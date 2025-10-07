УКР
Новини Скоєння самогубства
4 308 26

13-річна дівчинка скоїла самогубство через знущання вітчима: на Київщині затримано чоловіка, - ОГП

На Київщині 13-річна дівчинка вчинила самогубство через знущання вітчима

Правоохоронці повідомили про підозру 39-річному чоловіку, який довів до самогубства свою 13-річну падчерку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, протягом кількох років чоловік, проживаючи разом із співмешканкою та її дітьми, змушував падчерку виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми та позбавляв можливості нормально навчатися й відпочивати.

Вітчим також виганяв дівчинку з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував її і погрожував віддати до дитбудинку. Постійні приниження та страх призвели до тяжких психологічних наслідків, внаслідок чого дівчинка скоїла самогубство.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала через повішення. Досудове розслідування триває, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу, що передбачає ув’язнення на строк від 7 до 10 років.

Автор: 

Київська область (4298) самогубство (663) Офіс Генпрокурора (3479)
до цього в зоні треба застосувати понятія як до педофіла
показати весь коментар
07.10.2025 11:53 Відповісти
Підофіли - це ті хто ******* дітей?
А підагоги - це хто?
Ти статтю прочитав? Видно ж по тексту що у малої не все в порядку з головою було. А вітчим (який жах) хатню роботу змушував робити! Ще й забороняв "нормально відпочивати" це мабуть зі слов подружки записали. Що таке "нормальне відпочивати" у нинішніх підлітків сам знаєш чи пояснити?
показати весь коментар
07.10.2025 12:13 Відповісти
І в тебе було б ненормально з головою, якби тебе постійно били і викидали з хати на холод невдягненим відповідно. Мабуть, сам такий!
показати весь коментар
07.10.2025 12:37 Відповісти
Ти теж так своїх дітей виховував? Скільки з них повісилось?
показати весь коментар
07.10.2025 13:16 Відповісти
Де у цей час була її мама? Вона що не бачила, яке відношення у її трахаря до дитини? Вона поряд повинна сидіти на лаві підсудних з цим садистом.
показати весь коментар
07.10.2025 11:56 Відповісти
Скільки чула про такі випадки, "мама" завжди була на стороні трахаря. Вангую, що й ця історія така сама.
показати весь коментар
07.10.2025 12:02 Відповісти
Наше суспільство все ще псевдопатріарєальне (до справді патріарзального йому далеко). Тут зрозуміло, що і мати дівчинки теж є потерпілою. Зрозуміло, що вона була залежною від бузувіра і фінансово, і ментально, і психологічно. Тим паче у військовий час, уоли мужика, та ще й з грішмм знайти жінці з дітьми дцже важко, а допомоги від держави отримати не реально.
показати весь коментар
07.10.2025 12:06 Відповісти
Ні, мати дівчинки не потерпіла, вона добровільно залежна. Це стан психіки, коли людина обирає собі «господаря» та живе по його правилам.
показати весь коментар
07.10.2025 12:09 Відповісти
треба не мужика з грошима шукати а самій підняти дупу та забезпечувати дітей
показати весь коментар
07.10.2025 12:43 Відповісти
Ти статтю прочитала?
"Забороняв нормально відпочивати"
Людською мовою це означає що забороняв курити, наркоманити, пиячити і сидіти в тіктоці.
А іще (який жах) змушував робити домашню роботу!
показати весь коментар
07.10.2025 12:09 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2025 12:11 Відповісти
Ну вот и прочитай - "Вітчим також виганяв дівчинку з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував її і погрожував віддати до дитбудинку". Даже если девочка была непослушной, как многие дети, из-за домашней работы и ухода за детьми не вешаются, впрочем как и из-за других описанных причин, скорее всего наряду с прочим, это следствие длительного психологического насилия, а может и физического, так что нечего этого урода оправдывать.
показати весь коментар
07.10.2025 12:22 Відповісти
Urii ти ж читав статтю. Навіщо маніпулюєш? - про "забороняв відпочивати та хатню роботу згадав" а про побиття , приниження та те що виганяв на вулицю та шантажував що віддасть у притулок ти "забув"..... не потрібно маніпуляцій, не проходять вони.
показати весь коментар
07.10.2025 12:25 Відповісти
Погоджуюсь з вами. Багато таких самиць, які закривають очі на знущання над їхніми дітьми.
показати весь коментар
07.10.2025 12:06 Відповісти
Який негідник!
В хаті прибирати змушував!
Він ще мабуть їй заборонив наркотики і куриво!
показати весь коментар
07.10.2025 12:06 Відповісти
чого так пір'я порозправляв? дитини немає в живих. пішов геть
показати весь коментар
07.10.2025 12:23 Відповісти
Це ти? Чи твій Кент?
показати весь коментар
07.10.2025 12:26 Відповісти
Довести таке в суді, нереально.
Видно неозброєним оком що тупа заказуха... В стилі тупих мусарів...
Прибирати в хаті і доглядати за малими дітьми...ви серйозно? Я теж через це пройшов... Ще й їсти готував, бо батьки на роботі до пізна, і можна було получити по шапці за те, що хєрово зготував.
показати весь коментар
07.10.2025 12:12 Відповісти
Однобічно висвітлена подія. Зараз такі підлітки, що можуть скоїти самогубство заради приколу. Чоловік прийшов в родину, скоріш за все, дівчина була невихована, розбещена, він по-батьківському почав її виховувавти. Нічого не сказано про фізичне насильство, тобто він її не бив. Матір просто переклала вину з себе на нормального чоловіка, який вирішив зробити з дівчини людину.
показати весь коментар
07.10.2025 12:15 Відповісти
допускаю, що дитина могла себе неадекватно вести. Але вина однозначно на цьому дебілові і 7-10 років за доведення до самоповішання .. це ніщо
показати весь коментар
07.10.2025 12:49 Відповісти
Закрий ротик. Це батько має право виховувати, а вітчиму заборонено піднімати руку пожиттєво.
показати весь коментар
07.10.2025 12:50 Відповісти
Де написано, що він руку піднімав ? Гроші вітчиму не заборонено в родину приносити?
показати весь коментар
07.10.2025 12:52 Відповісти
О, бачу вже набігли "захиснички" вітчима, мабуть такі самі виродки, як і він. Кацапня ментальна.
показати весь коментар
07.10.2025 12:27 Відповісти
Жіночко, аргументи будуть? Хоча, що тут город городити, якщо інформації нема, а подія описана зі слів матері. Хай запитають вчителів в школі про загиблу. Ідея одна- не можна робити висновки, не знаючи деталей. Але знаю, знаю: "всі чоловіки мразі та гвалтівники...".
показати весь коментар
07.10.2025 12:44 Відповісти
А де соцслужби за знущання над тваринами ці зоофіли такий гвалт піднімають і поліція на місці а дівчинкі 13 ще трохи і наречена нікому діла нема а матір розміняла дитину на вонючий х й а воно ще мабуть з к і обіжене
показати весь коментар
07.10.2025 12:36 Відповісти
ОКО ЗА ОКО СКАЗАВ ТВОРЕЦЬ. ВІТЧИМА В ПЕТЛЮ.
показати весь коментар
07.10.2025 12:48 Відповісти
 
 