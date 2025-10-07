РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Совершение самоубийства
2 350 17

13-летняя девочка покончила с собой из-за издевательств отчима: на Киевщине задержан мужчина, - ОГП

В Киевской области 13-летняя девочка покончила с собой из-за издевательств отчима

Правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему мужчине, который довел до самоубийства свою 13-летнюю падчерицу.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в течение нескольких лет мужчина, проживая вместе с сожительницей и ее детьми, заставлял падчерицу выполнять домашнюю работу, ухаживать за младшими детьми и лишал возможности нормально учиться и отдыхать.

Отчим также выгонял девочку из дома зимой без верхней одежды, публично унижал ее и угрожал отдать в детдом. Постоянные унижения и страх привели к тяжелым психологическим последствиям, в результате чего девочка совершила самоубийство.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за повешения. Досудебное расследование продолжается, мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса, предусматривающей заключение на срок от 7 до 10 лет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Киевская область (4393) самоубийство (1030) Офис Генпрокурора (2682)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Де у цей час була її мама? Вона що не бачила, яке відношення у її трахаря до дитини? Вона поряд повинна сидіти на лаві підсудних з цим садистом.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:56 Ответить
+3
до цього в зоні треба застосувати понятія як до педофіла
показать весь комментарий
07.10.2025 11:53 Ответить
+2
Скільки чула про такі випадки, "мама" завжди була на стороні трахаря. Вангую, що й ця історія така сама.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до цього в зоні треба застосувати понятія як до педофіла
показать весь комментарий
07.10.2025 11:53 Ответить
Підофіли - це ті хто ******* дітей?
А підагоги - це хто?
Ти статтю прочитав? Видно ж по тексту що у малої не все в порядку з головою було. А вітчим (який жах) хатню роботу змушував робити! Ще й забороняв "нормально відпочивати" це мабуть зі слов подружки записали. Що таке "нормальне відпочивати" у нинішніх підлітків сам знаєш чи пояснити?
показать весь комментарий
07.10.2025 12:13 Ответить
Де у цей час була її мама? Вона що не бачила, яке відношення у її трахаря до дитини? Вона поряд повинна сидіти на лаві підсудних з цим садистом.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:56 Ответить
Скільки чула про такі випадки, "мама" завжди була на стороні трахаря. Вангую, що й ця історія така сама.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:02 Ответить
Наше суспільство все ще псевдопатріарєальне (до справді патріарзального йому далеко). Тут зрозуміло, що і мати дівчинки теж є потерпілою. Зрозуміло, що вона була залежною від бузувіра і фінансово, і ментально, і психологічно. Тим паче у військовий час, уоли мужика, та ще й з грішмм знайти жінці з дітьми дцже важко, а допомоги від держави отримати не реально.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:06 Ответить
Ні, мати дівчинки не потерпіла, вона добровільно залежна. Це стан психіки, коли людина обирає собі «господаря» та живе по його правилам.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:09 Ответить
Ти статтю прочитала?
"Забороняв нормально відпочивати"
Людською мовою це означає що забороняв курити, наркоманити, пиячити і сидіти в тіктоці.
А іще (який жах) змушував робити домашню роботу!
показать весь комментарий
07.10.2025 12:09 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 12:11 Ответить
Ну вот и прочитай - "Вітчим також виганяв дівчинку з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував її і погрожував віддати до дитбудинку". Даже если девочка была непослушной, как многие дети, из-за домашней работы и ухода за детьми не вешаются, впрочем как и из-за других описанных причин, скорее всего наряду с прочим, это следствие длительного психологического насилия, а может и физического, так что нечего этого урода оправдывать.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:22 Ответить
Urii ти ж читав статтю. Навіщо маніпулюєш? - про "забороняв відпочивати та хатню роботу згадав" а про побиття , приниження та те що виганяв на вулицю та шантажував що віддасть у притулок ти "забув"..... не потрібно маніпуляцій, не проходять вони.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:25 Ответить
Погоджуюсь з вами. Багато таких самиць, які закривають очі на знущання над їхніми дітьми.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:06 Ответить
Який негідник!
В хаті прибирати змушував!
Він ще мабуть їй заборонив наркотики і куриво!
показать весь комментарий
07.10.2025 12:06 Ответить
чого так пір'я порозправляв? дитини немає в живих. пішов геть
показать весь комментарий
07.10.2025 12:23 Ответить
Це ти? Чи твій Кент?
показать весь комментарий
07.10.2025 12:26 Ответить
Довести таке в суді, нереально.
Видно неозброєним оком що тупа заказуха... В стилі тупих мусарів...
Прибирати в хаті і доглядати за малими дітьми...ви серйозно? Я теж через це пройшов... Ще й їсти готував, бо батьки на роботі до пізна, і можна було получити по шапці за те, що хєрово зготував.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:12 Ответить
Однобічно висвітлена подія. Зараз такі підлітки, що можуть скоїти самогубство заради приколу. Чоловік прийшов в родину, скоріш за все, дівчина була невихована, розбещена, він по-батьківському почав її виховувавти. Нічого не сказано про фізичне насильство, тобто він її не бив. Матір просто переклала вину з себе на нормального чоловіка, який вирішив зробити з дівчини людину.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:15 Ответить
О, бачу вже набігли "захиснички" вітчима, мабуть такі самі виродки, як і він. Кацапня ментальна.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:27 Ответить
 
 