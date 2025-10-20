УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9223 відвідувача онлайн
Новини
6 929 65

Криптоблогер Ганіч застрелився у салоні Lamborghini: поліція Києва підтвердила версію самогубства

Костянтин Ганіч - поліція Києва підтвердила версію про самогубство

Правоохоронці продовжують розслідування у справі загибелі 32-річного підприємця та блогера Костянтина (Кудо) Ганіча, тіло якого з вогнепальним пораненням у голову було виявлено вранці 11 жовтня 2025 року в салоні його автомобіля в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Під час проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство.

Що встановило слідство?

За даними слідства, напередодні він повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 13-річна дівчинка скоїла самогубство через знущання вітчима: на Київщині затримано чоловіка, - ОГП

Зокрема, уночі напередодні він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Досудове розслідування триває.

Читайте також: Авто вибухнуло в Голосіївському районі Києва: на місці працюють поліція та СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці не розкривають імені чоловіка, але за даними ЗМІ, йдеться про відомого криптопідприємця Костянтина Ганіча.

У його Telegram-каналі уранці також написали, що він пішов з життя. Костянтин Ганіч — співзасновник і CEO трейдинг-академії Cryptology Key.

Також читайте: Поліціянт застрелився із табельної зброї у Кривому Розі: триває розслідування, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Київ (20313) Нацполіція (15587) самогубство (668) блогер (187) криптовалюта (770)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А продаж Lamborghini не могла частково виришити фінансову проблему? Дуже дивно.
показати весь коментар
20.10.2025 18:35 Відповісти
+11
показати весь коментар
20.10.2025 18:44 Відповісти
+11
Хотів би уточнити список всіх осіб ,яки ви зневажаєте і чи входять туди наступні особи ?

Кирило Буданов ,який особисто вручив ,цьому криптоблохєру наградний пістолет , з якого він застрелився ?

Працівників ГУР ,які дали 10 мільйонів баксів ( з зекономлених зарплат звісно )

Лазарєву С,Г . начальнику одного з відділів СБУ , що дав 4, 5 мільйонів баксів

а також інших чиновників , прокурорів та сбушників ,що як кажуть злі язики вклалися сумами поменьше ...

А також почути як корелюється відповідальність між платником податків ,який не давав присягу та силовиком ,який живе на кошти платника податків ,мародерить і зловживає службовим становищем під час війни...
показати весь коментар
20.10.2025 19:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А продаж Lamborghini не могла частково виришити фінансову проблему? Дуже дивно.
показати весь коментар
20.10.2025 18:35 Відповісти
кому?
дурних нема!
показати весь коментар
20.10.2025 18:42 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 18:44 Відповісти
Може вона під заставою була, або в аренді, або.. Багато варіантів ще є.
показати весь коментар
20.10.2025 18:47 Відповісти
Ахаха, не коштує мільйони $, не смішіть. Нова коштує від 270 до 480к$
показати весь коментар
20.10.2025 18:55 Відповісти
та я ******* "не"! саме це і мав на увазі, що вона не коштує мільйони $, а багато інформації що він встряв саме на мільйони $!
показати весь коментар
20.10.2025 19:03 Відповісти
Звісно, що він встряв на великі кошти, якщо з плечем торгував і в моменті не побачив ті коливання бітка.
показати весь коментар
20.10.2025 19:13 Відповісти
там таки борги що треба автосалон таких на борги, а может і не один
показати весь коментар
20.10.2025 18:54 Відповісти
У подібних випадках важлива не тільки сума боргу, а і особи кредиторів...
показати весь коментар
20.10.2025 19:38 Відповісти
у звичайних людей мульонів баксов не буває
показати весь коментар
20.10.2025 19:50 Відповісти
"Наши люді в булочною на "Ламборджині" не єздят!"
показати весь коментар
20.10.2025 19:58 Відповісти
не могла, від слова зовсім, вона не коштує мільйони $$$
показати весь коментар
20.10.2025 19:05 Відповісти
Скільки ж таких блохерів-«інвалідів», ховаються від ТЦК, як зеленський у 2014-15 роках, щоб тільки не Захищати України, на свох Lamborghini!?!?
показати весь коментар
20.10.2025 19:18 Відповісти
Ламба не коштує $50 лімонів які він заборгував
показати весь коментар
20.10.2025 19:31 Відповісти
А ті "$50 лімонів" коштують справжніх $50 лімонів? 😂
показати весь коментар
20.10.2025 21:48 Відповісти
При десятках мільйонів доларів боргу - продаж ламборжині - то місяць відсотк оплатити ....
показати весь коментар
20.10.2025 21:02 Відповісти
То він був дурник шо зробив таки борги?
показати весь коментар
20.10.2025 21:15 Відповісти
Він набрав в наших сбушників,прокурорів ,гурівців та чиновників мільйони баксів ,щоб заробляти їм і собі на криптовалютах ... . Але українських злодіїв взули закордонні шахраї ....
показати весь коментар
20.10.2025 21:33 Відповісти
Версія влаштовує всіх.... ПРИЙНЯТО! ЗАТВЕРДЖЕНО!
показати весь коментар
20.10.2025 18:37 Відповісти
Нахіба з такими нервами грати на криптобіржі? Оно, кріпта пішла рости в гору, а трейдер здох.
показати весь коментар
20.10.2025 18:37 Відповісти
раніше писали - там була якась група і його подільники його "кинули", наче
показати весь коментар
20.10.2025 18:40 Відповісти
Можливо і абрахамія, якого там листа написав у ВРУ, ну не так, як треба!?!?
показати весь коментар
20.10.2025 19:33 Відповісти
" ... він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї".
Джерело: https://censor.net/ua/n3580694

