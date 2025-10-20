Криптоблогер Ганіч застрелився у салоні Lamborghini: поліція Києва підтвердила версію самогубства

Правоохоронці продовжують розслідування у справі загибелі 32-річного підприємця та блогера Костянтина (Кудо) Ганіча, тіло якого з вогнепальним пораненням у голову було виявлено вранці 11 жовтня 2025 року в салоні його автомобіля в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Під час проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство.

Що встановило слідство?

За даними слідства, напередодні він повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

Зокрема, уночі напередодні він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Досудове розслідування триває.

Правоохоронці не розкривають імені чоловіка, але за даними ЗМІ, йдеться про відомого криптопідприємця Костянтина Ганіча.

У його Telegram-каналі уранці також написали, що він пішов з життя. Костянтин Ганіч — співзасновник і CEO трейдинг-академії Cryptology Key.

