщик родіни" - це ти і такі як ти . своковий кацап проклятий, зі своїми жалюнегідними маніпуляціями!