у салоні Lamborghini можна застрелитися з мисливської рушниці ??
показати весь коментар
20.10.2025 18:39 Відповісти
зіграв у рускую рулєтку.
мисливською рушницею.
показати весь коментар
20.10.2025 18:44 Відповісти
ти взагалі бачив Lamborghini Urus? довжина 5112 мм, ширина 2016 мм, висота 1638 мм! і чому з рушниці? він стрельнувся з нагородного пістолета...
показати весь коментар
20.10.2025 18:56 Відповісти
висота 1638 мм !!! Ви той салон бачили ?

Крім того, Ви не уловив сарказм.

Яка на... у криптоблогера нагородна зброя ??
показати весь коментар
20.10.2025 19:08 Відповісти
Одно время у среднеахзиатских стран СНГ и Казахстана был такой бизнес. Награждать именным оружием очень богатых иностранных граждан. Россиян и украинцев. В Украине получить разрешение на боевое оружие было не просто, а наградное из Туркмении регистрировали за вами.
Но потом власть у нас изменилась, пришли Луценко и Аваков. Деньги стали оставаться в семье, а награждать оружием стали их всех.
показати весь коментар
20.10.2025 19:42 Відповісти
Десь було, що стрельнувся він з нагородного пістоля від Буланова.
показати весь коментар
20.10.2025 20:12 Відповісти
Буданова.
показати весь коментар
20.10.2025 20:13 Відповісти
я теж не знаю звідки, але гуляє така інфа, та навіть нехай не нагородна, на вогнепальну можна дозвіл оформити, правда не всім смертним...
показати весь коментар
20.10.2025 20:13 Відповісти
Хоть сдох с лайком)
показати весь коментар
20.10.2025 18:41 Відповісти
Машинку жалко... Мізками заляпав.
показати весь коментар
20.10.2025 18:42 Відповісти
Не "мізками" ....
Там цього не було якщо результат - кладовище!
показати весь коментар
20.10.2025 18:46 Відповісти
То я - чемно написав...
показати весь коментар
20.10.2025 18:50 Відповісти
Якщо просрати гроші дуже впливових людей - то і застрелитись допоможуть якщо що.
показати весь коментар
20.10.2025 18:43 Відповісти
впливовим людям потрібні гроші, а не череп без мізків.
показати весь коментар
20.10.2025 18:45 Відповісти
Не обовьязково…, якiсь « дуже впливовий» бере на себе операцiю « прикриття», та i усе…, як у Жванецкого - утонув там хтось у порту…, шукали…, вулицю його им'ям назвали…, заре вiн офiциантом , у Лондонi…. Гроши пополам та i алеес оллрайт…
показати весь коментар
20.10.2025 19:37 Відповісти
звідки у нього пістолет? явно ж не рушницею в ламборгіні застрелився.
показати весь коментар
20.10.2025 18:48 Відповісти
колян каклєта дав поносити.
показати весь коментар
20.10.2025 18:52 Відповісти
зброя офіційно на нього зареєстрована. мабуть нагородили пістолетом. цікаво за що?
показати весь коментар
20.10.2025 18:53 Відповісти
Мабуть у Херсоні, розмінував міст якийсь??
показати весь коментар
20.10.2025 19:34 Відповісти
Кажуть злі язики - Кирило Буданов особист о нагородив .Мабуть за заслуги перед атєчєством
показати весь коментар
20.10.2025 19:44 Відповісти
Це шоб криптогаманець ******** не відібрали
показати весь коментар
20.10.2025 20:25 Відповісти
Це шоб у криптоблогера не відібрали криптогаманець криптохулігани... А то буде багато багато роботи криптополіції по опитуванню криптосвідків...
показати весь коментар
20.10.2025 21:16 Відповісти
А ви ще питаєте, чому ми, військовослужбовці, вас зневажаємо. Таких як це чучело в ламборгіні. Чи таких, що в Тисі топляться.
Шо ж ви за істотки такі?
показати весь коментар
20.10.2025 18:56 Відповісти
Хотів би уточнити список всіх осіб ,яки ви зневажаєте і чи входять туди наступні особи ?

