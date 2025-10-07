13-летняя девочка покончила с собой из-за издевательств отчима: на Киевщине задержан мужчина, - ОГП

Правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему мужчине, который довел до самоубийства свою 13-летнюю падчерицу.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в течение нескольких лет мужчина, проживая вместе с сожительницей и ее детьми, заставлял падчерицу выполнять домашнюю работу, ухаживать за младшими детьми и лишал возможности нормально учиться и отдыхать.

Отчим также выгонял девочку из дома зимой без верхней одежды, публично унижал ее и угрожал отдать в детдом. Постоянные унижения и страх привели к тяжелым психологическим последствиям, в результате чего девочка совершила самоубийство.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за повешения. Досудебное расследование продолжается, мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса, предусматривающей заключение на срок от 7 до 10 лет.

