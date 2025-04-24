Обкрадали банківські рахунки та криптогаманці громадян ЄС і США: викрито міжнародну хакерську групу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за підтримки чеських правоохоронців провела масштабну спецоперацію з викриття міжнародного хакерського угруповання.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.





У ході слідчих дій вдалося ідентифікувати та затримати двох організаторів і ключових учасників групи, які діяли на території України та Європейського Союзу.

За даними слідства, зловмисники розробили шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ) та розсилали його через фішингові електронні листи. Після зараження комп’ютерів жертв, хакери отримували доступ до персональних даних, банківських рахунків і криптогаманців громадян ЄС та США, з яких викрадали кошти.

Крім того, фігуранти продавали створене ПЗ на спеціалізованих форумах, у тому числі хакерським групам, пов’язаним з російськими спецслужбами.

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Під час обшуків на території України та ЄС вилучено комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, криптогаманці та інші носії інформації з доказами протиправної діяльності.

Затриманим оголошено підозру за ч. 2 ст. 361-1 КК України. Розслідування триває, встановлюються всі учасники злочинного угруповання. Зловмисникам загрожує реальне позбавлення волі.

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