Кирило Буданов ,який особисто вручив ,цьому криптоблохєру наградний пістолет , з якого він застрелився ?

Працівників ГУР ,які дали 10 мільйонів баксів ( з зекономлених зарплат звісно )

Лазарєву С,Г . начальнику одного з відділів СБУ , що дав 4, 5 мільйонів баксів

а також інших чиновників , прокурорів та сбушників ,що як кажуть злі язики вклалися сумами поменьше ...

А також почути як корелюється відповідальність між платником податків ,який не давав присягу та силовиком ,який живе на кошти платника податків ,мародерить і зловживає службовим становищем під час війни...
показати весь коментар
20.10.2025 19:10 Відповісти
Йой як же тепер той СБУшник ( що злі язики пліткували) поверне свої мільйони баксів? Переймаюся за чоловіка - все життя зарплату свою , дружини , пенсію тестя та тещі мабуть відкладав - і тут отак...
показати весь коментар
20.10.2025 18:59 Відповісти
Малиною наторгує
показати весь коментар
20.10.2025 19:11 Відповісти
В зеленій "малінє" - всі смотрящі розставлені -і вільних місць вже немає....
показати весь коментар
20.10.2025 19:23 Відповісти
Так не Зе цю систему придумав, попереднички постаралися
показати весь коментар
20.10.2025 19:31 Відповісти
Та нє, там тещина малина з дачі
показати весь коментар
20.10.2025 20:02 Відповісти
Глупство
показати весь коментар
20.10.2025 19:01 Відповісти
Та таке скрутне становище шо їздив на Lamborghini
показати весь коментар
20.10.2025 19:05 Відповісти
Там уся група аферисти - вивели гроші, купили автівки і втікли.
Писали, що він майже самий "порядний" виявився. Чи тормознув, чи крипто-ідеаліст.
показати весь коментар
20.10.2025 19:12 Відповісти
Просто мабуть іншого виходу не було. Зрозумів шо або він сам це зробить нажершись якогось лайна шо побарабану було, або це зроблять інші тільки ще й познущаються.
показати весь коментар
20.10.2025 19:40 Відповісти
Багаті також плачуть
показати весь коментар
20.10.2025 19:12 Відповісти
Хопер - инвест помните? Донецкие менты вложили огромные (по тем меркам) суммы в эту пирамиду. Все знали что это пирамида, но была договоренность с руководителем регионального центра что он даст сигнал когда нужно изымать деньги.
Фигушки головной офис бортонул всю региональную шушеру.
Ментам досталась офисная мебель и оргтехника на копейки. Я не знаю окончания этой истории
показати весь коментар
20.10.2025 19:53 Відповісти
Из прощального письма - " Фсё, ******** я крипту считать, пошли фсе нах."
показати весь коментар
20.10.2025 19:05 Відповісти
Абсолютно начхати.
показати весь коментар
20.10.2025 19:06 Відповісти
Кокоса перенюхал...
показати весь коментар
20.10.2025 19:15 Відповісти
Воно ще й Ганіч. Туди йому й дорога.
показати весь коментар
20.10.2025 19:28 Відповісти
Або совість, або жаба задушила!
показати весь коментар
20.10.2025 20:08 Відповісти
Блін, якшо він був винен багато бабла, то ніхто б його стріляти не став. Бо як він іх з могили віддасть? Хлібало набити, паяльника в сраку ненадовго і таку іншу косметику. А нафіга стріляти? Якось бачив чувака, якого раз на рік вивозили закопувати в лісі і уголовних справ на ньому як на собаці блох було. Але нічо, бігав бодрий такий в міховій шубі, якісь контори організовував і розводив МЧС на бабло.
показати весь коментар
20.10.2025 20:21 Відповісти
Костя "КАМІКАДЗЕ"
показати весь коментар
20.10.2025 21:02 Відповісти
 
 