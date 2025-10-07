13-річна дівчинка скоїла самогубство через знущання вітчима: на Київщині затримано чоловіка, - ОГП

Правоохоронці повідомили про підозру 39-річному чоловіку, який довів до самогубства свою 13-річну падчерку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, протягом кількох років чоловік, проживаючи разом із співмешканкою та її дітьми, змушував падчерку виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми та позбавляв можливості нормально навчатися й відпочивати.

Вітчим також виганяв дівчинку з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував її і погрожував віддати до дитбудинку. Постійні приниження та страх призвели до тяжких психологічних наслідків, внаслідок чого дівчинка скоїла самогубство.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала через повішення. Досудове розслідування триває, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу, що передбачає ув’язнення на строк від 7 до 10 років.

