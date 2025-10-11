Відомого криптоблогера знайшли з простреленою головою на Оболоні: поліція підозрює, що він вчинив самогубство. ФОТОрепортаж

Поліція розслідує обставини загибелі чоловіка в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто сьогодні зранку. Поруч із чоловіком перебувала зареєстрована на нього зброя.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

"Попередньо встановлено, що загиблий - підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Напередодні смерті чоловік повідомляв близькім про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про відомого криптопідприємця Костянтина Ганіча.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Наразі триває досудове розслідування, з’ясовується всі обставини події.

