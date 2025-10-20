Криптоблогер Ганіч застрелився у салоні Lamborghini: поліція Києва підтвердила версію самогубства
Правоохоронці продовжують розслідування у справі загибелі 32-річного підприємця та блогера Костянтина (Кудо) Ганіча, тіло якого з вогнепальним пораненням у голову було виявлено вранці 11 жовтня 2025 року в салоні його автомобіля в Оболонському районі столиці.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Під час проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство.
Що встановило слідство?
За даними слідства, напередодні він повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.
Зокрема, уночі напередодні він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Досудове розслідування триває.
Правоохоронці не розкривають імені чоловіка, але за даними ЗМІ, йдеться про відомого криптопідприємця Костянтина Ганіча.
У його Telegram-каналі уранці також написали, що він пішов з життя. Костянтин Ганіч — співзасновник і CEO трейдинг-академії Cryptology Key.
дурних нема!
ПРИЙНЯТО!ЗАТВЕРДЖЕНО!
Джерело: https://censor.net/ua/n3580694
у салоні Lamborghini можна застрелитися з мисливської рушниці ??
мисливською рушницею.
Крім того, Ви не уловив сарказм.
Яка на... у криптоблогера нагородна зброя ??
Но потом власть у нас изменилась, пришли Луценко и Аваков. Деньги стали оставаться в семье, а награждать оружием стали их всех.
Там цього не було якщо результат - кладовище!
Шо ж ви за істотки такі?
Кирило Буданов ,який особисто вручив ,цьому криптоблохєру наградний пістолет , з якого він застрелився ?
Працівників ГУР ,які дали 10 мільйонів баксів ( з зекономлених зарплат звісно )
Лазарєву С,Г . начальнику одного з відділів СБУ , що дав 4, 5 мільйонів баксів
а також інших чиновників , прокурорів та сбушників ,що як кажуть злі язики вклалися сумами поменьше ...
А також почути як корелюється відповідальність між платником податків ,який не давав присягу та силовиком ,який живе на кошти платника податків ,мародерить і зловживає службовим становищем під час війни...
Писали, що він майже самий "порядний" виявився. Чи тормознув, чи крипто-ідеаліст.
Фигушки головной офис бортонул всю региональную шушеру.
Ментам досталась офисная мебель и оргтехника на копейки. Я не знаю окончания этой истории