13-річна дівчинка скоїла самогубство через знущання вітчима: на Київщині затримано чоловіка, - ОГП
Правоохоронці повідомили про підозру 39-річному чоловіку, який довів до самогубства свою 13-річну падчерку.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, протягом кількох років чоловік, проживаючи разом із співмешканкою та її дітьми, змушував падчерку виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми та позбавляв можливості нормально навчатися й відпочивати.
Вітчим також виганяв дівчинку з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував її і погрожував віддати до дитбудинку. Постійні приниження та страх призвели до тяжких психологічних наслідків, внаслідок чого дівчинка скоїла самогубство.
Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала через повішення. Досудове розслідування триває, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу, що передбачає ув’язнення на строк від 7 до 10 років.
А підагоги - це хто?
Ти статтю прочитав? Видно ж по тексту що у малої не все в порядку з головою було. А вітчим (який жах) хатню роботу змушував робити! Ще й забороняв "нормально відпочивати" це мабуть зі слов подружки записали. Що таке "нормальне відпочивати" у нинішніх підлітків сам знаєш чи пояснити?
"Забороняв нормально відпочивати"
Людською мовою це означає що забороняв курити, наркоманити, пиячити і сидіти в тіктоці.
А іще (який жах) змушував робити домашню роботу!
В хаті прибирати змушував!
Він ще мабуть їй заборонив наркотики і куриво!
Видно неозброєним оком що тупа заказуха... В стилі тупих мусарів...
Прибирати в хаті і доглядати за малими дітьми...ви серйозно? Я теж через це пройшов... Ще й їсти готував, бо батьки на роботі до пізна, і можна було получити по шапці за те, що хєрово зготував.