13-летняя девочка покончила с собой из-за издевательств отчима: на Киевщине задержан мужчина, - ОГП
Правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему мужчине, который довел до самоубийства свою 13-летнюю падчерицу.
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в течение нескольких лет мужчина, проживая вместе с сожительницей и ее детьми, заставлял падчерицу выполнять домашнюю работу, ухаживать за младшими детьми и лишал возможности нормально учиться и отдыхать.
Отчим также выгонял девочку из дома зимой без верхней одежды, публично унижал ее и угрожал отдать в детдом. Постоянные унижения и страх привели к тяжелым психологическим последствиям, в результате чего девочка совершила самоубийство.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за повешения. Досудебное расследование продолжается, мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса, предусматривающей заключение на срок от 7 до 10 лет.
А підагоги - це хто?
Ти статтю прочитав? Видно ж по тексту що у малої не все в порядку з головою було. А вітчим (який жах) хатню роботу змушував робити! Ще й забороняв "нормально відпочивати" це мабуть зі слов подружки записали. Що таке "нормальне відпочивати" у нинішніх підлітків сам знаєш чи пояснити?
"Забороняв нормально відпочивати"
Людською мовою це означає що забороняв курити, наркоманити, пиячити і сидіти в тіктоці.
А іще (який жах) змушував робити домашню роботу!
В хаті прибирати змушував!
Він ще мабуть їй заборонив наркотики і куриво!
Видно неозброєним оком що тупа заказуха... В стилі тупих мусарів...
Прибирати в хаті і доглядати за малими дітьми...ви серйозно? Я теж через це пройшов... Ще й їсти готував, бо батьки на роботі до пізна, і можна було получити по шапці за те, що хєрово зготував.