2 884 20

Відомого криптоблогера знайшли з простреленою головою на Оболоні: поліція підозрює, що він вчинив самогубство. ФОТОрепортаж

Поліція розслідує обставини загибелі чоловіка в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто сьогодні зранку. Поруч із чоловіком перебувала зареєстрована на нього зброя.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

"Попередньо встановлено, що загиблий - підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Напередодні смерті чоловік повідомляв близькім про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Костянтин Ганіч
Костянтин Ганіч
Костянтин Ганіч
Костянтин Ганіч

За даними ЗМІ, йдеться про відомого криптопідприємця Костянтина Ганіча.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Наразі триває досудове розслідування, з’ясовується всі обставини події.

Київ Нацполіція самогубство
На такі тачанці і погане фінансове становище?
11.10.2025 11:49 Відповісти
+6
А хто сказав що вона його а не під кредитом? Просто люди ******* жити шикарно сьогоді і зараз, залазять в борги і не думають чим вони будуть віддавати. А з цією криптовалютою вже всі подуріли. Люди беруть шалені бабки в борг під залог квартири або авто і вкладають в сраний біткойн а потім прогорають. Тому крипту як мінімум не можна ну узаконювати ні популяризувати і рекламувати як це роблять даже на Цензорі. А максимум роз'яснювати людям що це та ж МММ тільки світового маштабу.
11.10.2025 11:57 Відповісти
+6
стався рекордний обвал крипти на $19 лярдів - очевидно і він попав в число невдах
11.10.2025 12:05 Відповісти
Ця новина дійсно варта того, щоб з'явитися тут?
Хто ще помер, його домашній хом'ячок?
11.10.2025 11:50 Відповісти
Та, мабуть, його хомʼячок застрелився з горя!
11.10.2025 12:16 Відповісти
не поділили кріпту?
11.10.2025 11:54 Відповісти
Більше 10млн $ чужих коштів було в управліні Кості. Ліквілнули вчора після новин Трампа і він ліквіднувся в фізичному плані.
11.10.2025 11:56 Відповісти
Костя - не халявщик! Костя - партнер!
Був...
11.10.2025 12:06 Відповісти
та все таки скоріш сам і ліквіднувся...
11.10.2025 12:14 Відповісти
***** у нас що в мусарку з кожним днем все більших дибілів беруть? Навіть історію нормальну вигадати не можете?
У долврового мільйонера скрутне матеріальне становище...? Ви серйозно? Краще б про нерозділене кохання написали... Чи психологічну травму на фоні війни...
11.10.2025 11:57 Відповісти
а в твою надрозумну макітру не приходить думка, що долларовий мільйонер догрався на біржі і за один день став боржником на мільйони
11.10.2025 12:09 Відповісти
Кінчайте дядьку торгувати - бо вже немає чим здачу давати
11.10.2025 11:58 Відповісти
Не витримав напруги
11.10.2025 11:58 Відповісти
Крипта вбиває!
11.10.2025 12:08 Відповісти
Краще би в штурмову бригаду пішов, йолоп.
11.10.2025 12:09 Відповісти
це після заяв Трампа крипта обвалилась
11.10.2025 12:11 Відповісти
Костянтин Ганич (Кудо). Застрелився з нагородної зброї подарованої Будановим. У своєму Ламборджині. Перед смертю написав дівчині.

11.10.2025 12:19 Відповісти
"Єво прімєр - другім наука!"
11.10.2025 12:23 Відповісти
Продовжувач традицій, ригоАНАЛІВ портнова кравченка Чечетова калашника кирпи?!?!?
11.10.2025 12:30 Відповісти
 
 